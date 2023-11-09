Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому - 09.11.2023 Украина.ру
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Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому
Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому - 09.11.2023 Украина.ру
Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому
В США считают, что главком ВСУ Валерий Залужный является альтернативной фигурой, которая сможет сыграть ва-банк и бескровно решить проблему потерявшего контроль президента Украина Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T04:10
2023-11-09T04:10
новости
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
запад
сша
выборы
президентские выборы
mi6
цру
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Если Зеленский выйдет из-под контроля, США постараются относительно бескровно решить эту проблему. Это можно сделать за счет Майдана и манипуляций, а также за счет задействования силового блока в связке Залужный-Порошенко-Аваков*, рассказал эксперт.Также MI-6 и ЦРУ могут сделать ставку на главу украинской разведки Кирилла Буданова. При всей своей бескомпромиссности в отношении России, у западных спецслужб полно на него компромата в связи с поставками оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке, добавил он.В этом есть одна важная деталь. Еще несколько месяцев назад президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то со стороны Украины на этих переговорах может быть только человек в погонах, заключил собеседник.Полный текст интервью можно прочитать здесь*(включен в список террористов и экстремистов)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, запад, сша, выборы, президентские выборы, mi6, цру
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Запад, США, выборы, президентские выборы, MI6, ЦРУ

Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому

04:10 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій ЗалужнийВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Валерій Залужний
Читать в
В США считают, что главком ВСУ Валерий Залужный является альтернативной фигурой, которая сможет сыграть ва-банк и бескровно решить проблему потерявшего контроль президента Украина Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Если Зеленский выйдет из-под контроля, США постараются относительно бескровно решить эту проблему. Это можно сделать за счет Майдана и манипуляций, а также за счет задействования силового блока в связке Залужный-Порошенко-Аваков*, рассказал эксперт.
Также MI-6 и ЦРУ могут сделать ставку на главу украинской разведки Кирилла Буданова. При всей своей бескомпромиссности в отношении России, у западных спецслужб полно на него компромата в связи с поставками оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке, добавил он.
"Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком, это [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский и [бригадный генерал Александр] Тарнавский", - подчеркнул Ераносян.
В этом есть одна важная деталь. Еще несколько месяцев назад президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то со стороны Украины на этих переговорах может быть только человек в погонах, заключил собеседник.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*(включен в список террористов и экстремистов)
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НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл БудановЗападСШАвыборыпрезидентские выборыMI6ЦРУ
 
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