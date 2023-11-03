Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием - 03.11.2023 Украина.ру
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Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием - 03.11.2023 Украина.ру
Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
2023-11-03T07:18
2023-11-03T07:42
двзяи
анатолий антонов
новости
договор
сша
зарубежье
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"Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон. &lt;...&gt; Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу. Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания", - заверил посол.Он напомнил, что российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями.По его словам, "если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы"."России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона. &lt;...&gt; Мы ратифицировали ДВЗЯИ в 2000 году. Более 20 лет ожидали, что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют нашему примеру. Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной. Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон. Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи", - подчеркнул он.Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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двзяи, анатолий антонов, новости, договор, сша, зарубежье
ДВЗЯИ, Анатолий Антонов, Новости, договор, США, Зарубежье

Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием

07:18 03.11.2023 (обновлено: 07:42 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" отзывом со стороны России ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
"Наша страна выступает за укрепление и развитие глобального режима контроля над ядерными вооружениями. Наиболее прочная основа для этого - равноправный учет и уважение интересов всех сторон. <...> Критика и озабоченности госдепартамента транслируются не по адресу. Нам не нужно напоминать о важности сохранения глобальной нормы, запрещающей ядерные взрывные испытания", - заверил посол.
Он напомнил, что российское руководство четко заявило: мы остаемся подписантами ДВЗЯИ со всеми вытекающими правами и обязанностями.
"Соблюдаем добровольный мораторий на натурные тесты, введенный в 1992 году указом президента России. Продолжаем обмен информацией с остальными участниками Международной системы мониторинга", - отметил Антонов.
По его словам, "если бы американцы сами ратифицировали подписанный ими в 1996 году договор, нынешней ситуации не возникло бы".
"России приходится исправлять правовой и политический дисбаланс в рамках соглашения, который сложился по вине Вашингтона. <...> Мы ратифицировали ДВЗЯИ в 2000 году. Более 20 лет ожидали, что остальные государства в духе доброй воли и приверженности контролю над вооружениями и нераспространению последуют нашему примеру. Позиция США в этом отношении была наиболее деструктивной. Другие страны, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, ориентировались на Вашингтон. Однако американцы более четверти века не предпринимали конкретных шагов по выполнению ратификационных процедур, а пять лет назад и вовсе официально отказались от этой идеи", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ 2 ноября разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Форум руководителей ведущих СМИ государств-участников БРИКС Пути создания общего информационного пространства БРИКС
10 октября, 14:46
Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает гонку вооружений - МИД РФУ России не остаётся других вариантов, кроме отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаниях (ДВЗЯИ), заявил 10 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков
 
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