"Образец стратегического взаимодействия": Шойгу охарактеризовал отношения России и Китая

Почему Китай активизирует отношения с Россией и что нужно там закупать в первую очередь - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру рассказал, как проходит сближение экономик России и Китая, что означает заключение с КНР зерновой сделки и почему Вашингтон пытается демонизировать Россию, Иран и Китай