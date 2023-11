https://ukraina.ru/20231108/1050857980.html

Удары по плану США. Война на Украине с Россией разрушает Евросоюз

Когда фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский вопреки приказам из США отказался проводить президентские выборы в марте 2024 года, у многих это вызывает недоумение. Как минимум. А у многих даже возникло предчувствие бунта на корабле в исполнении лидера украинских неонацистов

И это желание хвоста повертеть собакой, как ему заблагорассудится, действительно могло быть объяснением того, что политический раб окончательно вышел из-под контроля и выступил против воли хозяина. Когда тот захотел придать подконтрольному ему режиму новую демократическую легитимность — через выборы.Вот тогда на Украине и заговорили, что кураторы из США могут инспирировать госпереворот и снести Зеленского. Водрузив на его место то ли кого из военных (чаще всего называли главкома ВСУ Валерия Залужного, командующего сухопутными войсками Александра Сырского или начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова), то каких-то гражданских политиков новой или старой формации.Особенно эта тема взыграла, когда вышли публикации в западных изданиях. В американском журнале Time появилась статья о президенте Зеленском «Никто не верит в нашу победу, как я. Никто» (Nobody Believes in Our Victory Like I Do. Nobody), а в британском журнале The Economist — «Интервью с генералом Валерием Залужным, главой вооруженных сил Украины» (An interview with General Valery Zaluzhny, head of Ukraine’s armed forces).В первой публикации журналист Саймон Шустер рассказывает, что президент Зеленский теряет на Украине остатки былой популярности и все меньше реально влияет на происходящее. Хотя и продолжает делать вид, что уверен в победе Украины, если Запад ему поможет.А главнокомандующий ВСУ Залужный в своем интервью рассказал, что СВО для Киева может закончиться поражением от России, так как Украина зашла в тупик и не имеет для победы ничего. И если несколькими месяцами раньше Залужный просил у Запада танки, ракеты и самолеты, то сейчас уповает лишь на какое-то «чудо-оружие», способное одномоментно победить Россию.Однако очень скоро разгорающуюся по всем законам конспирологии схватку президента и его военачальника окрестили «Nobody против Nothing». То есть «Никто против Ничего». Потому что стало понятно, что без поддержки США Зеленский — это очень большой «Никто», а Залужный — большой «Ничего», а зовут их одинаково — «Никак». И что США не благословляют смену власти на Украине и не хотят менять Зеленского на Залужного или еще кого-либо.Не верите? Пожалуйста: когда Зеленский на первых порах реально испугался, что ему могут сковырнуть, были предприняты упреждающие действия: был убит помощник Залужного майор Геннадий Частяков, а в информполе было вброшена дезинформация, что министр обороны Украины Рустем Умеров подал представление на увольнение Залужного с поста.Но очень скоро все встало на свои места: майора Частякова никто, конечно, не воскресил, он так и остался кровавой жертвой внутренней грызни за власть, а вот слухи об увольнении Залужного испарились сами по себе — их авторы дезавуировали сами себя. Потому что заокеанские кураторы просто пригрозили в Киев пальчиком типа «я вам поменяю шило на мыло без разрешения».Чисто объективно у США могли быть три причины для недовольства Украиной и ее нынешними властями. Первая — геополитическая: если бы оказалось, что, если Запад (читай — США) окончательно решил, что ему не под силу война сразу на три фронта: а) с Россией — на Украине; б) с Глобальным Югом и арабским миром — на Ближнем Востоке; в) с Китаем — в возможной схватке за Тайвань.И вот чтобы США не пришлось вести войну сразу на три фронта, они приняли бы решение сбросить ненужный балласт. Например, отказаться от Украины. Отсюда и разговоры о том, что США готовы мириться с Россией ценой уступок Москве украинских территорий.Кроме разговоров и предположений на эту тему, ничего конкретного нет. США демонстрируют готовность поддерживать свое реноме лидера и гегемона сразу на всех трех геополитических площадках.Вторая — чисто украинская: власти в Киеве нужно менять на новые, если Украина либо окончательно выполнила свои задачи перед США, либо, наоборот, не справляется с ними. То есть максимально не ослабила не только Россию, но и… Европу. В лице экономик передовых стран Евросоюза.