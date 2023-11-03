Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке - 03.11.2023 Украина.ру
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Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке
Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке - 03.11.2023 Украина.ру
Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке
В четверг, 2 ноября, Москву посетил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. В ходе визита он провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которой стало развитие двустороннего взаимодействия
2023-11-03T16:24
2023-11-03T16:24
эксклюзив
владимир зотов
африка
владимир путин
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По словам российского лидера, переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи длились около часа и касались как экономического, так и военно-технического сотрудничества. По их завершении начались консультации представителей правительств и крупных компаний двух стран. Кроме того, стороны договорились о возобновлении работы российского посольства: в начала 90-х посол РФ перестал работать в Экваториальной Гвинее, его обязанности выполняет глава российской дипмиссии в соседнем Камеруне.Экваториальная Гвинея (не путать с Республикой Гвинеей, Новой Гвинеей и Гвинеей-Бисау) – небольшое государство на западе Центральной Африки, численность населения которого составляет около 1,4 миллиона человек. В колониальный период здесь хозяйничали испанцы, хотя свой след также оставили португальцы и англичане. С момента обретения независимости в 1968 году глава государства в республике сменился всего один раз: в 1979 году Франсиско Масиаса Нгему Бийого сверг его племянник Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который правит и по сей день.При этом среди африканских стран Экваториальная Гвинея считается одной из наиболее благополучных. Здесь добываются нефть, отсюда экспортируется сжиженный природный газ, а также полезные ископаемые, в том числе бокситы и алмазы. На данный момент за чертой бедности пребывает больше половины населения страны, что по африканским меркам достаточно неплохо. Но сейчас экономика Экваториальной Гвинеи падает: углеводородов добывается всё меньше, да и скачки цен на них тоже стабильности не прибавляют.Что касается вопросов безопасности, то, в отличие от многих соседних стран, в Экваториальной Гвинее не было замечено следов деятельности ЧВК "Вагнер" – по сведениям ряда источников, российскую компанию не устроили предлагавшиеся условия. Тем не менее, власти африканской страны могут быть заинтересованы в российском военном присутствии по целому ряду причин, основными из которых является судьба действующего президента и грядущий транзит власти.Теодоро Обианг Нгема Мбасого пережил несколько покушений и попыток госпереворота. Сейчас ему уже 81 год, он находится на своём посту дольше руководителя любого другого государства современного мира, кроме тех, которые являются монархиями. И вопрос о преемнике с течением времени становится всё более актуальным. Таковым считается сын действующего президента Теодоро Нгема Обианг Манге, которого отец ещё в 2016 году назначил на должность первого вице-президента страны. При этом Обианг-младший известен не столько политическими качествами, сколько образом жизни, который проявляется в приобретении множества объектов элитной недвижимости, яхт, самолётов, спортивных автомобилей и т.д.Подобная активность не осталась незамеченной на Западе: против наследника Обианга-старшего обвинения в коррупции выдвинул целый ряд крупных западных стран. В отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи были введены санкции, а его имущество, находившееся на территории этих стран, подверглось конфискации. Соответственно, будущее нынешнего политического режима представляется достаточно туманным, и он, что логично, ищет разные точки опоры.Россия расценивается африканскими государствами как универсальный донор безопасности. До нынешнего дня она, взяв на себя соответствующие обязательства, действительно начинала их выполнять, а не плести интриги, одновременно играя как на стороне своих подопечных, так и их врагов, как это обычно делает Франция. В этом плане интерес властей Экваториальной Гвинеи к сотрудничеству с Москвой вполне понятен. России же взаимодействие с этой страной позволит продолжить укреплять свои позиции на Чёрном континенте.
https://ukraina.ru/20230828/1048964451.html
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Владимир Зотов
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Владимир Зотов
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эксклюзив, владимир зотов, африка, владимир путин
Эксклюзив, Владимир Зотов, Африка, Владимир Путин

Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке

16:24 03.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ В. Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Т. Мбасого
 Президент РФ В. Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Т. Мбасого - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В четверг, 2 ноября, Москву посетил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. В ходе визита он провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которой стало развитие двустороннего взаимодействия
По словам российского лидера, переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи длились около часа и касались как экономического, так и военно-технического сотрудничества. По их завершении начались консультации представителей правительств и крупных компаний двух стран.
Кроме того, стороны договорились о возобновлении работы российского посольства: в начала 90-х посол РФ перестал работать в Экваториальной Гвинее, его обязанности выполняет глава российской дипмиссии в соседнем Камеруне.
Экваториальная Гвинея (не путать с Республикой Гвинеей, Новой Гвинеей и Гвинеей-Бисау) – небольшое государство на западе Центральной Африки, численность населения которого составляет около 1,4 миллиона человек.
В колониальный период здесь хозяйничали испанцы, хотя свой след также оставили португальцы и англичане. С момента обретения независимости в 1968 году глава государства в республике сменился всего один раз: в 1979 году Франсиско Масиаса Нгему Бийого сверг его племянник Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который правит и по сей день.
При этом среди африканских стран Экваториальная Гвинея считается одной из наиболее благополучных. Здесь добываются нефть, отсюда экспортируется сжиженный природный газ, а также полезные ископаемые, в том числе бокситы и алмазы.
На данный момент за чертой бедности пребывает больше половины населения страны, что по африканским меркам достаточно неплохо. Но сейчас экономика Экваториальной Гвинеи падает: углеводородов добывается всё меньше, да и скачки цен на них тоже стабильности не прибавляют.
Бойцы ЧВК Вагнер проводят занятия в Белоруссии для территориальной обороны
28 августа, 03:32
Что "Вагнер" оставил России в АфрикеОдной из тем, к которой сейчас приковано внимание российских СМИ, является ситуация в Нигере, где произошёл переворот, в результате которого был свергнут профранцузский режим. Франция руками ряда соседних стран намерена организовать интервенцию с целью возвращения к власти своих сателлитов.
Что касается вопросов безопасности, то, в отличие от многих соседних стран, в Экваториальной Гвинее не было замечено следов деятельности ЧВК "Вагнер" – по сведениям ряда источников, российскую компанию не устроили предлагавшиеся условия.
Тем не менее, власти африканской страны могут быть заинтересованы в российском военном присутствии по целому ряду причин, основными из которых является судьба действующего президента и грядущий транзит власти.
Теодоро Обианг Нгема Мбасого пережил несколько покушений и попыток госпереворота. Сейчас ему уже 81 год, он находится на своём посту дольше руководителя любого другого государства современного мира, кроме тех, которые являются монархиями. И вопрос о преемнике с течением времени становится всё более актуальным.
Таковым считается сын действующего президента Теодоро Нгема Обианг Манге, которого отец ещё в 2016 году назначил на должность первого вице-президента страны. При этом Обианг-младший известен не столько политическими качествами, сколько образом жизни, который проявляется в приобретении множества объектов элитной недвижимости, яхт, самолётов, спортивных автомобилей и т.д.
Подобная активность не осталась незамеченной на Западе: против наследника Обианга-старшего обвинения в коррупции выдвинул целый ряд крупных западных стран. В отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи были введены санкции, а его имущество, находившееся на территории этих стран, подверглось конфискации.
Соответственно, будущее нынешнего политического режима представляется достаточно туманным, и он, что логично, ищет разные точки опоры.
Ирина Абрамова интервью - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 14:04
Ирина Абрамова: Через двадцать лет Африка займёт такое же место, которое сегодня занимают Китай и Индия На ХХ ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" одной из активно обсуждаемых тем стало формирование многополярного мира. В рамках этого процесса Россия уделяет возрастающее внимание развитию отношений со странами Африканского континента
Россия расценивается африканскими государствами как универсальный донор безопасности. До нынешнего дня она, взяв на себя соответствующие обязательства, действительно начинала их выполнять, а не плести интриги, одновременно играя как на стороне своих подопечных, так и их врагов, как это обычно делает Франция.
В этом плане интерес властей Экваториальной Гвинеи к сотрудничеству с Москвой вполне понятен. России же взаимодействие с этой страной позволит продолжить укреплять свои позиции на Чёрном континенте.
 
ЭксклюзивВладимир ЗотовАфрикаВладимир Путин
 
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