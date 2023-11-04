https://ukraina.ru/20231104/1050771966.html
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Евросоюз должен задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае
2023-11-04T13:37
2023-11-04T13:37
2023-11-04T13:37
новости
эрдоган
ес
международное право
украина
урегулирование
доверие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_58a636abf1b63c60441317a930aa374f.jpg
Евросоюз остался вне дипломатических процессов по Украине. Об этом 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.Эрдоган отметил, что в палестинско-израильском конфликте ЕС сейчас находится на стороне Израиля и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины."К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - процитировали РИА Новости слова турецкого лидера.Эрдоган считает, что руководство Евросоюза должно задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае."Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль", - рассказал Эрдоган.
https://ukraina.ru/20231104/1050769681.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8bc9e58ee6f91c71cada6c881568fa3e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эрдоган, ес, международное право, украина, урегулирование, доверие
Новости, Эрдоган, ЕС, международное право, Украина, урегулирование, доверие
Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине
Евросоюз должен задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае
Евросоюз остался вне дипломатических процессов по Украине. Об этом 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
Эрдоган отметил, что в палестинско-израильском конфликте ЕС сейчас находится на стороне Израиля и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины.
"К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - процитировали РИА Новости слова турецкого лидера.
Эрдоган считает, что руководство Евросоюза должно задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае.
"Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль", - рассказал Эрдоган.