https://ukraina.ru/20231104/1050766330.html
Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ
Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ - 04.11.2023 Украина.ру
Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ
Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в ДНР, уничтожено до 125 военнослужащих ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-04T05:40
2023-11-04T05:40
2023-11-04T05:40
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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Кроме этого экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка", - сказал Зыбинский."Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил офицер.
https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, купянское направление, сво, спецоперация, вс рф, вкс, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Купянское направление, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, потери ВСУ
Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ
Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в ДНР, уничтожено до 125 военнослужащих ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости