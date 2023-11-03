Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США - 03.11.2023 Украина.ру
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Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США
Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США - 03.11.2023 Украина.ру
Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США
Польский генерал Мечислав Гоцул прокомментировал признания командующего ВСУ Валерия Залужного о том, что для выхода из военного тупика Киеву необходим "большой технологический прорыв".
2023-11-03T16:01
2023-11-03T16:01
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новости украины
валерий залужный
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Валерий Залужный в интервью британскому еженедельнику The Economist сказал, что военный конфликт с Россией зашел в тупик, и чтобы выйти из него, потребуется крупный технологический прорыв, но это вряд ли произойдет. "Нам необходимо использовать мощь новых технологий. Важно понимать, что невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к стагнации и, как следствие, к провалу", – заявил он.Бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гокул подтвердил, что проблема Украины – неспособность вести ближний бой. Отсутствие у нее возможностей на диверсии или нарушение путей сообщения, снабжения войск противника "создает вполне благоприятные условия для России". Как отмечает Гокул, сам факт начала контрнаступления "был скорее политическим решением, чем военным, потому что Украина не была к нему готова".По мнению генерала, Украине прежде всего нужны три вещи: Одновременно генерал Гокул отмечает, что сегодня не существует технологии, которая позволила бы получить технологическое преимущество над Российской Федерацией."Не будем обманывать себя тем, что топовые, прорывные технологии, позволяющие удивить противника, вдруг перейдут от американцев к украинцам. Потому что США лишат себя элемента внезапности при появлении потенциального противника. Украинцам следует искать реальные решения этого конфликта", – считает бывший начальник Генштаба Войска Польского.
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новости, новости украины, валерий залужный
Новости, Новости Украины, Валерий Залужный

Польский генерал: Украина ошибается, надеясь на передовое оружие от США

16:01 03.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Польский генерал Мечислав Гоцул прокомментировал признания командующего ВСУ Валерия Залужного о том, что для выхода из военного тупика Киеву необходим "большой технологический прорыв".
Валерий Залужный в интервью британскому еженедельнику The Economist сказал, что военный конфликт с Россией зашел в тупик, и чтобы выйти из него, потребуется крупный технологический прорыв, но это вряд ли произойдет.
"Нам необходимо использовать мощь новых технологий. Важно понимать, что невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неизбежно приведут к стагнации и, как следствие, к провалу", – заявил он.
Бывший начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гокул подтвердил, что проблема Украины – неспособность вести ближний бой. Отсутствие у нее возможностей на диверсии или нарушение путей сообщения, снабжения войск противника "создает вполне благоприятные условия для России". Как отмечает Гокул, сам факт начала контрнаступления "был скорее политическим решением, чем военным, потому что Украина не была к нему готова".

Вероятно, отсюда и разочарование генерала Залужного тем, что это контрнаступление идет не так быстро, как ожидали украинцы. Украина не имеет превосходства в воздухе, что имеет решающее значение. Когда началось контрнаступление, российские войска вели удары по избранным направлениям. А это основные условия контрнаступления, – пояснил Гокул польскому изданию "Факт".

По мнению генерала, Украине прежде всего нужны три вещи:
  • современные средства воздушной защиты,
  • контроль в воздухе,
  • системы большой дальности, позволяющие поражать российские стратегические резервы, линии связи и пункты снабжения войск, которые расположены на дальних границах, за фронтом боевых действий.
Одновременно генерал Гокул отмечает, что сегодня не существует технологии, которая позволила бы получить технологическое преимущество над Российской Федерацией.
"Не будем обманывать себя тем, что топовые, прорывные технологии, позволяющие удивить противника, вдруг перейдут от американцев к украинцам. Потому что США лишат себя элемента внезапности при появлении потенциального противника. Украинцам следует искать реальные решения этого конфликта", – считает бывший начальник Генштаба Войска Польского.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 15:40
"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ ЗалужногоВслед за скандальной статьей в американском Time, вышло откровенное интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в британском The Economist
 
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