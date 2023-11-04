Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях - 04.11.2023 Украина.ру
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Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях
Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях - 04.11.2023 Украина.ру
Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях
У посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, но они носят скорее формальный характер
2023-11-04T10:05
2023-11-04T10:05
новости
австрия
россия
мид
посольство
повестка
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Для посольства России в Вене правительство Австрии закрыло возможность участия в официальных мероприятиях. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости 4 ноября.По его словам, российская сторона по-прежнему активно использует механизмы доведения российской позиции по принципиальным позициям по дипломатическим каналам и, при необходимости, предпринимает демарши в различных форматах."Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал Любинский.У Москвы с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня, добавил дипломат."Излишне повторять, что это не наш выбор", - отметил он.Любинский при этом уточнил, что у посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД, но они носят скорее формальный характер и в основном "сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", рассказал Любинский.Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Любинский ранее усомнился в том, что Австрия может внести свой вклад в будущие переговоры России у Украины как нейтральное государство. По его словам, в украинском конфликте федеральное правительство Австрии и глава государства однозначно выбрали одну сторону и автоматический вывели себя из игры.
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новости, австрия, россия, мид, посольство, повестка
Новости, Австрия, Россия, МИД, посольство, повестка

Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях

10:05 04.11.2023
 
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© РИА Новости . Стрингер
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У посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, но они носят скорее формальный характер
Для посольства России в Вене правительство Австрии закрыло возможность участия в официальных мероприятиях. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости 4 ноября.
По его словам, российская сторона по-прежнему активно использует механизмы доведения российской позиции по принципиальным позициям по дипломатическим каналам и, при необходимости, предпринимает демарши в различных форматах.
"Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал Любинский.
У Москвы с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня, добавил дипломат.
"Излишне повторять, что это не наш выбор", - отметил он.
Любинский при этом уточнил, что у посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД, но они носят скорее формальный характер и в основном "сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", рассказал Любинский.
Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Любинский ранее усомнился в том, что Австрия может внести свой вклад в будущие переговоры России у Украины как нейтральное государство. По его словам, в украинском конфликте федеральное правительство Австрии и глава государства однозначно выбрали одну сторону и автоматический вывели себя из игры.
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