https://ukraina.ru/20231104/1050767966.html
Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях
Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях - 04.11.2023 Украина.ру
Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях
У посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, но они носят скорее формальный характер
2023-11-04T10:05
2023-11-04T10:05
2023-11-04T10:05
новости
австрия
россия
мид
посольство
повестка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038208830_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_487233a36c685f4d059d5715436a9593.jpg
Для посольства России в Вене правительство Австрии закрыло возможность участия в официальных мероприятиях. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости 4 ноября.По его словам, российская сторона по-прежнему активно использует механизмы доведения российской позиции по принципиальным позициям по дипломатическим каналам и, при необходимости, предпринимает демарши в различных форматах."Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал Любинский.У Москвы с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня, добавил дипломат."Излишне повторять, что это не наш выбор", - отметил он.Любинский при этом уточнил, что у посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД, но они носят скорее формальный характер и в основном "сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", рассказал Любинский.Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Любинский ранее усомнился в том, что Австрия может внести свой вклад в будущие переговоры России у Украины как нейтральное государство. По его словам, в украинском конфликте федеральное правительство Австрии и глава государства однозначно выбрали одну сторону и автоматический вывели себя из игры.
https://ukraina.ru/20231023/1050407897.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1d/1038208830_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_70edb34cad3c07a547a2a87054d2f682.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австрия, россия, мид, посольство, повестка
Новости, Австрия, Россия, МИД, посольство, повестка
Посол РФ: Австрия закрыла российскому посольству возможность участия в мероприятиях
У посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, но они носят скорее формальный характер
Для посольства России в Вене правительство Австрии закрыло возможность участия в официальных мероприятиях. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью РИА Новости 4 ноября.
По его словам, российская сторона по-прежнему активно использует механизмы доведения российской позиции по принципиальным позициям по дипломатическим каналам и, при необходимости, предпринимает демарши в различных форматах.
"Но полноценным политическим диалогом это назвать невозможно", - сказал Любинский.
У Москвы с Веной на сегодня полностью отсутствует содержательная повестка дня, добавил дипломат.
"Излишне повторять, что это не наш выбор", - отметил он.
Любинский при этом уточнил, что у посольства России сохраняются контакты с австрийскими властями, прежде всего по линии МИД, но они носят скорее формальный характер и в основном "сводятся к обсуждению технических задач обеспечения жизнедеятельности российских представительств в Австрии в нынешних непростых условиях", рассказал Любинский.
Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Любинский ранее усомнился в том, что Австрия может внести свой вклад в будущие переговоры России у Украины как нейтральное государство. По его словам, в украинском конфликте федеральное правительство Австрии и глава государства однозначно выбрали одну сторону и автоматический вывели себя из игры.