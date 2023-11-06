Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске - 06.11.2023 Украина.ру
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Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске
Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске - 06.11.2023 Украина.ру
Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске
Впервые в Белоруссии установлена конная статуя русскому князю. До сего года такие памятники в постсоветской республике устанавливались лишь в честь литовских князей.
2023-11-06T19:28
2023-11-06T19:28
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Александр Невский запечатлён верхом на коне в боевых доспехах и с хоругвью. Конная статуя установлена 6 ноября в сквере напротив посольства России.Рядом расположено Братское кладбище – один из крупнейших некрополей периода Первой мировой войны. Усилиями общественности площадка для выгула собак снова стала кладбищем с ограждением, достойным памяти защищавших Отечество солдат русской императорской армии.Открытие памятника запланировано на 14 ноября. Ожидается, что участие в мероприятии примут посол Борис Грызлов и белорусские чиновники, а также представители Православной церкви.Финансирование проекта взяла на себя российская сторона. Однако нет уверенности в соблюдении конституционного равенства русского языка с белорусским при оформлении памятной таблички на памятнике.Ранее при установке памятников литовским князьям русскоязычного текста на памятниках не было. Нет русского языка и в надписи на памятнике Александру Невскому в Витебске – с этим городом канонизированного князя связывают семейные узы.Александр Невский был женат на полоцкой княжне Александре Брячиславовне. Женат на полоцкой княжне был и литовский князь Ольгерд, конная статуя которому была установлена в Витебске двумя годами ранее при полном игнорировании протестов общественности Белоруссии.На 17 ноября запланирована конференция в Доме Москвы, посвящённая личности Александра Невского. Согласно предварительной неофициальной информации, мероприятие состоится в международном формате с участием историков, философов, педагогов из разных городов Белоруссии и России.
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новости, новости белоруссии, минск, мид рф, посольство, дипломатические отношения, памятник, александр невский, русская культура, история, культура, русский мир, русские, русский язык, союзное государство
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Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске

19:28 06.11.2023
 
© culture.ruАлександр Невский
Александр Невский
© culture.ru
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Впервые в Белоруссии установлена конная статуя русскому князю. До сего года такие памятники в постсоветской республике устанавливались лишь в честь литовских князей.
Александр Невский запечатлён верхом на коне в боевых доспехах и с хоругвью. Конная статуя установлена 6 ноября в сквере напротив посольства России.
Рядом расположено Братское кладбище – один из крупнейших некрополей периода Первой мировой войны. Усилиями общественности площадка для выгула собак снова стала кладбищем с ограждением, достойным памяти защищавших Отечество солдат русской императорской армии.
Открытие памятника запланировано на 14 ноября. Ожидается, что участие в мероприятии примут посол Борис Грызлов и белорусские чиновники, а также представители Православной церкви.
Финансирование проекта взяла на себя российская сторона. Однако нет уверенности в соблюдении конституционного равенства русского языка с белорусским при оформлении памятной таблички на памятнике.
Ранее при установке памятников литовским князьям русскоязычного текста на памятниках не было. Нет русского языка и в надписи на памятнике Александру Невскому в Витебске – с этим городом канонизированного князя связывают семейные узы.
Александр Невский был женат на полоцкой княжне Александре Брячиславовне. Женат на полоцкой княжне был и литовский князь Ольгерд, конная статуя которому была установлена в Витебске двумя годами ранее при полном игнорировании протестов общественности Белоруссии.
На 17 ноября запланирована конференция в Доме Москвы, посвящённая личности Александра Невского. Согласно предварительной неофициальной информации, мероприятие состоится в международном формате с участием историков, философов, педагогов из разных городов Белоруссии и России.
19 мая 2022, 12:34
В Харькове люди в камуфляже обрушили памятник русскому князю Александру НевскомуКоммунальные службы Харькова демонтировали в городе памятник новгородскому князю и полководцу Александру Невскому. Об этом 19 мая сообщает агентство «Укринформ»
 
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