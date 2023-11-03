https://ukraina.ru/20231103/1050733539.html

Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием

Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием - 03.11.2023 Украина.ру

Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)

2023-11-03T07:18

2023-11-03T07:18

2023-11-03T07:42

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"Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон. <...> Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу. Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания", - заверил посол.Он напомнил, что российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями.По его словам, "если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы"."России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона. <...> Мы ратифицировали ДВЗЯИ в 2000 году. Более 20 лет ожидали, что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют нашему примеру. Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной. Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон. Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ukraina.ru/20231010/1050057516.html

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двзяи, анатолий антонов, новости, договор, сша, зарубежье