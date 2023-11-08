https://ukraina.ru/20231108/1050848824.html
Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный
Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный - 08.11.2023 Украина.ру
Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный
Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра, а также объяснил, есть ли смысл штурмовать Коксохимический завод в Авдеевке
2023-11-08T11:36
2023-11-08T11:36
2023-11-08T11:36
видео
владислав угольный
сво
спецоперация
запорожье
работино
днепр
украина
россия
всу
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00:22 – Обстановка на фронте в эти дни; 04:36 – Что значит для России вытеснение ВСУ из Старомайорского? 05:23 – Продвижение России на угледарском направлении; 06:32 – Чем занимается российская армия под Авдеевкой? 12:44 – Как изменилось качество разведки и связи ВС РФ за полтора года СВО? 13:40 – О том, какие подразделения ВСУ перекинули на купянское направление; 16:00 – Почему для ВС РФ освобождение Авдеевки важнее освобождения Купянска? 17:20 – Как России взять Красноармейск и Дзержинск? 19:05 – Какие уроки усвоила Россия в ходе СВО?
работино
угледар
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владислав угольный , сво, спецоперация, запорожье, работино, днепр, украина, россия, всу, дрг, угледар, артемовск, разведка, связь, днр, купянск, видео
Видео, Владислав Угольный , СВО, Спецоперация, Запорожье, Работино, Днепр, Украина, Россия, ВСУ, ДРГ, Угледар, Артемовск, разведка, связь, ДНР, Купянск
Как Россия прорвётся к Нью-Йорку и каким будет финал освобождения Донбасса - Угольный
Военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный в эфире Украина.ру оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра, а также объяснил, есть ли смысл штурмовать Коксохимический завод в Авдеевке
00:22 – Обстановка на фронте в эти дни;
04:36 – Что значит для России вытеснение ВСУ из Старомайорского?
05:23 – Продвижение России на угледарском направлении;
06:32 – Чем занимается российская армия под Авдеевкой?
12:44 – Как изменилось качество разведки и связи ВС РФ за полтора года СВО?
13:40 – О том, какие подразделения ВСУ перекинули на купянское направление;
16:00 – Почему для ВС РФ освобождение Авдеевки важнее освобождения Купянска? 17:20 – Как России взять Красноармейск и Дзержинск?
19:05 – Какие уроки усвоила Россия в ходе СВО?