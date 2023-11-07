https://ukraina.ru/20231107/1050804808.html

Украинская артиллерия в ночь на 7 ноября 18 раз обстреляла территорию ДНР - СЦКК

Украинская артиллерия в ночь на 7 ноября 18 раз обстреляла территорию ДНР - СЦКК - 07.11.2023 Украина.ру

Украинская артиллерия в ночь на 7 ноября 18 раз обстреляла территорию ДНР - СЦКК

В ночь на 7 ноября ВСУ выпустили по территории ДНР 50 снарядов калибром 152 и 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-07T03:21

2023-11-07T03:21

2023-11-07T03:21

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"После 21:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 21:05 - населённый пункт Архангельское - населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 21:45 - населённый пункт Желанное Второе - г. Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 21:55 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 21:55 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 22:00 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 22:00 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 22:50 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 23:15 - насёленный пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 23:20 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 23:20 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм; 23:30 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 23:50 - населённый пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 мм; 23:55 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении."После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ: 00:20 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм; 00:25 - населённый пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм; 00:35 - насёленный пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 152 мм; 00:50 - населённый пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 02:00 - населённый пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм ", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки украинские каратели 55 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 168 различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231107/1050804678.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, сво