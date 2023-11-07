https://ukraina.ru/20231107/1050806883.html

Террористическая атака, присяга России, подрыв помощника Залужного. Главное на Украине на утро 7 ноября

Террористическая атака, присяга России, подрыв помощника Залужного. Главное на Украине на утро 7 ноября - 07.11.2023 Украина.ру

Террористическая атака, присяга России, подрыв помощника Залужного. Главное на Украине на утро 7 ноября

Украина.ру, 07.11.2023

2023-11-07T09:00

2023-11-07T09:00

2023-11-07T09:23

граната

валерий залужный

украина

всу

эксклюзив

хроники

спецоперация

обстрелы

дроны

черное море

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Российская система ПВО уничтожила и перехватила 17 дронов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом. Бывшие военные ВСУ принесли присягу России. Помощник Залужного взорвался от подаренной гранаты.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять и перехватили восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымским полуостровом. Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — говорится в материале ведомства.По данным губернатора Михаила Развожаева, обломки от одного из сбитых в Севастополе беспилотников упали на крышу частного дома, оперативные службы ликвидировали небольшой пожар.Он отметил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.Кроме того, есть информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.Также украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.Поступали сведения о ранении одного мирного жителя в Горловке.В ночь на вторник ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 00:35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.Кроме того, Донецк подвергся обстрелам с 00.20 по 02.00, по городу выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров.Успехи ВС РФБойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" в конце октября, о начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, было объявлено в феврале.На церемонии принесения присяги каждый из бойцов произнес слова: "Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество".Как ранее сообщал командир батальона Андрей Тищенко, после присяги бойцы отправятся на передовую, а до этого они прошли через учебный центр "Каскада", выезжали на полигон, проводили стрельбы и другие занятия. Бывшие украинские военнослужащие считают, что будут воевать за освобождение Украины от режима Владимира Зеленского, а русские и украинцы по сути являются одним народом."Мы давали присягу уже один раз украинскому народу, но мы не предали украинский народ, украинский народ сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ - мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским - они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы - это один народ", - сказал военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ "Каскад", бывший боец ВСУ Владислав Коваленко.О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал еще в феврале. Тогда он отмечал, что критерии отбора в батальон — моральное и физическое состояние, кроме того, каждого украинского бойца проверяют, не совершал ли он военных или уголовных преступлений. Тищенко также говорил, что контракты с добровольцами будут заключены на общих условиях.Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожила технику на опорном пункте Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, опорный пункт в результате действий десантников был взят, также была отражена контратака, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что штурмовое подразделение также отбило контратаку противника на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя" против наступающих украинских военных.Гибель помощника ЗалужногоПомощник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков погиб от гранаты, которую ему подарил коллега. Такую версию следствия озвучил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.По его словам, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь своего дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их своему 13-летнему сыну.Подросток взял боеприпас в руки и начал с ним играться. Затем Частяков отобрал гранату и, вероятно, выдернул кольцо, после чего раздался взрыв. В результате Частяков погиб, его сын был госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте ЧП полиция полиция обнаружила еще пять аналогичных неразорвавшихся гранат. Их отправят на экспертизу.Полиция установила личность дарителя боеприпасов. Им оказался сослуживец Частякова, старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко. У него при обыске нашли две такие же боевые гранаты.Во время дачи показаний офицер признался, что сам придумал положить в деревянную коробку бутылку виски и шесть гранат. При вручении он заявил коллеге, что выбрал такой подарок, так как "того тяжело удивить". При этом он уведомил погибшего, что дарит ему боевые боеприпасы. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок.Вероятно, Частяков не поверил коллеге, решив, что гранаты являются рюмками специфической формы. В результате небрежного обращения одна из гранат взорвалась.Смерть Частякова стала ударом для главкома ВСУ. Комментируя инцидент, Залужный заявил, что тот был его близким другом и надежной опорой.На Украине гибель офицера сочли подозрительной. Так, высказывается мнение, что Частяков стал жертвой теракта или был устранен как пешка в конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским.На прошлой неделе своего поста лишился командующий Силами специальных операций генерал-майор Виктор Хоренко. О своей отставке он узнал из СМИ."Общался с Залужным, который также объяснить мне этого не смог", — указал он.В октябре Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Генерал командовал этими войсками с мая 2022 года.Оба военачальника неоднократно бывали на передовой. Они утверждали, что для ВСУ складывается тяжелая обстановка на фронте.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

граната, валерий залужный, украина, всу, эксклюзив, хроники, спецоперация, обстрелы, дроны, черное море, донецк, присяга, наркоманы