https://ukraina.ru/20231108/1050849077.html

В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев

В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев - 08.11.2023 Украина.ру

В ДНР 15 военнослужащим присвоены звания Героев

Среди награжденных командир танкового взвода Сергей Мироненко и командир стрелкового батальона территориально обороны, полковник Константин Кузьмин

2023-11-08T12:00

2023-11-08T12:00

2023-11-08T12:00

новости

денис пушилин

днр

герои

военнослужащие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046803339_0:206:2508:1617_1920x0_80_0_0_a7a8e03e734044d4214f3e6246cff063.jpg

По представлению командира 1-го Армейского корпуса, 15 военнослужащим присвоены звания Героев Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале 8 ноября.Среди награжденных – председатель Народного Совета Артем Жога, командир танкового взвода Сергей Мироненко и командир стрелкового батальона территориально обороны, полковник Константин Кузьмин, отметил Пушилин.Глава Республики напомнил, что Костя Шахтер защищает жителей Донбасса с 2014 года, когда он сформировал всем известную Шахтерскую дивизию."Сейчас воюет на Марьинском направлении. Боевые успехи бригады в наступательных действиях стали результатом постоянного личного участия полковника в планировании боевых действий, применении нестандартных тактических приемов и способов, в результате чего противник несет потери", - подчеркнул Пушилин.Глава региона также отметил заслуги командира взвода танковой роты, старшего лейтенанта Сергея Мироненко, который при наступлении на позиции противника в Волновахе, находясь в составе экипажа боевой машины, уничтожил танк Т-64, БМП-1."Он постоянно осуществляет выезды на линию боевого соприкосновения, лично проводит изучение обстановки. Благодаря его умению правильно оценивать обстановку, быстро принимать правильные решения и добиваться их реализации, группировки ВСУ понесли существенные потери", - рассказал Пушилин.По словам главы ДНР, каждый из награжденных героев внес и продолжает вносить бесценный вклад в освобождение нашей земли.

https://ukraina.ru/20231023/1050398136.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, денис пушилин, днр, герои, военнослужащие