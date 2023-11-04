"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе - 04.11.2023 Украина.ру
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"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе
"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе - 04.11.2023 Украина.ру
"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе
США могут использовать Украину в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-04T04:30
2023-11-04T04:30
новости
украина
белоруссия
россия
сша
польша
граница
войска
провокация
нато
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Ранее глава Погранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Киев сосредоточил на границе 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч участвуют в усилении охраны госграницы.В такого рода операции против Минска могут быть заинтересованы США, чтобы использовать это в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.Потому что киевский режим самостоятельно решения не принимает. Решения за них принимают власти США. И такой сценарий остается актуальным, добавил он.Возможно, сейчас США не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет таких сигналов погасить эту ситуацию. Поэтому здесь возможны оба варианта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050729043.html
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новости, украина, белоруссия, россия, сша, польша, граница, войска, провокация, нато, лукашенко, конфликт
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, США, Польша, граница, войска, провокация, НАТО, Лукашенко, конфликт

"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе

04:30 04.11.2023
 
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegramукрепления на украино-белорусской границе
укрепления на украино-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
Читать в
США могут использовать Украину в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Ранее глава Погранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Киев сосредоточил на границе 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч участвуют в усилении охраны госграницы.
В такого рода операции против Минска могут быть заинтересованы США, чтобы использовать это в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.
Потому что киевский режим самостоятельно решения не принимает. Решения за них принимают власти США. И такой сценарий остается актуальным, добавил он.
"Другое дело, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко может интерпретировать это сообщение в своих интересах. И понятно, что участвовать в боевых действиях у него нет никакого желания. И такими заявлениями Минск посылает сигнал тревоги", - подчеркнул Марков.
Возможно, сейчас США не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет таких сигналов погасить эту ситуацию. Поэтому здесь возможны оба варианта, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 06:10
Подземные казематы. Эксперт рассказал, как сражение за коксохим в Авдеевке может повторить успех СоледараЕсли российским войскам удастся окружить и зачистить завод в Авдеевке, это будет ситуация, похожая на освобождение Соледара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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