Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России - 03.11.2023 Украина.ру
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Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России - 03.11.2023 Украина.ру
Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России
Латвийский суд готовится вынести приговор по громкому уголовному делу о шпионаже в пользу России. Государственный обвинитель затребовал подсудимому экс-министру внутренних дел республики 8 лет лишения свободы. Об этом 3 ноября в своём аккаунте сообщил латвийский адвокат Михаил Черноусов.
2023-11-03T22:09
2023-11-03T22:10
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бывший ссср
латвия
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Янис Адамсон обвиняется не только в шпионаже, но также в хранении боеприпасов и мелком мошенничестве. Следствие длилось полтора года, судебное следствие завершилось 27 октября."Этому предшествовал громкий арест депутата, попытка дискредитации в СМИ, отсутствие надлежащей медицинской помощи после ряда операций, ограничение в доходах, 7 месяцев тюрьмы и сверх долгая оперативная разработка, включающая слежку, негласную аудио-видеозапись в общественных местах, прослушивание телефонных разговоров, проникновение в жилище и личную автомашину, агентурное сопровождение и многое другое", - сообщил адвокат.Особенностей уголовного дела, по мнению адвоката, несколько. В частности, судебные заседания по секретному делу о шпионаже проходили в открытом режиме, включая заслушивание свидетельских показаний руководителей генпрокуратуры, криминальной полиции, спецслужб и их негласных сотрудников."До того, как дело было передано в суд, "секретные" материалы оказались в открытом доступе, в интернете и в отдельной книге "Адамсона файлы: государственная организованная преступность", - отметил Черноусов. - Большинство обращений защиты о допросе важных свидетелей и проведении экспертиз, которые могли бы доказать алиби обвиняемых, суд, по настоянию прокурора, отклонил".Подсудимые вину не признают. Защита Адамсона настаивает на невиновности подсудимого и считает уголовное преследование политически мотивированным, а уголовное дело полностью сфабрикованным. Оглашение приговора состоится 9 ноября. Янис Адамсон – уроженец Латвийской ССР. В 1979 г. закончил Киевское высшее военно-морское училище. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1992 году вернулся на малую родину и сделал политическую карьеру. Был депутатом парламента нескольких созывов. Служил министром внутренних дел Латвии (1994—1995 гг.), отметившись на этом посту ликвидацией крупнейшей в постсоветской прибалтийской республике ОПГ рэкетиров.Похожий уголовный процесс по сфабрикованному "шпионскому делу" был в соседней Литве: в прошлом политика, а на момент ареста журналиста Альгирдаса Палецкиса обвинили в пророссийском шпионаже. Процесс был закрытым. Приговор вынесли на основании таких доказательств, как собранные подсудимым публикации из прессы и слова его бывшего друга, давшего показания в пользу обвинения взамен на освобождение от суровой уголовной ответственности за педофилию.
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новости, прибалтика, бывший ссср, латвия, рига, шпионы, шпионаж, шпиономания, спецслужбы, русофобия, мвд, лгбт, следствие
Новости, Прибалтика, бывший СССР, Латвия, Рига, шпионы, шпионаж, шпиономания, спецслужбы, Русофобия, МВД, ЛГБТ, следствие

Бывшего главу МВД Латвии судят за шпионаж в пользу России

22:09 03.11.2023 (обновлено: 22:10 03.11.2023)
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Латвийский суд готовится вынести приговор по громкому уголовному делу о шпионаже в пользу России. Государственный обвинитель затребовал подсудимому экс-министру внутренних дел республики 8 лет лишения свободы. Об этом 3 ноября в своём аккаунте сообщил латвийский адвокат Михаил Черноусов.
Янис Адамсон обвиняется не только в шпионаже, но также в хранении боеприпасов и мелком мошенничестве. Следствие длилось полтора года, судебное следствие завершилось 27 октября.
"Этому предшествовал громкий арест депутата, попытка дискредитации в СМИ, отсутствие надлежащей медицинской помощи после ряда операций, ограничение в доходах, 7 месяцев тюрьмы и сверх долгая оперативная разработка, включающая слежку, негласную аудио-видеозапись в общественных местах, прослушивание телефонных разговоров, проникновение в жилище и личную автомашину, агентурное сопровождение и многое другое", - сообщил адвокат.
Особенностей уголовного дела, по мнению адвоката, несколько. В частности, судебные заседания по секретному делу о шпионаже проходили в открытом режиме, включая заслушивание свидетельских показаний руководителей генпрокуратуры, криминальной полиции, спецслужб и их негласных сотрудников.
"До того, как дело было передано в суд, "секретные" материалы оказались в открытом доступе, в интернете и в отдельной книге "Адамсона файлы: государственная организованная преступность", - отметил Черноусов. - Большинство обращений защиты о допросе важных свидетелей и проведении экспертиз, которые могли бы доказать алиби обвиняемых, суд, по настоянию прокурора, отклонил".
Подсудимые вину не признают. Защита Адамсона настаивает на невиновности подсудимого и считает уголовное преследование политически мотивированным, а уголовное дело полностью сфабрикованным. Оглашение приговора состоится 9 ноября.
Янис Адамсон – уроженец Латвийской ССР. В 1979 г. закончил Киевское высшее военно-морское училище. Служил на Тихоокеанском флоте. В 1992 году вернулся на малую родину и сделал политическую карьеру. Был депутатом парламента нескольких созывов. Служил министром внутренних дел Латвии (1994—1995 гг.), отметившись на этом посту ликвидацией крупнейшей в постсоветской прибалтийской республике ОПГ рэкетиров.
Похожий уголовный процесс по сфабрикованному "шпионскому делу" был в соседней Литве: в прошлом политика, а на момент ареста журналиста Альгирдаса Палецкиса обвинили в пророссийском шпионаже. Процесс был закрытым. Приговор вынесли на основании таких доказательств, как собранные подсудимым публикации из прессы и слова его бывшего друга, давшего показания в пользу обвинения взамен на освобождение от суровой уголовной ответственности за педофилию.
Вчера, 14:26
Условный срок за поддержку России. В Латвии осудили активисткуАктивистке Елене Крейле суд Латвии вынес приговор, сообщили 3 ноября журналисты портала jauns.lv
 
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