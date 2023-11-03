Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории" - 03.11.2023 Украина.ру
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Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории" - 03.11.2023 Украина.ру
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"
Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
2023-11-03T18:10
2023-11-03T18:10
новости
владимир путин
президент
россия
новые регионы рф
новороссия
донбасс
сво
территория
русская территория
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Владимир Путин задался вопросом: правильно ли называют новые регионы РФ в публичном пространстве?Размышляя над этим, президент России сказал: "Новые… Они же не новые для нас — это российские территории. Но "новые старые" - тоже: какие "старые"? Просто можно сказать – наши исторические территории".В ходе общения с участниками форума президент отметил, что жители воссоединившихся с Россией территорий считали себя частью России изначально, а сами территории ранее входили в состав государства российского.
https://ukraina.ru/20231103/1050756276.html
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новости, владимир путин, президент, россия, новые регионы рф, новороссия, донбасс, сво, территория, русская территория, русские
Новости, Владимир Путин, президент, Россия, Новые регионы РФ, Новороссия, Донбасс, СВО, территория, русская территория, русские

Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"

18:10 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
Владимир Путин задался вопросом: правильно ли называют новые регионы РФ в публичном пространстве?
Размышляя над этим, президент России сказал: "Новые… Они же не новые для нас — это российские территории. Но "новые старые" - тоже: какие "старые"? Просто можно сказать – наши исторические территории".
В ходе общения с участниками форума президент отметил, что жители воссоединившихся с Россией территорий считали себя частью России изначально, а сами территории ранее входили в состав государства российского.
Год вместе: Луганский Арбат и другие приобретения после воссоединения с Россией - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 17:36
Путин объяснил, почему пришлось "расчехлить автомат" и начинать СВОПостфактум иного выбора у России не было, как начать СВО в ответ на нападение. Об этом 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество" заявил российский президент Владимир Путин
 
НовостиВладимир ПутинпрезидентРоссияНовые регионы РФНовороссияДонбассСВОтерриториярусская территориярусские
 
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