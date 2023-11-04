В украинском Миргороде прогремели взрывы – СМИ
02:17 04.11.2023 (обновлено: 02:18 04.11.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Ночные взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области. Об этом 4 ноября сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
Воздушная тревога ранее была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации по состоянию на 0:47 (мск).
"Сообщают о взрывах в Миргороде", - говорится в телеграм-канале издания "Страна.ua" в 0:55 (мск).
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