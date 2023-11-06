Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА - 06.11.2023 Украина.ру
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Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА
Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА - 06.11.2023 Украина.ру
Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА
Армия России обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщил в своём официальном ТГ-канале губернатор области Александр Гусев.
2023-11-06T17:37
2023-11-06T17:37
новости
воронежская область
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всу
пво
гусев
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"Никто не пострадал, разрушений на земле нет", - констатировал губернатор Воронежской области.Он поблагодарил российских военнослужащих, "которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона", а обывателям напомнил: "Если вы обнаружили в небе или на земле беспилотный летательный аппарат, не надо его фотографировать и спешить выкладывать в соцсети. Пожалуйста, не приближайтесь к нему. Позвоните по номеру "112" или по номерам оперативных служб, берегите себя и своих близких".
https://ukraina.ru/20231106/1050795590.html
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новости, воронежская область, бпла, всу, пво, гусев, сво
Новости, Воронежская область, БПЛА, ВСУ, ПВО, Гусев, СВО

Над Воронежской областью обезврежены два БПЛА

17:37 06.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Армия России обнаружила и обезвредила два БПЛА на территории Воронежской области. Об этом 6 ноября сообщил в своём официальном ТГ-канале губернатор области Александр Гусев.
"Никто не пострадал, разрушений на земле нет", - констатировал губернатор Воронежской области.
Он поблагодарил российских военнослужащих, "которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона", а обывателям напомнил: "Если вы обнаружили в небе или на земле беспилотный летательный аппарат, не надо его фотографировать и спешить выкладывать в соцсети. Пожалуйста, не приближайтесь к нему. Позвоните по номеру "112" или по номерам оперативных служб, берегите себя и своих близких".
Коптер Баба Яга
14:30
Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотниковАрмия России на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения предотвратила пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке от 6 ноября.
 
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