https://ukraina.ru/20231108/1050848824.html

Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный

Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный - 08.11.2023 Украина.ру

Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный

Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра, а также объяснил, есть ли смысл штурмовать Коксохимический завод в Авдеевке

2023-11-08T11:36

2023-11-08T11:36

2023-11-08T11:36

видео

владислав угольный

сво

спецоперация

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днепр

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всу

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00:22 – Обстановка на фронте в эти дни; 04:36 – Что значит для России вытеснение ВСУ из Старомайорского? 05:23 – Продвижение России на угледарском направлении; 06:32 – Чем занимается российская армия под Авдеевкой? 12:44 – Как изменилось качество разведки и связи ВС РФ за полтора года СВО? 13:40 – О том, какие подразделения ВСУ перекинули на купянское направление; 16:00 – Почему для ВС РФ освобождение Авдеевки важнее освобождения Купянска? 17:20 – Как России взять Красноармейск и Дзержинск? 19:05 – Какие уроки усвоила Россия в ходе СВО?

работино

угледар

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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