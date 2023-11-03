https://ukraina.ru/20231103/1050735110.html

Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph

Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph - 03.11.2023 Украина.ру

Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph

Американский предприниматель Илон Маск заявил британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от обязанности работать, но обострит проблему поиска смысла жизни

2023-11-03T09:19

2023-11-03T09:19

2023-11-03T10:42

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великобритания

илон маск

риши сунак

искусственный интеллект

труд

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Telegraph опубликовал беседу Маска и Сунака, которая состоялась по итогам проходившей в Великобритании первой глобальной конференции по вопросам ИИ, обратив внимание на некоторые прозвучавшие тезисы."Наступит момент, когда работа станет не нужна - вы сможете найти работу, если захотите, для личного удовлетворения", - сказал Маск.По его словам, ИИ может всё, что "и хорошо, и плохо", мы будем жить в эпоху изобилия, а одной из задач будущего является поиск смысла жизни."Мы не будем иметь универсальный базовый доход - мы будем иметь всеобщий высокий доход", - высказал Маск вполне "коммунистическую" идею.Сунак не согласился с мыслью Маска о свободе людей в будущем от обязанности трудиться, заявив, что, по его мнению, именно "работа придаёт людям смысл".Первая глобальная конференция по вопросам искусственного интеллекта, которая проходила в Великобритании 1-2 ноября, принимала на своей площадке представителей правительств разных стран, лидирующих компаний и экспертов в области ИИ.В числе прочих вопросов на конференции обсуждались риски использования ИИ со злым умыслом, для осуществления кибератак или в целях конструирования биологического оружия.

https://ukraina.ru/20231101/1050651958.html

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новости, великобритания, илон маск, риши сунак, искусственный интеллект, труд