https://ukraina.ru/20231104/1050766330.html

Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ

Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ - 04.11.2023 Украина.ру

Авиация уничтожила на Купянском направлении до 125 солдат ВСУ – МО РФ

Российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в ДНР, уничтожено до 125 военнослужащих ВСУ. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского 4 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-04T05:40

2023-11-04T05:40

2023-11-04T05:40

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"В ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи самолётов оперативно-тактической авиации группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Кроме этого экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка", - сказал Зыбинский."Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - уточнил офицер.

https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

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новости, россия, днр, купянское направление, сво, спецоперация, вс рф, вкс, потери всу