https://ukraina.ru/20231103/1050748012.html

Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке

Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке - 03.11.2023 Украина.ру

Визит президента Экваториальной Гвинеи в Москву. Россия укрепляет свои позиции в Африке

В четверг, 2 ноября, Москву посетил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. В ходе визита он провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, основной темой которой стало развитие двустороннего взаимодействия

2023-11-03T16:24

2023-11-03T16:24

2023-11-03T16:24

эксклюзив

владимир зотов

африка

владимир путин

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По словам российского лидера, переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи длились около часа и касались как экономического, так и военно-технического сотрудничества. По их завершении начались консультации представителей правительств и крупных компаний двух стран. Кроме того, стороны договорились о возобновлении работы российского посольства: в начала 90-х посол РФ перестал работать в Экваториальной Гвинее, его обязанности выполняет глава российской дипмиссии в соседнем Камеруне.Экваториальная Гвинея (не путать с Республикой Гвинеей, Новой Гвинеей и Гвинеей-Бисау) – небольшое государство на западе Центральной Африки, численность населения которого составляет около 1,4 миллиона человек. В колониальный период здесь хозяйничали испанцы, хотя свой след также оставили португальцы и англичане. С момента обретения независимости в 1968 году глава государства в республике сменился всего один раз: в 1979 году Франсиско Масиаса Нгему Бийого сверг его племянник Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который правит и по сей день.При этом среди африканских стран Экваториальная Гвинея считается одной из наиболее благополучных. Здесь добываются нефть, отсюда экспортируется сжиженный природный газ, а также полезные ископаемые, в том числе бокситы и алмазы. На данный момент за чертой бедности пребывает больше половины населения страны, что по африканским меркам достаточно неплохо. Но сейчас экономика Экваториальной Гвинеи падает: углеводородов добывается всё меньше, да и скачки цен на них тоже стабильности не прибавляют.Что касается вопросов безопасности, то, в отличие от многих соседних стран, в Экваториальной Гвинее не было замечено следов деятельности ЧВК "Вагнер" – по сведениям ряда источников, российскую компанию не устроили предлагавшиеся условия. Тем не менее, власти африканской страны могут быть заинтересованы в российском военном присутствии по целому ряду причин, основными из которых является судьба действующего президента и грядущий транзит власти.Теодоро Обианг Нгема Мбасого пережил несколько покушений и попыток госпереворота. Сейчас ему уже 81 год, он находится на своём посту дольше руководителя любого другого государства современного мира, кроме тех, которые являются монархиями. И вопрос о преемнике с течением времени становится всё более актуальным. Таковым считается сын действующего президента Теодоро Нгема Обианг Манге, которого отец ещё в 2016 году назначил на должность первого вице-президента страны. При этом Обианг-младший известен не столько политическими качествами, сколько образом жизни, который проявляется в приобретении множества объектов элитной недвижимости, яхт, самолётов, спортивных автомобилей и т.д.Подобная активность не осталась незамеченной на Западе: против наследника Обианга-старшего обвинения в коррупции выдвинул целый ряд крупных западных стран. В отношении вице-президента Экваториальной Гвинеи были введены санкции, а его имущество, находившееся на территории этих стран, подверглось конфискации. Соответственно, будущее нынешнего политического режима представляется достаточно туманным, и он, что логично, ищет разные точки опоры.Россия расценивается африканскими государствами как универсальный донор безопасности. До нынешнего дня она, взяв на себя соответствующие обязательства, действительно начинала их выполнять, а не плести интриги, одновременно играя как на стороне своих подопечных, так и их врагов, как это обычно делает Франция. В этом плане интерес властей Экваториальной Гвинеи к сотрудничеству с Москвой вполне понятен. России же взаимодействие с этой страной позволит продолжить укреплять свои позиции на Чёрном континенте.

https://ukraina.ru/20230828/1048964451.html

https://ukraina.ru/20231004/1049899517.html

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2023

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, владимир зотов, африка, владимир путин