https://ukraina.ru/20231104/1050765050.html

В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ

В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ - 04.11.2023 Украина.ру

В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ

Ночные взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы украинских СМИ

2023-11-04T02:17

2023-11-04T02:17

2023-11-04T02:18

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воздушная тревога

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Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на 0:47 (мск)."Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в телеграм-канале издания "Страна.ua" в 0:55 (мск).Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231103/1050761892.html

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2023

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новости, украина, сво, воздушная тревога, взрывы