https://ukraina.ru/20231108/1050851693.html
Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток
Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток - 08.11.2023 Украина.ру
Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток
Пресс-секретарь Президента России отметил необходимость уточнения этой информации
2023-11-08T13:03
2023-11-08T13:03
2023-11-08T13:03
новости
дмитрий песков
израиль
заявление
ближний восток
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Кремль не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать территорию всего Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 8 ноября в интервью Радио "Маяк".На просьбу прокомментировать такое заявление, которое, по данным ведущего радиостанции появилось на сайте правительства Израиля, Песков ответил, что он не слышал об этом."Вам, наверное, нужно это уточнить. На сайте правительства Израиля? Я с ним не знаком. Мне надо с ним ознакомиться. Сейчас я не готов на эту тему говорить", - рассказал Песков ведущему Радио "Маяк".Ранее в Израиле заявили, что они не планируют оккупировать сектор Газа, но силы безопасности останутся в анклаве после завершения операции.
https://ukraina.ru/20231106/1050803663.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, израиль, заявление, ближний восток
Новости, Дмитрий Песков, Израиль, заявление, Ближний Восток
Песков не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать весь Ближний Восток
Пресс-секретарь Президента России отметил необходимость уточнения этой информации
Кремль не ознакомлен с заявлениями Израиля о готовности атаковать территорию всего Ближнего Востока для обеспечения безопасности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 8 ноября в интервью Радио "Маяк".
На просьбу прокомментировать такое заявление, которое, по данным ведущего радиостанции появилось на сайте правительства Израиля, Песков ответил, что он не слышал об этом.
"Вам, наверное, нужно это уточнить. На сайте правительства Израиля? Я с ним не знаком. Мне надо с ним ознакомиться. Сейчас я не готов на эту тему говорить", - рассказал Песков ведущему Радио "Маяк".
Ранее в Израиле заявили, что они не планируют оккупировать сектор Газа, но силы безопасности останутся в анклаве после завершения операции.