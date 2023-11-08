"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и Китая - 08.11.2023 Украина.ру
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"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и Китая
"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и Китая - 08.11.2023 Украина.ру
"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и Китая
Отношения между Россией и Китаем являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Об этом 8 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве
2023-11-08T13:55
2023-11-08T13:55
китай
россия
зарубежье
сергей шойгу
новости
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По его словам, российско-китайские отношения в военной области "неуклонно развиваются по всем направлениям". "Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - перечислил Шойгу. Он подчеркнул, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки"."Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - отметил Шойгу.Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра.
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китай, россия, зарубежье, сергей шойгу, новости
Китай, Россия, Зарубежье, Сергей Шойгу, Новости

"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и Китая

13:55 08.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКоллегия Минобороны России
Коллегия Минобороны России
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Отношения между Россией и Китаем являются образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Об этом 8 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве
По его словам, российско-китайские отношения в военной области "неуклонно развиваются по всем направлениям".
"Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", - перечислил Шойгу.
Он подчеркнул, что все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга.
"Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаем военный блок. Отношения между Россией и Китаем - образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", - сказал Шойгу.
Он предложил в ходе переговоров "обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями по вопросам международной повестки".
"Убеждён, что сегодняшняя встреча станет очередным шагом к углублению многопрофильных связей между нашими странами и военными ведомствами", - отметил Шойгу.
Перед началом переговоров в здании Национального центра управления обороной РФ состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации с участием роты Почётного караула и оркестра.
Колташов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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