Ведь не секрет, что война на Украине — это обоюдоострый инструмент в руках американцев, которым они одновременно наносят урон и России, и Евросоюзу, который вынудили во всем следовать рецептам и указаниям Вашингтона в борьбе с Россией и фактически подчинить свои экономики американцам.То, что сделали США с экономикой ЕС, лишив ее отношений с Россией и дешевых российских энергоносителей, еще ждет своего анализа. Но уже понятно, что США максимально ослабили экономический потенциал Европы и вынудили его искать спасение за Атлантическим океаном.Более того: война на Украине, продолжающаяся СВО, необходимость ЕС и европейских членов НАТО оказывать помощь Киеву, отдавая ему подчас последнее, продолжает разрушать евроэкономики и сейчас, когда идут разговоры о возможном сливе Украины и Зеленского.Вот и возникает естественный вопрос: зачем США менять что-то или кого-то в Украине, если схема и так работает на них? Ответ один: незачем, пока нет стопроцентной гарантии, что новый режим на Украине, уже практически функционирующей в режиме агрессивной и безотказной анти-России, будет лучше нынешнего. А такой гарантии нет.Кроме того, внутриукраинское противостояние Зеленского и Залужного, угроза замены первого вторым — это в руках американских кураторов отличный инструмент для контроля над обоими. И над всей украинской властью.И третья причина — российская: что-либо или кого-либо в украинской власти нужно менять, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров. И это возможно, если с этим согласится Россия. Например, в результате серьезного урона, нанесенного ей в результате СВО.Такое неблагоприятное для Москвы развитие спецоперации решало бы для США проблему второго фронта путем заморозки войны в Украине. Однако ничего такого нет — украинский «контрнаступ» позорно провалился, а активная оборона российских войск в зоне СВО скоро может перерасти в уже российское контрнаступление и вообще покончить с украинской государственностью.И в Москве, и в Вашингтоне, и где-либо в окружающем мире всем понятно, что единственной гарантией безопасности России является либо нейтральная внеблоковая Украина, которая не представляет угрозы российским интересам, либо полная аннигиляция украинской государственности без возможного реванша любых антироссийских устремлений в будущем.И именно Россия ближе к такому развитию ситуации, нежели коллективный Запад и Украина. Так зачем же Москве отказываться от того, что ее войсками уже завоевано на полях сражения?Ясен еще один вывод: все разговоры о пертурбациях на Украине, о смене ее властей, а замене Зеленского на какого-то нового политического клоуна могут быть не более чем мифом, обманкой и симулякром, призванными отвлечь внимание России и всего мира на негодный объект. Или попыткой переложить на Россию вину якобы несостоявшиеся «переговоры о мире», которые может предложить Киев и режим Зеленского.Украина терпит и однозначно потерпит поражение по результатам СВО. Однако, с другой стороны, такой исход отнюдь не означает, что коллективный Запад, ведомый США, однозначно и немедленно откажется от Украины, признает ее поражение и бросит ее к ногам России.Такое развитие событий — один из возможных вариантов будущего Украины. И оно возможно, если для него созреют внутренние и внешние условия. А их пока нет.Сегодня, как уже было сказано выше, Зеленский фактически пошел против пожеланий Запада и фактически отказался от проведения президентских выборов. И пытается сделать это технологично, якобы с соблюдением законов. Если Верховная Рада Украины продлит военное положение еще на 90 дней, то выборы не состоятся — не успеют по предусмотренным законом срокам. И это означает, что либо Зеленский окончательно пошел ва-банк и не хочет подчиняться Западу, либо наоборот — хочет любой ценой доказать свою состоятельность на посту президента.Либо между ним и Западом есть договоренность, что ему дают еще один шанс доказать, что Украина способна сражаться с Россией до конца нанести ей максимальный урон. То есть то, что, собственно, и нужно Западу, который и позволил Зеленскому так себя вести. Типа с паршивой овцы хоть шерсти клок.Но и Россия держит руку на пульсе и все контролирует. В Москве, похоже, уже отлично знают, с кем имеют дело.

