Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050735110.html
Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph - 03.11.2023 Украина.ру
Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
Американский предприниматель Илон Маск заявил британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от обязанности работать, но обострит проблему поиска смысла жизни
2023-11-03T09:19
2023-11-03T10:42
новости
великобритания
илон маск
риши сунак
искусственный интеллект
труд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg
Telegraph опубликовал беседу Маска и Сунака, которая состоялась по итогам проходившей в Великобритании первой глобальной конференции по вопросам ИИ, обратив внимание на некоторые прозвучавшие тезисы."Наступит момент, когда работа станет не нужна - вы сможете найти работу, если захотите, для личного удовлетворения", - сказал Маск.По его словам, ИИ может всё, что "и хорошо, и плохо", мы будем жить в эпоху изобилия, а одной из задач будущего является поиск смысла жизни."Мы не будем иметь универсальный базовый доход - мы будем иметь всеобщий высокий доход", - высказал Маск вполне "коммунистическую" идею.Сунак не согласился с мыслью Маска о свободе людей в будущем от обязанности трудиться, заявив, что, по его мнению, именно "работа придаёт людям смысл".Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта, которая проходила в Великобритании 1-2 ноября, принимала на своей площадке представителей правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ.В числе прочих вопросов на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом, для осуществления кибератак или в целях конструирования биологического оружия.
https://ukraina.ru/20231101/1050651958.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c1cb9831db9a7107a5acbfa439a40eba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, илон маск, риши сунак, искусственный интеллект, труд
Новости, Великобритания, Илон Маск, Риши Сунак, искусственный интеллект, труд

Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph

09:19 03.11.2023 (обновлено: 10:42 03.11.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск заявил британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от обязанности работать, но обострит проблему поиска смысла жизни
Telegraph опубликовал беседу Маска и Сунака, которая состоялась по итогам проходившей в Великобритании первой глобальной конференции по вопросам ИИ, обратив внимание на некоторые прозвучавшие тезисы.
"Наступит момент, когда работа станет не нужна - вы сможете найти работу, если захотите, для личного удовлетворения", - сказал Маск.
По его словам, ИИ может всё, что "и хорошо, и плохо", мы будем жить в эпоху изобилия, а одной из задач будущего является поиск смысла жизни.
"Мы не будем иметь универсальный базовый доход - мы будем иметь всеобщий высокий доход", - высказал Маск вполне "коммунистическую" идею.
Сунак не согласился с мыслью Маска о свободе людей в будущем от обязанности трудиться, заявив, что, по его мнению, именно "работа придаёт людям смысл".
Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта, которая проходила в Великобритании 1-2 ноября, принимала на своей площадке представителей правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ.
В числе прочих вопросов на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом, для осуществления кибератак или в целях конструирования биологического оружия.
1 ноября, 04:53
Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУРоссийское продвижение под Авдеевкой, ставящее своей целью полностью окружить город, продолжается. На севере оно идет быстрее, чем на юге, где за последние 9 лет украинцы создали мощную линию обороны
 
НовостиВеликобританияИлон МаскРиши Сунакискусственный интеллекттруд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния