Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток - 08.11.2023 Украина.ру
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Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток
Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток - 08.11.2023 Украина.ру
Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток
Пресс-секретарь Президента России отметил необходимость уточнения этой информации
2023-11-08T13:03
2023-11-08T13:03
новости
дмитрий песков
израиль
заявление
ближний восток
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Кремль не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать территорию всего Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 8 ноября в интервью Радио "Маяк".На просьбу прокомментировать такое заявление, которое, по данным ведущего радиостанции появилось на сайте правительства Израиля, Песков ответил, что он не слышал об этом."Вам, наверное, нужно это уточнить. На сайте правительства Израиля? Я с ним не знаком. Мне надо с ним ознакомиться. Сейчас я не готов на эту тему говорить", - рассказал Песков ведущему Радио "Маяк".Ранее в Израиле заявили, что они не планируют оккупировать сектор Газа, но силы безопасности останутся в анклаве после завершения операции.
https://ukraina.ru/20231106/1050803663.html
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новости, дмитрий песков, израиль, заявление, ближний восток
Новости, Дмитрий Песков, Израиль, заявление, Ближний Восток

Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток

13:03 08.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь Президента России отметил необходимость уточнения этой информации
Кремль не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать территорию всего Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 8 ноября в интервью Радио "Маяк".
На просьбу прокомментировать такое заявление, которое, по данным ведущего радиостанции появилось на сайте правительства Израиля, Песков ответил, что он не слышал об этом.
"Вам, наверное, нужно это уточнить. На сайте правительства Израиля? Я с ним не знаком. Мне надо с ним ознакомиться. Сейчас я не готов на эту тему говорить", - рассказал Песков ведущему Радио "Маяк".
Ранее в Израиле заявили, что они не планируют оккупировать сектор Газа, но силы безопасности останутся в анклаве после завершения операции.
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
6 ноября, 23:56
Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе ГазаГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал немедленно объявить в секторе Газа прекращение огня, потому как город уже превратился в кладбище для детей. Об этом в понедельник, 6 ноября, он заявил журналистам
 
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