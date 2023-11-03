https://ukraina.ru/20231103/1050757084.html
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории" - 03.11.2023 Украина.ру
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"
Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
2023-11-03T18:10
2023-11-03T18:10
2023-11-03T18:10
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Владимир Путин задался вопросом: правильно ли называют новые регионы РФ в публичном пространстве?Размышляя над этим, президент России сказал: "Новые… Они же не новые для нас — это российские территории. Но "новые старые" - тоже: какие "старые"? Просто можно сказать – наши исторические территории".В ходе общения с участниками форума президент отметил, что жители воссоединившихся с Россией территорий считали себя частью России изначально, а сами территории ранее входили в состав государства российского.
https://ukraina.ru/20231103/1050756276.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, президент, россия, новые регионы рф, новороссия, донбасс, сво, территория, русская территория, русские
Новости, Владимир Путин, президент, Россия, Новые регионы РФ, Новороссия, Донбасс, СВО, территория, русская территория, русские
Путин охарактеризовал новые регионы РФ: "Наши исторические территории"
Вопрос терминологии применительно к новым регионам, воссоединившимся с Россией в ходе СВО, стал предметом дискуссии на состоявшейся 3 ноября встрече российского президента с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"