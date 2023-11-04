https://ukraina.ru/20231104/1050745179.html

Бандера и ракеты. Украинские эксперты размышляют о будущем

Бандера и ракеты. Украинские эксперты размышляют о будущем - 04.11.2023 Украина.ру

Бандера и ракеты. Украинские эксперты размышляют о будущем

Украинские эксперты, политики и даже военные все чаще намекают, что победа в конфликте с Россией в настоящее время выглядит призрачной и допускают возможность остановки контрнаступления и даже перемирия. Хотя это идет в разрез с официальной позицией Киева

2023-11-04T04:02

2023-11-04T04:02

2023-11-04T04:02

эксклюзив

сво

украина

валерий залужный

владимир зеленский

всу

сми

пропаганда

андрей ермолаев

карасев

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Как известно, "победой" Зеленский считает возвращение всех территорий и выход на границы 1991 года. Но реально ли это?Главком ВСУ Валерий Залужный признал ошибки. Он рассказал в интервью британскому журналу The Economist, как ВСУ подвела математика и чего не хватает Киеву для победы. По его словам, ситуация на фронте зашла в тупик и напоминает сейчас ситуацию столетней давности – какая сложилась на полях Первой мировой. При этом, отмечает Залужный, "простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы"."Чтобы мы вышли из этого тупика, нам нужно что-то новое, как порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", - заявил Залужный.По мнению Главкома ВСУ, побеждать можно либо за счет какого-то крупного технологического прорыва - но "нет никаких признаков", что его можно скоро ожидать, либо за счет превосходства в ключевых видах вооружений, чего ВСУ также не имеют. Залужный также отметил, что Россия способна длительное время поддерживать превосходство в вооружении и технике, ракетах и боеприпасах, несмотря на санкции.К чему это все? Залужный прямо не говорит о том, что нужно отказаться от наступления, но – "такой вывод логично следует из его слов о том, что война зашла в тупик и для выхода из него нужен некий колоссальный технологический рывок, сравнимый с изобретением китайцами пороха, который пока не просматривается", - пишет украинское издание Страна.ua.Напомнив о других публикациях в западной прессе, издание отмечает, что там "в последнее время четко проводится мысль о том, что военная победа Украины в ближайшее время не просматривается и соотношение сил на фронте не позволяет ВСУ добиться перелома в свою пользу".Нужно менять стратегию – либо уходить в оборону и копить силы (но это только при условии, что будет увеличена военная помощь от Запада), либо двигаться к перемирию, к заморозке конфликта. Но пока, констатирует Страна.ua, "ни от украинского руководства, ни от правительств ведущих западных стран нет сигналов о готовности к подобному шагу".А есть ли такая готовность в украинском обществе? Тут ситуация сложная. Известный украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что тут "мы имеем дело с ситуацией, когда пропаганда в упаковке патриотизма – это упаковка патриотизма – на самом деле часто продвигает очень узкие частные интересы тех, кто у власти"."Например, такие сферы, как культурно-языковые вопросы, религиозные вопросы – в упаковке пропаганды превращаются в насилие", – сказал политолог в эфире интернет-канала "Новини.live". Он добавил, что таким же образом в насилие превращается и решение специфических задач мобилизации – что все могут видеть уже не на экране, а под своими окнами прямо на улице.Эксперт посоветовал отказаться от мировоззренческих клише, не делить мир на "белое" и "черное", на "демократию" и "автократию", как это сейчас принято. По его словам, в обществе, лишенном критического мышления, очень удобно продвигать такие пропагандистские клише, поскольку у людей нет внутреннего ощущения, "что тебе что-то втюхивают".Но не следует забывать, что "идеология – это всегда частный интерес, упакованный в общее". Сейчас передовая – это масс-медиа, это инструмент работы с массовым сознанием, "с нашими коллективными представлениями и стереотипами", отметил политолог.В ходе конфликта этот инструмент, разумеется, активно используют. Общество перестает воспринимать упрощенную картинку мира тогда, когда она слишком расходится с реальностью. Тогда человек начинает искать "контрматрицу", другую обобщающую "картинку".