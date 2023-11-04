https://ukraina.ru/20231104/1050765428.html

Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК

Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК - 04.11.2023 Украина.ру

Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК

ВСУ обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 мм. Об этом в ночь на 4 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-04T02:49

2023-11-04T02:49

2023-11-04T02:50

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"После 0:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 01:50 (мск) - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении.О последствиях этого обстрела информация ещё не поступала.За прошедшие сутки украинские каратели 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 различных боеприпасов. Горловка была шесть раз обстреляна из артиллерии "натовского" калибра 155 мм.

https://ukraina.ru/20231104/1050765296.html

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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу, артиллерия, сво