https://ukraina.ru/20231104/1050767725.html
Кандидат в президенты США: Вашингтон ведет закулисные переговоры с Киевом о мире на Украине
Кандидат в президенты США: Вашингтон ведет закулисные переговоры с Киевом о мире на Украине - 04.11.2023 Украина.ру
Кандидат в президенты США: Вашингтон ведет закулисные переговоры с Киевом о мире на Украине
В США признали необходимость мирного договора, считает Вивек Рамасвами
2023-11-04T09:41
2023-11-04T09:41
2023-11-04T09:41
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мир
россия
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Западные политики за кулисами начали обсуждать с Киевом условия заключения мира между Россией и Украиной. Об этом 4 ноября заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на своей станице в соцсетях."Истеблишмент очерняет меня за то, что я говорю это, но за закрытыми дверями они, кажется, признали необходимость мирного договора", – отметил он.Рамасвами обещал, что в случае победы на выборах, он предложит России сделку, согласно которой Вашингтон откажется принимать Украину в НАТО и заморозит нынешние линии разграничения взамен на разрыв союза между Москвой и Пекином.Ранее телеканал NBC передавал, что американские и европейские чиновники обеспокоены ходом украинского конфликта, который, по их мнению, зашел в тупик. Поэтому США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем Украине придется пожертвовать ради мира, утверждает телеканал.
https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html
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новости, украина, сша, переговоры, мир, россия
Новости, Украина, США, переговоры, мир, Россия
Кандидат в президенты США: Вашингтон ведет закулисные переговоры с Киевом о мире на Украине
В США признали необходимость мирного договора, считает Вивек Рамасвами
Западные политики за кулисами начали обсуждать с Киевом условия заключения мира между Россией и Украиной. Об этом 4 ноября заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами на своей станице в соцсетях.
"Истеблишмент очерняет меня за то, что я говорю это, но за закрытыми дверями они, кажется, признали необходимость мирного договора", – отметил он.
Рамасвами обещал, что в случае победы на выборах, он предложит России сделку, согласно которой Вашингтон откажется принимать Украину в НАТО и заморозит нынешние линии разграничения взамен на разрыв союза между Москвой и Пекином.
Ранее телеканал NBC передавал, что американские и европейские чиновники обеспокоены ходом украинского конфликта, который, по их мнению, зашел в тупик. Поэтому США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем Украине придется пожертвовать ради мира, утверждает телеканал.