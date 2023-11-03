https://ukraina.ru/20231103/1050757084.html

Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"

Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории" - 03.11.2023 Украина.ру

Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"

Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"

2023-11-03T18:10

2023-11-03T18:10

2023-11-03T18:10

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Владимир Путин задался вопросом: правильно ли называют новые регионы РФ в публичном пространстве?Размышляя над этим, президент России сказал: "Новые… Они же не новые для нас — это российские территории. Но "новые старые" - тоже: какие "старые"? Просто можно сказать – наши исторические территории".В ходе общения с участниками форума президент отметил, что жители воссоединившихся с Россией территорий считали себя частью России изначально, а сами территории ранее входили в состав государства российского.

https://ukraina.ru/20231103/1050756276.html

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новости, владимир путин, президент, россия, новые регионы рф, новороссия, донбасс, сво, территория, русская территория, русские