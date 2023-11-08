https://ukraina.ru/20231108/1050860099.html

"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений

"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений - 08.11.2023 Украина.ру

"Безопасная Польша" предложила четыре конкретных шага для нормализации польско-российских отношений

Все четыре шага касаются сотрудничества в энергетической сфере

2023-11-08T15:38

2023-11-08T15:38

2023-11-08T15:38

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сотрудничество

партия

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За немедленную нормализацию отношений с Россией и Белоруссией выступила политическая партия "Безопасная Польша". Об этом 8 ноября заявил глава партии, польский политолог Лешек Сыкульский на своей странице в соцсетях.Для "Безопасной Польши" требование обеспечить дешевую энергию для всех поляков не дешевый лозунг, а конкретика, подчеркнул Сыкульский. Партия понимает, что поляки боятся строительства атомных электростанций на своей территории, но хотят дешевого электричества, топлива и газа и поэтому предлагает четыре конкретных шага, указал он.Первый из них – заключение нового газового контракта с Российской Федерацией, который обеспечить полякам газ намного дешевле американского СПГ. Второй – строительство энергетического моста с Беларусью и закупка дешевого электричества с АЭС в Островце.Третий шаг подразумевает создание совместного польско-российского предприятия для завершения строительства Балтийской АЭС в Калининградской области. Последний, четвертый шаг, относится к заключению новой сделке по закупкам дешевой нефти из России."Мы постоянно вели диалог с российской и белорусской сторонами, даже в разгар проукраинской истерии. Сегодня поляки знают, что их обманули", - отметил Сыкульский.Нужно сделать ставку на конкретику, подчеркнул Лешек Сыкульский.

https://ukraina.ru/20231107/1050808303.html

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новости, польша, россия, белоруссия, сотрудничество, партия