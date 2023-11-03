Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах - 03.11.2023 Украина.ру
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Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах
Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах - 03.11.2023 Украина.ру
Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах
Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину десятками беспилотников. Об этом сообщил 3 ноября в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский
2023-11-03T11:51
2023-11-03T11:51
дроны
россия
новости
атака
владимир зеленский
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"Этой ночью было около сорока "шахедов" (беспилотники "Герань". - Ред.). Больше половины сбито. &lt;...&gt; К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия устраняются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", - призвал Зеленский.По данным председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкого, ВС РФ отправили на запад Украины 16 ударных дронов, пять из них попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук пожаловалась, что россияне атаковали военный объект на территории Ивано-Франковской области.Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил о попадании по "технической территории" инфраструктурного объекта в области.Полиция Харьковской области указала на разрушенное учебное заведение в Основянском районе. Жертв нет. Под ударами "Ураганов" и авиабомб также находился Купянский район.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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дроны, россия, новости, атака, владимир зеленский
дроны, Россия, Новости, атака, Владимир Зеленский

Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах

11:51 03.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину десятками беспилотников. Об этом сообщил 3 ноября в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский
"Этой ночью было около сорока "шахедов" (беспилотники "Герань". - Ред.). Больше половины сбито. <...> К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия устраняются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", - призвал Зеленский.
По данным председателя Львовской областной государственной администрации Максим Козицкого, ВС РФ отправили на запад Украины 16 ударных дронов, пять из них попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.
Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук пожаловалась, что россияне атаковали военный объект на территории Ивано-Франковской области.
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил о попадании по "технической территории" инфраструктурного объекта в области.
Полиция Харьковской области указала на разрушенное учебное заведение в Основянском районе. Жертв нет. Под ударами "Ураганов" и авиабомб также находился Купянский район.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 23:45
Армия России применит на Донецком направлении дроны-камикадзе "Скальпель"На вооружение российских военных поступили дроны-камикадзе "Скальпель". Как сообщает "Московский комсомолец", новый барражирующий боеприпас уступает по характеристикам знаменитому "Ланцету", но при этом намного дешевле.
 
дроныРоссияНовостиатакаВладимир Зеленский
 
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