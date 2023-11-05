https://ukraina.ru/20231105/1050779214.html
Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре
Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре - 05.11.2023 Украина.ру
Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре
Обстановка на Херсонском направлении остается сложной, наличие вражеских плацдармов на левом берегу вызывает серьезное беспокойство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T06:15
2023-11-05T06:15
2023-11-05T06:15
новости
херсонская область
херсонское направление
днепр
россия
всу
берег
бои
обстрелы
каховское водохранилище
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102122/87/1021228765_0:0:1895:1066_1920x0_80_0_0_a1ccf40520699ee2a2240cec225531d4.jpg
Пока обстановка на Херсонском направлении складывается для ВС РФ не очень благоприятно. Правый берег Днепра - выше левого, что дает возможность ВСУ подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, рассказал эксперт.При этом западная артиллерия пока по дальнобойности превосходит российские образцы. При этом ВС РФ не всегда хватает систем контрбатарейной борьбы и беспилотников, добавил он.Но сам факт наличия вражеских плацдармов на левом берегу вызывает беспокойство. Эти плацдармы возникли потому, что ВС РФ изначально понимали угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС и выстраивали оборону на отдалении, сообщил эксперт.Поэтому ВС РФ выстраивали оборону не по берегу (как возле Запорожской АЭС, где мы профессионально уничтожаем все десанты ВСУ), а в отдалении, чтобы российские позиции не смыло после прорыва дамбы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050748790.html
каховское водохранилище
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, херсонское направление, днепр, россия, всу, берег, бои, обстрелы, каховское водохранилище, каховская гэс, укрепления, резервы
Новости, Херсонская область, Херсонское направление, Днепр, Россия, ВСУ, берег, бои, обстрелы, Каховское водохранилище, Каховская ГЭС, укрепления, резервы
Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на Днепре
Обстановка на Херсонском направлении остается сложной, наличие вражеских плацдармов на левом берегу вызывает серьезное беспокойство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Пока обстановка на Херсонском направлении складывается для ВС РФ не очень благоприятно. Правый берег Днепра - выше левого, что дает возможность ВСУ подбрасывать резервы в виде личного состава с помощью островов под прикрытием артиллерии, рассказал эксперт.
При этом западная артиллерия пока по дальнобойности превосходит российские образцы. При этом ВС РФ не всегда хватает систем контрбатарейной борьбы и беспилотников, добавил он.
"Идут серьезные бои. Это видно по Крынкам, которые противник чуть не захватил. Сейчас он в середине села. ВСУ с помощью БПЛА наносят удары по нашим тылам. А это требует от нас принимать меры", - отметил Евсеев.
Но сам факт наличия вражеских плацдармов на левом берегу вызывает беспокойство. Эти плацдармы возникли потому, что ВС РФ изначально понимали угрозу прорыва дамбы Каховской ГЭС и выстраивали оборону на отдалении, сообщил эксперт.
Поэтому ВС РФ выстраивали оборону не по берегу (как возле Запорожской АЭС, где мы профессионально уничтожаем все десанты ВСУ), а в отдалении, чтобы российские позиции не смыло после прорыва дамбы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь