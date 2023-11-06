Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест - 06.11.2023 Украина.ру
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Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест
Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест - 06.11.2023 Украина.ру
Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест
Бывший руководитель "Укрбуда" Микитась является фигурантом уже четырех уголовных дел. Последнее обвинение ему предъявлено в конце октября – в присвоении 307 млн грн, сообщает украинское издание "УНИАН"
2023-11-06T15:44
2023-11-06T15:59
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Высший антикоррупционный суд Украины отказал прокурору в ходатайстве взять под стражу бывшего нардепа Максима Микитася. Гособвинитель просил закрыть подозреваемого в СИЗО с возможностью внести залог в 134 млн грн. Суд постановил отправить Микитася под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.Богоугодное дело, видимо, делал народный избранник, раз его изображение оказалось на иконе в числе других государственных деятелей. Работа увековечила возведение некой кирпичной конструкции, над которой парит черный квадрат. По сюжету картины, Микитась вместе с Кличко, Зеленским и другими товарищами, как и водится начальникам, пришли на стройплощадку проинспектировать ход работ и "нарисоваться" на память. Картина, подписанная по-русски "С нами Бог", украшала офис Микитася. Фото опубликовал журналист Денис Казанский.Экс-депутату вменяют присвоение более 307 млн грн Минобороны на строительстве в 2018 году складов для хранения ракет и боеприпасов. Последнее подозрение ему вручили 25 октября.
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новости, новости украины, максим микитась, подозрение, икона, минобороны украины, коррупция
Новости, Новости Украины, Максим Микитась, подозрение, икона, Минобороны Украины, коррупция

Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест

15:44 06.11.2023 (обновлено: 15:59 06.11.2023)
 
икона в кабинете Максима Микитася
икона в кабинете Максима Микитася
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Бывший руководитель "Укрбуда" Микитась является фигурантом уже четырех уголовных дел. Последнее обвинение ему предъявлено в конце октября – в присвоении 307 млн грн, сообщает украинское издание "УНИАН"
Высший антикоррупционный суд Украины отказал прокурору в ходатайстве взять под стражу бывшего нардепа Максима Микитася. Гособвинитель просил закрыть подозреваемого в СИЗО с возможностью внести залог в 134 млн грн. Суд постановил отправить Микитася под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
Богоугодное дело, видимо, делал народный избранник, раз его изображение оказалось на иконе в числе других государственных деятелей. Работа увековечила возведение некой кирпичной конструкции, над которой парит черный квадрат. По сюжету картины, Микитась вместе с Кличко, Зеленским и другими товарищами, как и водится начальникам, пришли на стройплощадку проинспектировать ход работ и "нарисоваться" на память. Картина, подписанная по-русски "С нами Бог", украшала офис Микитася. Фото опубликовал журналист Денис Казанский.
икона в кабинете Максима Микитася
икона в кабинете Максима Микитася
икона в кабинете Максима Микитася
"Видимо, на "иконах" как раз запечатлен момент председательства экс-нардепа в "Укрбуде" в 2010-2016 годах. Сколько "ликов святых" узнали - пишите в комментариях", – пишет издание.
Экс-депутату вменяют присвоение более 307 млн грн Минобороны на строительстве в 2018 году складов для хранения ракет и боеприпасов. Последнее подозрение ему вручили 25 октября.
19 октября 2022, 10:54
Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной РадыНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило экс-депутата Верховной Рады и предпринимателя Максима Микитася на попытке подкупить мэра Днепра (Днепропетровска) Бориса Филатова. В пресс-релизе ведомства от 18 октября сумма взятки названа "рекордной"
 
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