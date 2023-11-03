https://ukraina.ru/20231103/1050746464.html

Во Львове снесут "памятник Терешковой"

Во Львове снесут "памятник Терешковой" - 03.11.2023 Украина.ру

Во Львове снесут "памятник Терешковой"

Власти западноукраинского города Львова демонтируют памятник первой женщине-космонавтке в рамках политики "деколонизации". Об этом 3 ноября заявил первый заместитель львовского градоначальника Андрей Москаленко.

2023-11-03T15:10

2023-11-03T15:10

2023-11-03T15:11

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"Деколонизация. Памятник на улице. Выговского (более известный как памятник Тешковой) – будет демонтирован. Завершаем подготовку всех документов для проведения работ. Работы по демонтажу планируем в ближайшее время. Сообщим дополнительно", - сообщил чиновник в своём аккаунте.При этом Москаленко написал фамилию первой в мире женщине-космонавтке с ошибкой.Вопрос о памятнике Валентине Терешковой был рассмотрен горсоветом Львова в 2015 году – тогда было принято решение о демонтаже. Также была переименована улица Терешковой (ныне улица Выговского).Герой Советского Союза Валентина Терешкова – первая в мире космонавтка, совершившая полёт 16 июня 1963 года на корабле Восток-6 (позывной – "Чайка"). В честь Терешковой названа одна из планет, кратер на Луне и улицы в городах бывшего СССР.Валентина Терешкова является почётным гражданином многих городов мира, в том числе швейцарского Монтрё, французского Дранси, британского Монтгомери, итальянского Полицци-Дженероза. При этом первая в мире женщина-космонавт находится под санкциями США и ЕС.

https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html

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новости украины, новости, западная украина, львов, вандализм, культура, деградация, русофобия, ссср, бывший ссср, украина