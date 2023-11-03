https://ukraina.ru/20231103/1050757907.html

Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов

Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов - 03.11.2023 Украина.ру

Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён с ходом СВО, оценил шансы Киева успешно... Украина.ру, 03.11.2023

2023-11-03T18:28

2023-11-03T18:28

2023-11-03T18:28

видео

кирилл копылов

россия

первая мировая война

наступление

сво

спецоперация

авдеевка

украина

днепр

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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён с ходом СВО, оценил шансы Киева успешно переправиться на левый берег Днепра и возможности России провести масштабное наступление. 00:26 - ситуация в зоне СВО: где Киев ещё пытается наступать, а где уже сдаёт позиции российским военным? 05:11 - использует ли сейчас Россия все свои возможности и ресурсы в ходе спецоперации? 08:16 - о ситуации в Авдеевке: есть ли аналогии с Первой мировой? 12:45 - как в Первую мировую боролись с артиллерией противника и что изменилось сейчас? 16:25 - угроза десанта ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области: насколько она реальна? 20:43 - насколько активно российские штурмовые группы занимают позиции вокруг Авдеевки? 25:48 - возможно ли "стодневное наступление России" в современных военных реалиях?ТГ-канал Кирилла Копылова - https://t.me/Greatwarchannel

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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