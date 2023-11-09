https://ukraina.ru/20231109/1050847539.html
Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому
Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому - 09.11.2023 Украина.ру
Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому
В США считают, что главком ВСУ Валерий Залужный является альтернативной фигурой, которая сможет сыграть ва-банк и бескровно решить проблему потерявшего контроль президента Украина Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T04:10
2023-11-09T04:10
2023-11-09T04:10
новости
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
запад
сша
выборы
президентские выборы
mi6
цру
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Если Зеленский выйдет из-под контроля, США постараются относительно бескровно решить эту проблему. Это можно сделать за счет Майдана и манипуляций, а также за счет задействования силового блока в связке Залужный-Порошенко-Аваков*, рассказал эксперт.Также MI-6 и ЦРУ могут сделать ставку на главу украинской разведки Кирилла Буданова. При всей своей бескомпромиссности в отношении России, у западных спецслужб полно на него компромата в связи с поставками оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке, добавил он.В этом есть одна важная деталь. Еще несколько месяцев назад президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то со стороны Украины на этих переговорах может быть только человек в погонах, заключил собеседник.Полный текст интервью можно прочитать здесь*(включен в список террористов и экстремистов)
https://ukraina.ru/20231108/1050835367.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, запад, сша, выборы, президентские выборы, mi6, цру
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Запад, США, выборы, президентские выборы, MI6, ЦРУ
Фигуры в погонах. Эксперт раскрыл, кто кроме Залужного и Буданова "дышит в спину" надоевшему Зеленскому
В США считают, что главком ВСУ Валерий Залужный является альтернативной фигурой, которая сможет сыграть ва-банк и бескровно решить проблему потерявшего контроль президента Украина Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Если Зеленский выйдет из-под контроля, США постараются относительно бескровно решить эту проблему. Это можно сделать за счет Майдана и манипуляций, а также за счет задействования силового блока в связке Залужный-Порошенко-Аваков*, рассказал эксперт.
Также MI-6 и ЦРУ могут сделать ставку на главу украинской разведки Кирилла Буданова. При всей своей бескомпромиссности в отношении России, у западных спецслужб полно на него компромата в связи с поставками оружия террористическим группировкам на Ближнем Востоке, добавил он.
"Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком, это [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский и [бригадный генерал Александр] Тарнавский", - подчеркнул Ераносян.
В этом есть одна важная деталь. Еще несколько месяцев назад президент Белоруссии Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то со стороны Украины на этих переговорах может быть только человек в погонах, заключил собеседник.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*(включен в список террористов и экстремистов)