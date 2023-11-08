https://ukraina.ru/20231108/1050864833.html

В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину

В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину - 08.11.2023 Украина.ру

В Луганске суд на 14 лет отправил в колонию бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину

В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему из подствольного гранатомета в местную жительницу, сообщает местное управление СК России

2023-11-08T16:57

2023-11-08T16:57

2023-11-08T17:23

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Верховный суд ЛНР завершил рассмотрение уголовного дела стрелка Романа Бондаренко, проходящему военную службу по контракту в воинской части А2227 (40 отдельная артиллерийская бригада) ВСУ."Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и покушении на убийство, совершенным общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", – говорится в сообщении.25 февраля 2022 года Бондаренко находился на блокпосту в городе Счастье ЛНР.В результате детонации гранаты и разлета ее осколков 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму. Ей своевременно была оказана необходимая помощь.В ходе предварительного следствия Бондаренко полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся, а потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 1 млн рублей в счет компенсации материального ущерба и морального вреда.Приговором суда Бондаренко назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей.

https://ukraina.ru/20231103/1050747297.html

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