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СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе - 06.11.2023 Украина.ру
СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
Чиновники Минобороны Украины проходят по уголовному делу и подозреваются в растрате почти миллиарда гривен. Об этом 6 ноября сообщила СБУ.
2023-11-06T15:01
2023-11-06T15:01
2023-11-06T15:01
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"Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал этот пост с 2021 по 2023 годы", - сказано в официальном сообщении.Товарища Алексея Резникова подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах (почти 2,6 млрд. руб. в эквиваленте) в сговоре с подчинёнными. При этом бывший министр обороны в пресс-релизе СБУ не фигурирует."По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчинёнными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн. Следствием установлено, что военнослужащие ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - сообщила СБУ.Бывший замминистра обороны Украины проходит подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса Украины. По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему и.о. директора департамента госзакупок Минобороны.Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.несмотря а регулярность таких публикаций, глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытается оспаривать факты тотальной коррумпированности постсоветской республики. Владимир Зеленский пытался запретить СМИ публиковать материалы на тему коррупции.
https://ukraina.ru/20231106/1050792454.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, сбу, андрей ермак, владимир зеленский, алексей резников, минобороны украины, всу, военная форма, госзакупки
Новости, Новости Украины, коррупция, коррупционеры, борьба с коррупцией, СБУ, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Минобороны Украины, ВСУ, военная форма, госзакупки
СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
Чиновники Минобороны Украины проходят по уголовному делу и подозреваются в растрате почти миллиарда гривен. Об этом 6 ноября сообщила СБУ.
"Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал этот пост с 2021 по 2023 годы", - сказано в официальном сообщении.
Товарища Алексея Резникова подозревают в растрате государственных средств в особо крупных размерах (почти 2,6 млрд. руб. в эквиваленте) в сговоре с подчинёнными. При этом бывший министр обороны в пресс-релизе СБУ не фигурирует.
"По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчинёнными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн. Следствием установлено, что военнослужащие ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - сообщила СБУ.
Бывший замминистра обороны Украины проходит подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса Украины. По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему и.о. директора департамента госзакупок Минобороны.
Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
несмотря а регулярность таких публикаций, глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытается оспаривать факты тотальной коррумпированности постсоветской республики. Владимир Зеленский пытался запретить СМИ публиковать материалы на тему коррупции.