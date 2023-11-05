Минобороны: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск ракеты - 05.11.2023 Украина.ру
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Минобороны: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск ракеты
Минобороны: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск ракеты - 05.11.2023 Украина.ру
Минобороны: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск ракеты
На Камчатке подводный крейсер "Император Александр Третий" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщила 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-05T12:05
2023-11-05T12:05
новости
россия
камчатка
мо рф
минобороны рф
крейсер
ракета
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"В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка", сообщили в Минобороны РФ.В российском военном ведомстве подчеркнули, что ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-Морского Флота, уточнила пресс-служба МО РФ. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" – серийный корабль, построенный на АО "ПО "Севмаш" по проекту "Борей-А". Он оснащён 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием.
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новости, россия, камчатка, мо рф, минобороны рф, крейсер, ракета
Новости, Россия, Камчатка, МО РФ, Минобороны РФ, крейсер, Ракета

Минобороны: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск ракеты

12:05 05.11.2023
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкУчения Черноморского флота у побережья Крыма
Учения Черноморского флота у побережья Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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На Камчатке подводный крейсер "Император Александр Третий" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", сообщила 5 ноября пресс-служба Минобороны РФ
"В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка", сообщили в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения.
Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-Морского Флота, уточнила пресс-служба МО РФ.
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" – серийный корабль, построенный на АО "ПО "Севмаш" по проекту "Борей-А". Он оснащён 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием.
шеврон (нашивка) 128 ОГШБр - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
09:57
Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноябряУкраинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады
 
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