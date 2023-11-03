https://ukraina.ru/20231103/1050734550.html

"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины

"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины - 03.11.2023 Украина.ру

"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины

Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал вопрос о возможности диалога между лидером РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает австрийское издание OÖNachrichten

2023-11-03T08:15

2023-11-03T08:15

2023-11-03T08:27

переговоры

австрия

зарубежье

россия

украина

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"От Украины я не могу ничего ожидать, им нельзя ничего решать самостоятельно. Но мы никогда ничего не исключали. Со своей стороны мы не сжигаем мосты", - сказал дипломат.Российский посол также усомнился в том, что Австрия сможет внести свой вклад как нейтральное государство.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

https://ukraina.ru/20231028/1050570024.html

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2023

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переговоры, австрия, зарубежье, россия, украина