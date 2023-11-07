Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру
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Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев
Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру
Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев
Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьёзных повреждений зданий и коммуникаций нет. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-07T08:06
2023-11-07T08:07
новости
россия
севастополь
михаил развожаев
бпла
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атака
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"По уточнённой информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал Развожаев.По его словам, некоторые фрагменты сбитых беспилотников упали в районе Качи."Серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - уточнил губернатор.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Развожаев также сообщал, что обломки одного из пяти сбитых у Севастополя БПЛА упали на крышу частного дома.
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, бпла, всу, атака
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, БПЛА, ВСУ, атака

Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев

08:06 07.11.2023 (обновлено: 08:07 07.11.2023)
 
Скорая помощь в городе Геническ
Скорая помощь в городе Геническ
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Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьёзных повреждений зданий и коммуникаций нет. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"По уточнённой информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал Развожаев.
По его словам, некоторые фрагменты сбитых беспилотников упали в районе Качи.
"Серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - уточнил губернатор.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Развожаев также сообщал, что обломки одного из пяти сбитых у Севастополя БПЛА упали на крышу частного дома.
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
06:35
В Крыму отразили атаку 17 украинских БПЛА - МОРоссийские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Об этом утром 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияСевастопольМихаил РазвожаевБПЛАВСУатака
 
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