Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050771966.html
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Евросоюз должен задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае
2023-11-04T13:37
2023-11-04T13:37
новости
эрдоган
ес
международное право
украина
урегулирование
доверие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_58a636abf1b63c60441317a930aa374f.jpg
Евросоюз остался вне дипломатических процессов по Украине. Об этом 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.Эрдоган отметил, что в палестинско-израильском конфликте ЕС сейчас находится на стороне Израиля и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины."К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - процитировали РИА Новости слова турецкого лидера.Эрдоган считает, что руководство Евросоюза должно задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае."Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль", - рассказал Эрдоган.
https://ukraina.ru/20231104/1050769681.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8bc9e58ee6f91c71cada6c881568fa3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эрдоган, ес, международное право, украина, урегулирование, доверие
Новости, Эрдоган, ЕС, международное право, Украина, урегулирование, доверие

Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине

13:37 04.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Евросоюз должен задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае
Евросоюз остался вне дипломатических процессов по Украине. Об этом 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
Эрдоган отметил, что в палестинско-израильском конфликте ЕС сейчас находится на стороне Израиля и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины.
"К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - процитировали РИА Новости слова турецкого лидера.
Эрдоган считает, что руководство Евросоюза должно задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае.
"Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль", - рассказал Эрдоган.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
4 ноября, 11:39
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев с визитомУрсула фор дер Ляйен заявила, что планирует обсудить в Киеве пути вступления Украины в ЕС
 
НовостиЭрдоганЕСмеждународное правоУкраинаурегулированиедоверие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным
15:45В Японии ввели "рыбные дни". История о том, почему не надо рвать контакты с соседями
15:44Иконописного экс-нардепа Украины суд отправил под домашний арест
15:38Алексей Фененко о шовинизме Запада: Европа оправдала Гитлера и националистов Украины — дальше Холокост
15:33Белоруссия за деньги вывезла своих граждан из Израиля
15:31Кирилл Фролов: Обвинения СБУ против Патриарха Кирилла ускорят запрет УПЦ на Украине
15:06Сейчас или никогда: как настроены США и где пора переходить в наступление - военный эксперт Литовкин
15:01СБУ разоблачила замминистра обороны. Резников пока на свободе
14:30Минобороны России отчиталось за уничтожение украинских морских и летательных беспилотников
14:17Пушилин снял с должности мэра Мариуполя
14:08В Херсонской области с 7 ноября изменяется комендантский час
13:59Букрин или Лютеж: откуда собирались освобождать Киев
13:40Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне
13:22Охота на "Валькирию" с пулеметом наперевес: как в Донецке ведут борьбу с украинскими беспилотниками
13:20В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков
13:05Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги
13:00Украинские "Шахеды", FPV-дроны и патроны, обстрелы. Главное на 13:00 6 ноября
12:56Зеленский предложил Верховной Раде продлить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию
12:27Минфин Украины: без внешних вливаний бюджет будет с "дырой в $29 млрд"
11:53Глаза, уши и кулак войны. Чего ждут российские солдаты и офицеры от Минобороны РФ в окопах СВО
Лента новостейМолния