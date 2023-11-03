Власти Украины заявили о массовом ударе беспилотниками в нескольких регионах
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину десятками беспилотников. Об этом сообщил 3 ноября в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский
"Этой ночью было около сорока "шахедов" (беспилотники "Герань". - Ред.). Больше половины сбито. <...> К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия устраняются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", - призвал Зеленский.
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Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук пожаловалась, что россияне атаковали военный объект на территории Ивано-Франковской области.
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