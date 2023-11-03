https://ukraina.ru/20231103/1050737402.html

Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах

Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах - 03.11.2023 Украина.ру

Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах

Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину десятками беспилотников. Об этом сообщил 3 ноября в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский

2023-11-03T11:51

2023-11-03T11:51

2023-11-03T11:51

дроны

россия

новости

атака

владимир зеленский

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"Этой ночью было около сорока "шахедов" (беспилотники "Герань". - Ред.). Больше половины сбито. <...> К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия устраняются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", - призвал Зеленский.По данным председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкого, ВС РФ отправили на запад Украины 16 ударных дронов, пять из них попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук пожаловалась, что россияне атаковали военный объект на территории Ивано-Франковской области.Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил о попадании по "технической территории" инфраструктурного объекта в области.Полиция Харьковской области указала на разрушенное учебное заведение в Основянском районе. Жертв нет. Под ударами "Ураганов" и авиабомб также находился Купянский район.

https://ukraina.ru/20231102/1050730454.html

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дроны, россия, новости, атака, владимир зеленский