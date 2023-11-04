https://ukraina.ru/20231104/1050739480.html
"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе
"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе - 04.11.2023 Украина.ру
"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе
США могут использовать Украину в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-04T04:30
2023-11-04T04:30
2023-11-04T04:30
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Ранее глава Погранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Киев сосредоточил на границе 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч участвуют в усилении охраны госграницы.В такого рода операции против Минска могут быть заинтересованы США, чтобы использовать это в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.Потому что киевский режим самостоятельно решения не принимает. Решения за них принимают власти США. И такой сценарий остается актуальным, добавил он.Возможно, сейчас США не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет таких сигналов погасить эту ситуацию. Поэтому здесь возможны оба варианта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050729043.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, белоруссия, россия, сша, польша, граница, войска, провокация, нато, лукашенко, конфликт
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, США, Польша, граница, войска, провокация, НАТО, Лукашенко, конфликт
"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе
США могут использовать Украину в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Ранее глава Погранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Киев сосредоточил на границе 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч участвуют в усилении охраны госграницы.
В такого рода операции против Минска могут быть заинтересованы США, чтобы использовать это в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.
Потому что киевский режим самостоятельно решения не принимает. Решения за них принимают власти США. И такой сценарий остается актуальным, добавил он.
"Другое дело, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко может интерпретировать это сообщение в своих интересах. И понятно, что участвовать в боевых действиях у него нет никакого желания. И такими заявлениями Минск посылает сигнал тревоги", - подчеркнул Марков.
Возможно, сейчас США не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет таких сигналов погасить эту ситуацию. Поэтому здесь возможны оба варианта, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь