Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов - 03.11.2023 Украина.ру
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Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов
Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов - 03.11.2023 Украина.ру
Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён с ходом СВО, оценил шансы Киева успешно... Украина.ру, 03.11.2023
2023-11-03T18:28
2023-11-03T18:28
видео
кирилл копылов
россия
первая мировая война
наступление
сво
спецоперация
авдеевка
украина
днепр
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён с ходом СВО, оценил шансы Киева успешно переправиться на левый берег Днепра и возможности России провести масштабное наступление. 00:26 - ситуация в зоне СВО: где Киев ещё пытается наступать, а где уже сдаёт позиции российским военным? 05:11 - использует ли сейчас Россия все свои возможности и ресурсы в ходе спецоперации? 08:16 - о ситуации в Авдеевке: есть ли аналогии с Первой мировой? 12:45 - как в Первую мировую боролись с артиллерией противника и что изменилось сейчас? 16:25 - угроза десанта ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области: насколько она реальна? 20:43 - насколько активно российские штурмовые группы занимают позиции вокруг Авдеевки? 25:48 - возможно ли "стодневное наступление России" в современных военных реалиях?ТГ-канал Кирилла Копылова - https://t.me/Greatwarchannel
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, кирилл копылов, россия, первая мировая война, наступление, сво, спецоперация, авдеевка, украина, днепр, херсонская область, херсонское направление, всу, минобороны рф, артиллерия, штурм, штурмовик, оборона, видео
Видео, Кирилл Копылов, Россия, Первая мировая война, наступление, СВО, Спецоперация, Авдеевка, Украина, Днепр, Херсонская область, Херсонское направление, ВСУ, Минобороны РФ, артиллерия, штурм, штурмовик, оборона

Как Россия расправится с ВСУ за 4 удара и что начнётся этой зимой - Копылов

18:28 03.11.2023
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру сравнил боевые действия тех времён с ходом СВО, оценил шансы Киева успешно переправиться на левый берег Днепра и возможности России провести масштабное наступление.
00:26 - ситуация в зоне СВО: где Киев ещё пытается наступать, а где уже сдаёт позиции российским военным?
05:11 - использует ли сейчас Россия все свои возможности и ресурсы в ходе спецоперации?
08:16 - о ситуации в Авдеевке: есть ли аналогии с Первой мировой?
12:45 - как в Первую мировую боролись с артиллерией противника и что изменилось сейчас?
16:25 - угроза десанта ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области: насколько она реальна?
20:43 - насколько активно российские штурмовые группы занимают позиции вокруг Авдеевки?
25:48 - возможно ли "стодневное наступление России" в современных военных реалиях?
ТГ-канал Кирилла Копылова - https://t.me/Greatwarchannel
 
ВидеоКирилл КопыловРоссияПервая мировая войнанаступлениеСВОСпецоперацияАвдеевкаУкраинаДнепрХерсонская областьХерсонское направлениеВСУМинобороны РФартиллерияштурмштурмовикоборона
 
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