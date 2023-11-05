https://ukraina.ru/20231105/1050779214.html

Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре

Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре - 05.11.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре

Обстановка на Херсонском направлении остается сложной, наличие вражеских плацдармов на левом берегу вызывает серьезное беспокойство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T06:15

2023-11-05T06:15

2023-11-05T06:15

новости

херсонская область

херсонское направление

днепр

россия

всу

берег

бои

обстрелы

каховское водохранилище

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Пока обстановка на Херсонском направлении складывается для ВС РФ не очень благоприятно. Правый берег Днепра - выше левого, что дает возможность ВСУ подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, рассказал эксперт.При этом западная артиллерия пока по дальнобойности превосходит российские образцы. При этом ВС РФ не всегда хватает систем контрбатарейной борьбы и беспилотников, добавил он.Но сам факт наличия вражеских плацдармов на левом берегу вызывает беспокойство. Эти плацдармы возникли потому, что ВС РФ изначально понимали угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС и выстраивали оборону на отдалении, сообщил эксперт.Поэтому ВС РФ выстраивали оборону не по берегу (как возле Запорожской АЭС, где мы профессионально уничтожаем все десанты ВСУ), а в отдалении, чтобы российские позиции не смыло после прорыва дамбы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231103/1050748790.html

каховское водохранилище

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новости, херсонская область, херсонское направление, днепр, россия, всу, берег, бои, обстрелы, каховское водохранилище, каховская гэс, укрепления, резервы