В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев - 08.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231108/1050849077.html
В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев
В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев - 08.11.2023 Украина.ру
В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев
Среди награжденных командир танкового взвода Сергей Мироненко и командир стрелкового батальона территориально обороны, полковник Константин Кузьмин
2023-11-08T12:00
2023-11-08T12:00
новости
денис пушилин
днр
герои
военнослужащие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg
По представлению командира 1-го Армейского корпуса, 15 военнослужащим присвоены звания Героев Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале 8 ноября.Среди награжденных – председатель Народного Совета Артем Жога, командир танкового взвода Сергей Мироненко и командир стрелкового батальона территориально обороны, полковник Константин Кузьмин, отметил Пушилин.Глава Республики напомнил, что Костя Шахтер защищает жителей Донбасса с 2014 года, когда он сформировал всем известную Шахтерскую дивизию."Сейчас воюет на Марьинском направлении. Боевые успехи бригады в наступательных действиях стали результатом постоянного личного участия полковника в планировании боевых действий, применении нестандартных тактических приемов и способов, в результате чего противник несет потери", - подчеркнул Пушилин.Глава региона также отметил заслуги командира взвода танковой роты, старшего лейтенанта Сергея Мироненко, который при наступлении на позиции противника в Волновахе, находясь в составе экипажа боевой машины, уничтожил танк Т-64, БМП-1."Он постоянно осуществляет выезды на линию боевого соприкосновения, лично проводит изучение обстановки. Благодаря его умению правильно оценивать обстановку, быстро принимать правильные решения и добиваться их реализации, группировки ВСУ понесли существенные потери", - рассказал Пушилин.По словам главы ДНР, каждый из награжденных героев внес и продолжает вносить бесценный вклад в освобождение нашей земли.
https://ukraina.ru/20231023/1050398136.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:0:2436:1827_1920x0_80_0_0_60470992470154b33a54e71b144dfa4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, денис пушилин, днр, герои, военнослужащие
Новости, Денис Пушилин, ДНР, герои, Военнослужащие

В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев

12:00 08.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Среди награжденных командир танкового взвода Сергей Мироненко и командир стрелкового батальона территориально обороны, полковник Константин Кузьмин
По представлению командира 1-го Армейского корпуса, 15 военнослужащим присвоены звания Героев Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале 8 ноября.
Среди награжденных – председатель Народного Совета Артем Жога, командир танкового взвода Сергей Мироненко и командир стрелкового батальона территориально обороны, полковник Константин Кузьмин, отметил Пушилин.
Глава Республики напомнил, что Костя Шахтер защищает жителей Донбасса с 2014 года, когда он сформировал всем известную Шахтерскую дивизию.
"Сейчас воюет на Марьинском направлении. Боевые успехи бригады в наступательных действиях стали результатом постоянного личного участия полковника в планировании боевых действий, применении нестандартных тактических приемов и способов, в результате чего противник несет потери", - подчеркнул Пушилин.
Глава региона также отметил заслуги командира взвода танковой роты, старшего лейтенанта Сергея Мироненко, который при наступлении на позиции противника в Волновахе, находясь в составе экипажа боевой машины, уничтожил танк Т-64, БМП-1.
"Он постоянно осуществляет выезды на линию боевого соприкосновения, лично проводит изучение обстановки. Благодаря его умению правильно оценивать обстановку, быстро принимать правильные решения и добиваться их реализации, группировки ВСУ понесли существенные потери", - рассказал Пушилин.
По словам главы ДНР, каждый из награжденных героев внес и продолжает вносить бесценный вклад в освобождение нашей земли.
23 октября, 09:28
Пушилин присвоил Владимиру Соловьёву звание Героя ДНРЖурналисту Владимиру Соловьёву присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщил 23 октября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
 
НовостиДенис ПушилинДНРгероиВоеннослужащие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния