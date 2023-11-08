В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину - 08.11.2023 Украина.ру
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В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину
В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину - 08.11.2023 Украина.ру
В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину
В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу, сообщает местное управление СК России
2023-11-08T16:57
2023-11-08T17:23
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Верховный суд ЛНР завершил рассмотрение уголовного дела стрелка Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40 отдельная артиллерийская бригада) ВСУ."Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", – говорится в сообщении.25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР.В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Ей своевременно была оказана необходимая помощь.В ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 1 млн рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда.Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей.
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новости, новости украины, лнр, всу, приговор, луганск
Новости, Новости Украины, ЛНР, ВСУ, приговор, Луганск

В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину

16:57 08.11.2023 (обновлено: 17:23 08.11.2023)
 
© СК ЛНРСтрелок ВСУ Роман Бондаренко
Стрелок ВСУ Роман Бондаренко
© СК ЛНР
Читать в
В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу, сообщает местное управление СК России
Верховный суд ЛНР завершил рассмотрение уголовного дела стрелка Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40 отдельная артиллерийская бригада) ВСУ.
"Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", – говорится в сообщении.
25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР.
"В ходе общения с местными жителями он неоднократно пытался получить от них сведения о передвижениях российских войск. Убедившись в тщетности этих попыток, 22-летний Бондаренко, испытывая негативное отношение к местному населению, зарядил подствольный гранатомет своего автомата осколочным боеприпасом, прицелился в женщину и выстрелил", – сообщили в ведомстве.
В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Ей своевременно была оказана необходимая помощь.
В ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 1 млн рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда.
Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей.
Мариуполь разрушения
3 ноября, 15:12
Командир ВСУ приговорён к 20 годам за убийство жителя МариуполяВерховным судом ДНР вынесен обвинительный приговор командиру отделения третьего взвода первой роты отдельного разведывательного батальона ВСУ Артуру Пустовойту. Об этом 3 ноября сообщил Следком России.
 
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