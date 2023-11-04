Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ - 04.11.2023 Украина.ру
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Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ
Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ - 04.11.2023 Украина.ру
Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ
Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в ДНР, уничтожено до 125 военнослужащих ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-04T05:40
2023-11-04T05:40
новости
россия
днр
купянское направление
сво
спецоперация
вс рф
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Кроме этого экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка", - сказал Зыбинский."Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил офицер.
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новости, россия, днр, купянское направление, сво, спецоперация, вс рф, вкс, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Купянское направление, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, потери ВСУ

Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ

05:40 04.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в ДНР, уничтожено до 125 военнослужащих ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости
"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Кроме этого экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка", - сказал Зыбинский.
"Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил офицер.
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