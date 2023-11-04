https://ukraina.ru/20231104/1050766985.html
США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes
США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes - 04.11.2023 Украина.ру
США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes
США негласно передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, созданных на базе танка Abrams. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
2023-11-04T07:49
2023-11-04T07:49
2023-11-04T07:50
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сво
разминирование
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"Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну - а возможно, и несколько - своих самых мощных бронемашин", - говорится в статье.По словам Экса, украинские военные могли получить от одной до шести инженерных бронемашин Assault Breacher, которые созданы на базе танка Abrams и являются одними из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва укреплённой линии обороны. При этом, отмечается в публикации, два Assault Breacher могут выполнять задачи, для которых требуются до шести бульдозеров."Экипаж из двух человек штурмового прорывника, стоимостью четыре миллиона долларов, может выкапывать и безопасно взрывать заглублённые мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые препятствия, а также отмечать флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин. И всё это экипаж может делать, не выходя из-под защиты своей бронированной машины", - рассказывается в статье.По словам обозревателя, полученные машины для разминирования "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, сделанных 3 ноября, в день Ракетных войск и артиллерии Украины. Однако машины Assault Breacher в официальных списках военной помощи США отсутствовали."Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнёс переданные машины к расплывчатой категории "оборудования для разминирования", - пишет Экс.
https://ukraina.ru/20231104/1050754001.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, всу, танки, сво, разминирование, m1 abrams, военная помощь
Новости, США, Украина, ВСУ, танки, СВО, разминирование, M1 Abrams, военная помощь
США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes
07:49 04.11.2023 (обновлено: 07:50 04.11.2023)
США негласно передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, созданных на базе танка Abrams. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса
"Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну - а возможно, и несколько - своих самых мощных бронемашин", - говорится в статье.
По словам Экса, украинские военные могли получить от одной до шести инженерных бронемашин Assault Breacher, которые созданы на базе танка Abrams и являются одними из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва укреплённой линии обороны. При этом, отмечается в публикации, два Assault Breacher могут выполнять задачи, для которых требуются до шести бульдозеров.
"Экипаж из двух человек штурмового прорывника, стоимостью четыре миллиона долларов, может выкапывать и безопасно взрывать заглублённые мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые препятствия, а также отмечать флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин. И всё это экипаж может делать, не выходя из-под защиты своей бронированной машины", - рассказывается в статье.
По словам обозревателя, полученные машины для разминирования "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, сделанных 3 ноября, в день Ракетных войск и артиллерии Украины. Однако машины Assault Breacher в официальных списках военной помощи США отсутствовали.
"Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнёс переданные машины к расплывчатой категории "оборудования для разминирования", - пишет Экс.