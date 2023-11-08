"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений - 08.11.2023 Украина.ру
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"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений
"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений - 08.11.2023 Украина.ру
"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений
Все четыре шага касаются сотрудничества в энергетической сфере
2023-11-08T15:38
2023-11-08T15:38
новости
польша
россия
белоруссия
сотрудничество
партия
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За немедленную нормализацию отношений с Россией и Белоруссией выступила политическая партия "Безопасная Польша". Об этом 8 ноября заявил глава партии, польский политолог Лешек Сыкульский на своей странице в соцсетях.Для "Безопасной Польши" требование обеспечить дешевую энергию для всех поляков не дешевый лозунг, а конкретика, подчеркнул Сыкульский. Партия понимает, что поляки боятся строительства атомных электростанций на своей территории, но хотят дешевого электричества, топлива и газа и поэтому предлагает четыре конкретных шага, указал он.Первый из них – заключение нового газового контракта с Российской Федерацией, который обеспечить полякам газ намного дешевле американского СПГ. Второй – строительство энергетического моста с Беларусью и закупка дешевого электричества с АЭС в Островце.Третий шаг подразумевает создание совместного польско-российского предприятия для завершения строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Последний, четвертый шаг, относится к заключению новой сделке по закупкам дешевой нефти из России."Мы постоянно вели диалог с российской и белорусской сторонами, даже в разгар проукраинской истерии. Сегодня поляки знают, что их обманули", - отметил Сыкульский.Нужно сделать ставку на конкретику, подчеркнул Лешек Сыкульский.
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новости, польша, россия, белоруссия, сотрудничество, партия
Новости, Польша, Россия, Белоруссия, сотрудничество, партия

"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений

15:38 08.11.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Все четыре шага касаются сотрудничества в энергетической сфере
За немедленную нормализацию отношений с Россией и Белоруссией выступила политическая партия "Безопасная Польша". Об этом 8 ноября заявил глава партии, польский политолог Лешек Сыкульский на своей странице в соцсетях.
Для "Безопасной Польши" требование обеспечить дешевую энергию для всех поляков не дешевый лозунг, а конкретика, подчеркнул Сыкульский. Партия понимает, что поляки боятся строительства атомных электростанций на своей территории, но хотят дешевого электричества, топлива и газа и поэтому предлагает четыре конкретных шага, указал он.
Первый из них – заключение нового газового контракта с Российской Федерацией, который обеспечить полякам газ намного дешевле американского СПГ. Второй – строительство энергетического моста с Беларусью и закупка дешевого электричества с АЭС в Островце.
Третий шаг подразумевает создание совместного польско-российского предприятия для завершения строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Последний, четвертый шаг, относится к заключению новой сделке по закупкам дешевой нефти из России.
"Мы постоянно вели диалог с российской и белорусской сторонами, даже в разгар проукраинской истерии. Сегодня поляки знают, что их обманули", - отметил Сыкульский.
Нужно сделать ставку на конкретику, подчеркнул Лешек Сыкульский.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Президент Польши оттянул конец действующего правительства. Но лишь на несколько недельПрезидент Польши предложил сформировать новое правительство страны представителю ныне правящей партии "Право и Справедливость", которая заняла первое место на выборах, но не имеет большинства в парламенте
 
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