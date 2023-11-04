https://ukraina.ru/20231104/1050739480.html

"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе

"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе - 04.11.2023 Украина.ру

"Минск посылает сигнал тревоги": Сергей Марков объяснил, зачем Украина стягивает войска к границе

США могут использовать Украину в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-11-04T04:30

2023-11-04T04:30

2023-11-04T04:30

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Ранее глава Погранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что Киев сосредоточил на границе 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч участвуют в усилении охраны госграницы.В такого рода операции против Минска могут быть заинтересованы США, чтобы использовать это в качестве повода для вмешательства в конфликт Польши и других стран НАТО для боевых действий на белорусской территории, рассказал эксперт.Потому что киевский режим самостоятельно решения не принимает. Решения за них принимают власти США. И такой сценарий остается актуальным, добавил он.Возможно, сейчас США не хотят расширения конфликта. Но Лукашенко подозревает их в этом намерении, пытаясь за счет таких сигналов погасить эту ситуацию. Поэтому здесь возможны оба варианта, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231103/1050729043.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, белоруссия, россия, сша, польша, граница, войска, провокация, нато, лукашенко, конфликт