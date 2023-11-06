https://ukraina.ru/20231106/1050799074.html

Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА

Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА - 06.11.2023 Украина.ру

Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА

Армия России обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщил в своём официальном ТГ-канале губернатор области Александр Гусев.

2023-11-06T17:37

2023-11-06T17:37

2023-11-06T17:37

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"Никто не пострадал, разрушений на земле нет", - констатировал губернатор Воронежской области.Он поблагодарил российских военнослужащих, "которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона", а обывателям напомнил: "Если вы обнаружили в небе или на земле беспилотный летательный аппарат, не надо его фотографировать и спешить выкладывать в соцсети. Пожалуйста, не приближайтесь к нему. Позвоните по номеру "112" или по номерам оперативных служб, берегите себя и своих близких".

https://ukraina.ru/20231106/1050795590.html

гусев

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новости, воронежская область, бпла, всу, пво, гусев, сво