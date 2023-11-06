Президент Алжира призвал арабских юристов подать в суд иск против Израиля
© Quirinale.it
© Quirinale.it
Абдельмаджид Теббун считает необходимым рассмотрение Международным уголовным судом дела Израиля за преступления против Палестины, сообщает РИА Новости
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая 6 ноября перед судейским корпусом страны, заявил, что "оккупационные силы [израильская армия] ежедневно на виду у всех и [на фоне] молчания всего мира совершают чудовищную резню в отношении братского палестинского народа".
"Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против сионистского образования (Израиль) в Международный уголовный суд, чтобы положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления в отношении Палестины", - сказал Теббун.
Видеофрагмент выступления опубликовала канцелярия президента Алжира.