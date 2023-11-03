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Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России

Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России - 03.11.2023 Украина.ру

Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России

Латвийский суд готовится вынести приговор по громкому уголовному делу о шпионаже в пользу России. Государственный обвинитель затребовал подсудимому экс-министру внутренних дел республики 8 лет лишения свободы. Об этом 3 ноября в своём аккаунте сообщил латвийский адвокат Михаил Черноусов.

2023-11-03T22:09

2023-11-03T22:09

2023-11-03T22:10

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Янис Адамсон обвиняется не только в шпионаже, но также в хранении боеприпасов и мелком мошенничестве. Следствие длилось полтора года, судебное следствие завершилось 27 октября."Этому предшествовал громкий арест депутата, попытка дискредитации в СМИ, отсутствие надлежащей медицинской помощи после ряда операций, ограничение в доходах, 7 месяцев тюрьмы и сверх долгая оперативная разработка, включающая слежку, негласную аудио-видеозапись в общественных местах, прослушивание телефонных разговоров, проникновение в жилище и личную автомашину, агентурное сопровождение и многое другое", - сообщил адвокат.Особенностей уголовного дела, по мнению адвоката, несколько. В частности, судебные заседания по секретному делу о шпионаже проходили в открытом режиме, включая заслушивание свидетельских показаний руководителей генпрокуратуры, криминальной полиции, спецслужб и их негласных сотрудников."До того, как дело было передано в суд, "секретные" материалы оказались в открытом доступе, в интернете и в отдельной книге "Адамсона файлы: государственная организованная преступность", - отметил Черноусов. - Большинство обращений защиты о допросе важных свидетелей и проведении экспертиз, которые могли бы доказать алиби обвиняемых, суд, по настоянию прокурора, отклонил".Подсудимые вину не признают. Защита Адамсона настаивает на невиновности подсудимого и считает уголовное преследование политически мотивированным, а уголовное дело полностью сфабрикованным. Оглашение приговора состоится 9 ноября. Янис Адамсон – уроженец Латвийской ССР. В 1979 г. закончил Киевское высшее военно-морское училище. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1992 году вернулся на малую родину и сделал политическую карьеру. Был депутатом парламента нескольких созывов. Служил министром внутренних дел Латвии (1994—1995 гг.), отметившись на этом посту ликвидацией крупнейшей в постсоветской прибалтийской республике ОПГ рэкетиров.Похожий уголовный процесс по сфабрикованному "шпионскому делу" был в соседней Литве: в прошлом политика, а на момент ареста журналиста Альгирдаса Палецкиса обвинили в пророссийском шпионаже. Процесс был закрытым. Приговор вынесли на основании таких доказательств, как собранные подсудимым публикации из прессы и слова его бывшего друга, давшего показания в пользу обвинения взамен на освобождение от суровой уголовной ответственности за педофилию.

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новости, прибалтика, бывший ссср, латвия, рига, шпионы, шпионаж, шпиономания, спецслужбы, русофобия, мвд, лгбт, следствие