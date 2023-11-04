США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes - 04.11.2023 Украина.ру
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США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes
США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes - 04.11.2023 Украина.ру
США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes
США негласно передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, созданных на базе танка Abrams. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
2023-11-04T07:49
2023-11-04T07:50
новости
сша
украина
всу
танки
сво
разминирование
m1 abrams
военная помощь
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"Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну - а возможно, и несколько - своих самых мощных бронемашин", - говорится в статье.По словам Экса, украинские военные могли получить от одной до шести инженерных бронемашин Assault Breacher, которые созданы на базе танка Abrams и являются одними из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва укреплённой линии обороны. При этом, отмечается в публикации, два Assault Breacher могут выполнять задачи, для которых требуются до шести бульдозеров."Экипаж из двух человек штурмового прорывника, стоимостью четыре миллиона долларов, может выкапывать и безопасно взрывать заглублённые мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые препятствия, а также отмечать флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин. И всё это экипаж может делать, не выходя из-под защиты своей бронированной машины", - рассказывается в статье.По словам обозревателя, полученные машины для разминирования "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, сделанных 3 ноября, в день Ракетных войск и артиллерии Украины. Однако машины Assault Breacher в официальных списках военной помощи США отсутствовали."Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнёс переданные машины к расплывчатой ​​категории "оборудования для разминирования", - пишет Экс.
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новости, сша, украина, всу, танки, сво, разминирование, m1 abrams, военная помощь
Новости, США, Украина, ВСУ, танки, СВО, разминирование, M1 Abrams, военная помощь

США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes

07:49 04.11.2023 (обновлено: 07:50 04.11.2023)
 
Противотанковые заграждения в Белгородской области
Противотанковые заграждения в Белгородской области
Читать в
США негласно передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, созданных на базе танка Abrams. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
"Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну - а возможно, и несколько - своих самых мощных бронемашин", - говорится в статье.
По словам Экса, украинские военные могли получить от одной до шести инженерных бронемашин Assault Breacher, которые созданы на базе танка Abrams и являются одними из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва укреплённой линии обороны. При этом, отмечается в публикации, два Assault Breacher могут выполнять задачи, для которых требуются до шести бульдозеров.
"Экипаж из двух человек штурмового прорывника, стоимостью четыре миллиона долларов, может выкапывать и безопасно взрывать заглублённые мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые препятствия, а также отмечать флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин. И всё это экипаж может делать, не выходя из-под защиты своей бронированной машины", - рассказывается в статье.
По словам обозревателя, полученные машины для разминирования "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, сделанных 3 ноября, в день Ракетных войск и артиллерии Украины. Однако машины Assault Breacher в официальных списках военной помощи США отсутствовали.
"Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнёс переданные машины к расплывчатой ​​категории "оборудования для разминирования", - пишет Экс.
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