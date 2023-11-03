https://ukraina.ru/20231103/1050746464.html
Во Львове снесут "памятник Терешковой"
Во Львове снесут "памятник Терешковой" - 03.11.2023 Украина.ру
Во Львове снесут "памятник Терешковой"
Власти западноукраинского города Львова демонтируют памятник первой женщине-космонавтке в рамках политики "деколонизации". Об этом 3 ноября заявил первый заместитель львовского градоначальника Андрей Москаленко.
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:10
2023-11-03T15:11
новости украины
новости
западная украина
львов
вандализм
культура
деградация
русофобия
ссср
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/00/1029130012_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_7b9da7daa204644f11a5aaf95ec1ffa0.jpg
"Деколонизация. Памятник на улице. Выговского (более известный как памятник Тешковой) – будет демонтирован. Завершаем подготовку всех документов для проведения работ. Работы по демонтажу планируем в ближайшее время. Сообщим дополнительно", - сообщил чиновник в своём аккаунте.При этом Москаленко написал фамилию первой в мире женщине-космонавтке с ошибкой.Вопрос о памятнике Валентине Терешковой был рассмотрен горсоветом Львова в 2015 году – тогда было принято решение о демонтаже. Также была переименована улица Терешковой (ныне улица Выговского).Герой Советского Союза Валентина Терешкова – первая в мире космонавтка, совершившая полёт 16 июня 1963 года на корабле Восток-6 (позывной – "Чайка"). В честь Терешковой названа одна из планет, кратер на Луне и улицы в городах бывшего СССР.Валентина Терешкова является почётным гражданином многих городов мира, в том числе швейцарского Монтрё, французского Дранси, британского Монтгомери, итальянского Полицци-Дженероза. При этом первая в мире женщина-космонавт находится под санкциями США и ЕС.
https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102913/00/1029130012_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_1632b2dd11c7aed7d58a7d4b835f5166.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости украины, новости, западная украина, львов, вандализм, культура, деградация, русофобия, ссср, бывший ссср, украина
Новости Украины, Новости, Западная Украина, Львов, вандализм, культура, деградация, Русофобия, СССР, бывший СССР, Украина
Во Львове снесут "памятник Терешковой"
15:10 03.11.2023 (обновлено: 15:11 03.11.2023)
Власти западноукраинского города Львова демонтируют памятник первой женщине-космонавтке в рамках политики "деколонизации". Об этом 3 ноября заявил первый заместитель львовского градоначальника Андрей Москаленко.
"Деколонизация. Памятник на улице. Выговского (более известный как памятник Тешковой) – будет демонтирован. Завершаем подготовку всех документов для проведения работ. Работы по демонтажу планируем в ближайшее время. Сообщим дополнительно", - сообщил чиновник в своём аккаунте.
При этом Москаленко написал фамилию первой в мире женщине-космонавтке с ошибкой.
Вопрос о памятнике Валентине Терешковой был рассмотрен горсоветом Львова в 2015 году – тогда было принято решение о демонтаже. Также была переименована улица Терешковой (ныне улица Выговского).
Герой Советского Союза Валентина Терешкова – первая в мире космонавтка, совершившая полёт 16 июня 1963 года на корабле Восток-6 (позывной – "Чайка"). В честь Терешковой названа одна из планет, кратер на Луне и улицы в городах бывшего СССР.
Валентина Терешкова является почётным гражданином многих городов мира, в том числе швейцарского Монтрё, французского Дранси, британского Монтгомери, итальянского Полицци-Дженероза. При этом первая в мире женщина-космонавт находится под санкциями США и ЕС.