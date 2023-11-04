Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК - 04.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231104/1050765296.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК - 04.11.2023 Украина.ру
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 20 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-04T02:35
2023-11-04T02:36
новости
россия
днр
обстрелы
всу
артиллерия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/51/1034265136_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_fce7e02767aff28087c1e33d98041398.jpg
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Зайцеву и Волновахе было выпущено 58 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица в Волновахе – девочки 2008 г.р.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 48 раз. Всего было выпущено 149 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231103/1050760170.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/51/1034265136_135:0:1915:1335_1920x0_80_0_0_1bfd7f9e2cad0d164f996c1ab35e1dd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, СВО

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК

02:35 04.11.2023 (обновлено: 02:36 04.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of UkraineСАУ АХС Краб (САУ "Краб")
САУ АХС Краб (САУ Краб) - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
Читать в
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 20 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Зайцеву и Волновахе было выпущено 58 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - шесть обстрелов из артиллерии 155 мм. На волновахском - один обстрел из РСЗО ", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица в Волновахе – девочки 2008 г.р.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 48 раз. Всего было выпущено 149 единиц различных боеприпасов.
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
Вчера, 20:06
В Волновахе при обстреле ВСУ ранение получил ребёнокВ результате массированного обстрела украинской армией дворца культуры имени Героя России и ДНР Владимира Жоги в Волновахе ранена 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
 
НовостиРоссияДНРобстрелыВСУартиллерияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:26Армия Израиля разбомбила приют беженцев в школе в Газе, погибли десятки человек - WAFA
02:49Украинская артиллерия обстреляла Горловку - СЦКК
02:35Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 20 раз, ранена девочка – СЦКК
02:17В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
01:52Данилов пригрозил "невиданными" ударами по Крыму
01:36Уволенный командующий Силами спецопераций ВСУ узнал об отставке из СМИ
01:10На Украине признали зависимость от внешнего финансирования
00:48За избиение ребёнка во Флориде арестовали украинскую беженку
00:28Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
00:03Купол Софийского собора в Киеве собираются позолотить за 80 млн грн
23:30Россия и Мьянма впервые проведут совместные военно-морские учения
23:09Минюст включил трёх журналистов в реестр иноагентов
22:53"Стратегия победы": на Украине делают ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ
22:11Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФ
22:09Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
21:47Украинские аграрии жалуются на нехватку денег и просят отсрочить запуск 2-го этапа земельной реформы
21:31Администрация Байдена выделила Зеленскому 50-й транш военной помощи
21:08Белый дом признал сокращение пакетов помощи Киеву
20:53Восстанавливать экономику Украины придётся Москве и Минску – Лукашенко
20:38Глава "Хезболлы" заявил о причастности США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния