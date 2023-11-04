https://ukraina.ru/20231104/1050771966.html

Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине - 04.11.2023 Украина.ру

Эрдоган прокомментировал роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине

Евросоюз должен задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае

2023-11-04T13:37

2023-11-04T13:37

2023-11-04T13:37

новости

эрдоган

ес

международное право

украина

урегулирование

доверие

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Евросоюз остался вне дипломатических процессов по Украине. Об этом 4 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.Эрдоган отметил, что в палестинско-израильском конфликте ЕС сейчас находится на стороне Израиля и при этом находится вне дипломатических процессов в конфликте России и Украины."К сожалению, наше доверие к Европейскому союзу пошатнулось", - процитировали РИА Новости слова турецкого лидера.Эрдоган считает, что руководство Евросоюза должно задуматься над вопросом доверия к международному праву и универсальным ценностям, о которых они говорят при каждом удобном случае."Они должны объяснить, где они находятся в то время, когда наносятся удары по больницам, когда убивают мирных жителей в лагерях беженцев, когда Израиль извергает смерть на места отправления культа, школы и рынки. Они должны отчитаться перед народами, которые они представляют, почему они не смогли предложить израильской администрации соблюдать международное право и права человека во время своих визитов в Израиль", - рассказал Эрдоган.

https://ukraina.ru/20231104/1050769681.html

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новости, эрдоган, ес, международное право, украина, урегулирование, доверие