Если говорить о "картинках" как о коллективных представлениях, то некоторые из них могут быть препятствием к формированию нового миропорядка, считает украинский философ Сергей Дацюк. По его мнению, никто пока не готов отказаться от представления, что единицей мира является государство."От этого никто не готов отказаться и, прежде всего, Украина", – сказал философ в эфире интернет-канала "Власть vs Влащенко". Кроме того, никто не готов к тому, что все больше появляется "нелегальных" направлений развития – в том числе технологического, экономического. Например, это возникновение искусственного интеллекта (ИИ) и генетические разработки (их, по мнению эксперта, контролируют не правительства - Ред.). Но составляющей этого процесса является запрет на мышление и запрет на гуманитарные исследования, предостерег Дацюк. Отвечая на вопрос – "чей запрет?", он сказал: "Мировой элиты в целом".По мнению философа, эта мировая элита (не путать с правительствами и президентами) имеет античеловеческую направленность и ставит своей целью значительно уменьшить количество землян, поскольку нынешняя численность населения планеты "превысила возможности планетарной элиты управлять". Имеющиеся механизмы управления уже не работают.Место Украины в этом складывающемся новом миропорядке Дацюк описал так – "наше место быть трупами, быть полигоном, быть разрушенными". По его мнению, это предопределено тем, что вся социальная энергия в стране "может быть направлена только в направлении культуры и языка – точка"."Она не может направляться ни на инженерные достижения, ни на научные, ни на изобретения", – описал ситуацию философ. Он добавил, что так парадоксально связаны националистическая идея и вопрос, может ли украинское государство иметь свой ноутбук. Казалось бы, никто и не запрещает его создать, но – нет достаточной свободы, чтобы реализовать весь набор компетенций, который требуется для того, чтобы организовать производство своего ноутбука".То же – и с другой техникой. Нынешняя Украина не имеет своего ракетостроения, судостроения, танкостроения… Почему?"Бандера же никогда не писал, что не надо нам своих ракет, ничего же такого не было, – отметил философ. – Но оказывается, как только мы включаем языково-культурный авторитаризм как базовую установку, те люди, которые хотят свободы – а это интеллектуалы, инженеры, изобретатели, ученые, исследователи и т.д., – почему-то не хотят работать. Они так странно устроены".Наследники уникальных технологий за 30 лет потеряли все, констатировал Дацюк. По его словам, сейчас базовая национальная идея Украины – сдать Украину, как в интернат, в Евросоюз, все жизненно важные дела им перепоручить, а самим и дальше жить в нищете, но – "с европейским флером"."И вот это тупик. Это проблематика, которая не решается на этом уровне", – сделал вывод философ. По его словам, "чтобы были возможны танкостроение, ракетостроение – а ракеты, которые мы производили, летали в космос, чтобы были свои инженерные исследования в области телекоммуникаций, компьютеров, того же искусственного интеллекта, нужны иные мотивации, более широкие". В общем, "нужен иной уровень свобод".Это все соотносится с колонкой и интервью Залужного, где он перечисляет, что нужно ВСУ для наступления. А где все это взять?Почему позиционный тупик — да потому, что сейчас действительно все видно и на поле боя, и в тылу, отметил украинский политолог Вадим Карасев в эфире интернет-канала Politeka. В частности, все видно со спутников — и сейчас Россия запускает их все больше и больше, заявил эксперт."Тогда наши спутники где? А где наш "Южмаш"? Ну, блин, где наш "Южмаш и все остальное? Все разгромили, разграбили, растоптали? Или можно воссоздать это все по крупицам? Значит надо думать над этим", – сказал Карасев, добавив, что, может быть, какие-то конструкторские наработки сохранились где-то на бумаге и можно будет воссоздать что-то либо самим, либо в кооперации с Западом.И в завершение отметим, что в Кремле с заявлением Залужного о "тупике" не согласились. Пресс-секретарь президента РФ Василий Песков заявил журналистам, что никакого позиционного тупика на поле боя нет, Россия продолжает последовательно проводить спецоперацию — и "все цели, которые ставились, должны быть выполнены".

https://ukraina.ru/20231102/1050678220.html

https://ukraina.ru/20231031/1050606709.html

https://ukraina.ru/20231101/1050643474.html

https://ukraina.ru/20231028/1050544870.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, валерий залужный, владимир зеленский, всу, сми, пропаганда, андрей ермолаев, карасев, вадим карасев, политика, экономика, эксперты