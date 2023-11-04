https://ukraina.ru/20231104/1050766985.html

США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes

США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes - 04.11.2023 Украина.ру

США тайно передали ВСУ самую мощную машину для "прорыва" российской обороны – Forbes

США негласно передали ВСУ несколько бронированных машин Assault Breachers для "прорыва" российской обороны, созданных на базе танка Abrams. Об этом говорится в материале обозревателя Forbes Дэвида Экса

2023-11-04T07:49

2023-11-04T07:49

2023-11-04T07:50

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разминирование

m1 abrams

военная помощь

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"Соединённые Штаты незаметно передали Украине по крайней мере одну - а возможно, и несколько - своих самых мощных бронемашин", - говорится в статье.По словам Экса, украинские военные могли получить от одной до шести инженерных бронемашин Assault Breacher, которые созданы на базе танка Abrams и являются одними из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва укреплённой линии обороны. При этом, отмечается в публикации, два Assault Breacher могут выполнять задачи, для которых требуются до шести бульдозеров."Экипаж из двух человек штурмового прорывника, стоимостью четыре миллиона долларов, может выкапывать и безопасно взрывать заглублённые мины, засыпать траншеи и выкапывать противотанковые препятствия, а также отмечать флажками безопасную полосу для движения танков и боевых машин. И всё это экипаж может делать, не выходя из-под защиты своей бронированной машины", - рассказывается в статье.По словам обозревателя, полученные машины для разминирования "засветились" на фотографиях на сайте Владимира Зеленского, сделанных 3 ноября, в день Ракетных войск и артиллерии Украины. Однако машины Assault Breacher в официальных списках военной помощи США отсутствовали."Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнёс переданные машины к расплывчатой ​​категории "оборудования для разминирования", - пишет Экс.

https://ukraina.ru/20231104/1050754001.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, всу, танки, сво, разминирование, m1 abrams, военная помощь