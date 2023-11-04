https://ukraina.ru/20231104/1050765296.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК - 04.11.2023 Украина.ру
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 20 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-04T02:35
2023-11-04T02:35
2023-11-04T02:36
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Зайцеву и Волновахе было выпущено 58 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица в Волновахе – девочки 2008 г.р.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 48 раз. Всего было выпущено 149 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231103/1050760170.html
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Украина.ру
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, СВО
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:35 04.11.2023 (обновлено: 02:36 04.11.2023)
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 20 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)