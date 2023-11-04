В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
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В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ - 04.11.2023 Украина.ру
В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
Ночные взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
2023-11-04T02:17
2023-11-04T02:18
новости
украина
сво
воздушная тревога
взрывы
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Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на 0:47 (мск)."Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в телеграм-канале издания "Страна.ua" в 0:55 (мск).Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, сво, воздушная тревога, взрывы
Новости, Украина, СВО, воздушная тревога, взрывы

В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ

02:17 04.11.2023 (обновлено: 02:18 04.11.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Ночные взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на 0:47 (мск).
"Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в телеграм-канале издания "Страна.ua" в 0:55 (мск).
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Авдеевка указатель название знак стела
Вчера, 22:11
Украинские военные готовятся потерять Авдеевку и подтверждают продвижение ВС РФВ Авдеевке, временно оккупированной украинской армией, сложилась критическая обстановка. Известный украинский пропагандист Юрий Бутусов признал, что сейчас возникла реальная угроза потерять город, передаёт телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"
 
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