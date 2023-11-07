https://ukraina.ru/20231107/1050804391.html
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР - 07.11.2023 Украина.ру
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
После закрытия посольств в Европе и Африке, Северная Корея может открыть их в государствах, которые ранее входили в состав СССР. Об этом пишет агентство "Рёнхап", передаёт РИА Новости
2023-11-07T01:46
2023-11-07T01:46
2023-11-07T01:47
новости
кндр
северная корея
представительства
посольство
ссср
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По данным источника, КНДР активно работает в этом направлении. Как отмечают журналисты, "учитывая недавнее стремительное сближение Северной Кореи с Россией", в качестве кандидатов на открытие диппредставительств, "в первую очередь упоминаются страны, составлявшие бывший Советский Союз или государства-сателлиты". Ранее сообщалось, что Северная Корея приняла решение закрыть свои посольства в Уганде, Анголе и Испании, а также генеральное консульство в Гонконге. В Сеуле связали это с усилением санкционного режима, который не оставляет Северной Корее возможностей зарабатывать валютные ресурсы, необходимые для поддержания своих дипмиссий за рубежом. По словам официального представителя МИД КНДР, закрытие посольств в некоторых странах является частью обычной реорганизации работы внешнеполитического ведомства в соответствии с меняющейся международной обстановкой.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, северная корея, представительства, посольство, ссср
Новости, КНДР, Северная Корея, представительства, посольство, СССР
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
01:46 07.11.2023 (обновлено: 01:47 07.11.2023)
После закрытия посольств в Европе и Африке, Северная Корея может открыть их в государствах, которые ранее входили в состав СССР. Об этом пишет агентство "Рёнхап", передаёт РИА Новости
По данным источника, КНДР активно работает в этом направлении.
"Была замечена активность Северной Кореи, связанная с усилиями по открытию новых дипломатических представительств, мы следим за этими тенденциями", - цитирует агентство неназванного представителя Государственной разведывательной службы Южной Кореи.
Как отмечают журналисты, "учитывая недавнее стремительное сближение Северной Кореи с Россией", в качестве кандидатов на открытие диппредставительств, "в первую очередь упоминаются страны, составлявшие бывший Советский Союз или государства-сателлиты".
Ранее сообщалось, что Северная Корея приняла решение закрыть свои посольства в Уганде, Анголе и Испании, а также генеральное консульство в Гонконге. В Сеуле связали это с усилением санкционного режима, который не оставляет Северной Корее возможностей зарабатывать валютные ресурсы, необходимые для поддержания своих дипмиссий за рубежом.
По словам официального представителя МИД КНДР, закрытие посольств в некоторых странах является частью обычной реорганизации работы внешнеполитического ведомства в соответствии с меняющейся международной обстановкой.