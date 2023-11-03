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"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины - 03.11.2023 Украина.ру
"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал вопрос о возможности диалога между лидером РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает австрийское издание OÖNachrichten
2023-11-03T08:15
2023-11-03T08:15
2023-11-03T08:27
переговоры
австрия
зарубежье
россия
украина
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"От Украины я не могу ничего ожидать, им нельзя ничего решать самостоятельно. Но мы никогда ничего не исключали. Со своей стороны мы не сжигаем мосты", - сказал дипломат.Российский посол также усомнился в том, что Австрия сможет внести свой вклад как нейтральное государство.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, австрия, зарубежье, россия, украина
переговоры, Австрия, Зарубежье, Россия, Украина
"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:15 03.11.2023 (обновлено: 08:27 03.11.2023)
Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал вопрос о возможности диалога между лидером РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, передает австрийское издание OÖNachrichten
"От Украины я не могу ничего ожидать, им нельзя ничего решать самостоятельно. Но мы никогда ничего не исключали. Со своей стороны мы не сжигаем мосты", - сказал дипломат.
Российский посол также усомнился в том, что Австрия сможет внести свой вклад как нейтральное государство.
"В украинском конфликте, да и не только в этом, федеральное правительство и глава государства (Австрии) однозначно выбрали одну сторону и автоматически вывели себя из игры. Времена Бруно Крайского (был канцлером Австрии в 1970-1983 годах - ред.) и активной политики нейтралитета, к сожалению, давно прошли", - добавил Любинский.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.