https://ukraina.ru/20231107/1050804391.html

КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР

КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР - 07.11.2023 Украина.ру

КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР

После закрытия посольств в Европе и Африке, Северная Корея может открыть их в государствах, которые ранее входили в состав СССР. Об этом пишет агентство "Рёнхап", передаёт РИА Новости

2023-11-07T01:46

2023-11-07T01:46

2023-11-07T01:47

новости

кндр

северная корея

представительства

посольство

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102793/75/1027937548_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_7cc8e20268bbf84badf01069c859c9ae.jpg

По данным источника, КНДР активно работает в этом направлении. Как отмечают журналисты, "учитывая недавнее стремительное сближение Северной Кореи с Россией", в качестве кандидатов на открытие диппредставительств, "в первую очередь упоминаются страны, составлявшие бывший Советский Союз или государства-сателлиты". Ранее сообщалось, что Северная Корея приняла решение закрыть свои посольства в Уганде, Анголе и Испании, а также генеральное консульство в Гонконге. В Сеуле связали это с усилением санкционного режима, который не оставляет Северной Корее возможностей зарабатывать валютные ресурсы, необходимые для поддержания своих дипмиссий за рубежом. По словам официального представителя МИД КНДР, закрытие посольств в некоторых странах является частью обычной реорганизации работы внешнеполитического ведомства в соответствии с меняющейся международной обстановкой.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, северная корея, представительства, посольство, ссср