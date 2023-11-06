Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Армия России обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщил в своём официальном ТГ-канале губернатор области Александр Гусев.
"Никто не пострадал, разрушений на земле нет", - констатировал губернатор Воронежской области.
Он поблагодарил российских военнослужащих, "которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона", а обывателям напомнил: "Если вы обнаружили в небе или на земле беспилотный летательный аппарат, не надо его фотографировать и спешить выкладывать в соцсети. Пожалуйста, не приближайтесь к нему. Позвоните по номеру "112" или по номерам оперативных служб, берегите себя и своих близких".
14:30Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотниковАрмия России на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвратила пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке от 6 ноября.