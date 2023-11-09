https://ukraina.ru/20231109/1050847539.html

Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому

Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому - 09.11.2023 Украина.ру

Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому

В США считают, что главком ВСУ Валерий Залужный является альтернативной фигурой, которая сможет сыграть ва-банк и бескровно решить проблему потерявшего контроль президента Украина Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-11-09T04:10

2023-11-09T04:10

2023-11-09T04:10

новости

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

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mi6

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Если Зеленский выйдет из-под контроля, США постараются относительно бескровно решить эту проблему. Это можно сделать за счет Майдана и манипуляций, а также за счет задействования силового блока в связке Залужный-Порошенко-Аваков*, рассказал эксперт.Также MI-6 и ЦРУ могут сделать ставку на главу украинской разведки Кирилла Буданова. При всей своей бескомпромиссности в отношении России, у западных спецслужб полно на него компромата в связи с поставками оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке, добавил он.В этом есть одна важная деталь. Еще несколько месяцев назад президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то со стороны Украины на этих переговорах может быть только человек в погонах, заключил собеседник.Полный текст интервью можно прочитать здесь*(включен в список террористов и экстремистов)

https://ukraina.ru/20231108/1050835367.html

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2023

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новости, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, запад, сша, выборы, президентские выборы, mi6, цру