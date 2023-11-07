https://ukraina.ru/20231107/1050806599.html
Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев
Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев - 07.11.2023 Украина.ру
Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев
Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьёзных повреждений зданий и коммуникаций нет. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-07T08:06
2023-11-07T08:06
2023-11-07T08:07
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"По уточнённой информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал Развожаев.По его словам, некоторые фрагменты сбитых беспилотников упали в районе Качи."Серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - уточнил губернатор.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Развожаев также сообщал, что обломки одного из пяти сбитых у Севастополя БПЛА упали на крышу частного дома.
https://ukraina.ru/20231107/1050805996.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, севастополь, михаил развожаев, бпла, всу, атака
Новости, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, БПЛА, ВСУ, атака
Мужчина пострадал при падении обломков украинского БПЛА в Севастополе – Развожаев
08:06 07.11.2023 (обновлено: 08:07 07.11.2023)
Мужчина пострадал при падении обломков беспилотника в Севастополе, серьёзных повреждений зданий и коммуникаций нет. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 7 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"По уточнённой информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", - написал Развожаев.
По его словам, некоторые фрагменты сбитых беспилотников упали в районе Качи.
"Серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано", - уточнил губернатор.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь самолётного типа ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Развожаев также сообщал, что обломки одного из пяти сбитых у Севастополя БПЛА упали на крышу частного дома.