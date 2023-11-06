https://ukraina.ru/20231106/1050797109.html

Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест

Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест - 06.11.2023 Украина.ру

Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест

Бывший руководитель "Укрбуда" Микитась является фигурантом уже четырех уголовных дел. Последнее обвинение ему предъявлено в конце октября – в присвоении 307 млн грн, сообщает украинское издание "УНИАН"

2023-11-06T15:44

2023-11-06T15:44

2023-11-06T15:59

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Высший антикоррупционный суд Украины отказал прокурору в ходатайстве взять под стражу бывшего нардепа Максима Микитася. Гособвинитель просил закрыть подозреваемого в СИЗО с возможностью внести залог в 134 млн грн. Суд постановил отправить Микитася под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.Богоугодное дело, видимо, делал народный избранник, раз его изображение оказалось на иконе в числе других государственных деятелей. Работа увековечила возведение некой кирпичной конструкции, над которой парит черный квадрат. По сюжету картины, Микитась вместе с Кличко, Зеленским и другими товарищами, как и водится начальникам, пришли на стройплощадку проинспектировать ход работ и "нарисоваться" на память. Картина, подписанная по-русски "С нами Бог", украшала офис Микитася. Фото опубликовал журналист Денис Казанский.Экс-депутату вменяют присвоение более 307 млн грн Минобороны на строительстве в 2018 году складов для хранения ракет и боеприпасов. Последнее подозрение ему вручили 25 октября.

https://ukraina.ru/20221019/1039900009.html

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