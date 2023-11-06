Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля - 06.11.2023 Украина.ру
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Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля
Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля - 06.11.2023 Украина.ру
Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля
Абдельмаджид Теббун считает необходимым рассмотрение Международным уголовным судом дела Израиля за преступления против Палестины, сообщает РИА Новости
2023-11-06T16:54
2023-11-06T16:54
новости
израиль
палестина
президент
алжир
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая 6 ноября перед судейским корпусом страны, заявил, что "оккупационные силы [израильская армия] ежедневно на виду у всех и [на фоне] молчания всего мира совершают чудовищную резню в отношении братского палестинского народа".Видеофрагмент выступления опубликовала канцелярия президента Алжира.
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новости, израиль, палестина, президент, алжир
Новости, Израиль, Палестина, президент, Алжир

Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля

16:54 06.11.2023
 
© Quirinale.it
© Quirinale.it
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Абдельмаджид Теббун считает необходимым рассмотрение Международным уголовным судом дела Израиля за преступления против Палестины, сообщает РИА Новости
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая 6 ноября перед судейским корпусом страны, заявил, что "оккупационные силы [израильская армия] ежедневно на виду у всех и [на фоне] молчания всего мира совершают чудовищную резню в отношении братского палестинского народа".
"Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против сионистского образования (Израиль) в Международный уголовный суд, чтобы положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления в отношении Палестины", - сказал Теббун.
Видеофрагмент выступления опубликовала канцелярия президента Алжира.
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4 ноября, 06:59
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