https://ukraina.ru/20231103/1050751056.html

Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США

Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США - 03.11.2023 Украина.ру

Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США

Польский генерал Мечислав Гоцул прокомментировал признания командующего ВСУ Валерия Залужного о том, что для выхода из военного тупика Киеву необходим "большой технологический прорыв".

2023-11-03T16:01

2023-11-03T16:01

2023-11-03T16:01

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новости украины

валерий залужный

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Валерий Залужный в интервью британскому еженедельнику The Economist сказал, что военный конфликт с Россией зашел в тупик, и чтобы выйти из него, потребуется крупный технологический прорыв, но это вряд ли произойдет. "Нам необходимо использовать мощь новых технологий. Важно понимать, что невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к стагнации и, как следствие, к провалу", – заявил он.Бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гокул подтвердил, что проблема Украины – неспособность вести ближний бой. Отсутствие у нее возможностей на диверсии или нарушение путей сообщения, снабжения войск противника "создает вполне благоприятные условия для России". Как отмечает Гокул, сам факт начала контрнаступления "был скорее политическим решением, чем военным, потому что Украина не была к нему готова".По мнению генерала, Украине прежде всего нужны три вещи: Одновременно генерал Гокул отмечает, что сегодня не существует технологии, которая позволила бы получить технологическое преимущество над Российской Федерацией."Не будем обманывать себя тем, что топовые, прорывные технологии, позволяющие удивить противника, вдруг перейдут от американцев к украинцам. Потому что США лишат себя элемента внезапности при появлении потенциального противника. Украинцам следует искать реальные решения этого конфликта", – считает бывший начальник Генштаба Войска Польского.

https://ukraina.ru/20231102/1050713813.html

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