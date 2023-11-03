ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ - 03.11.2023 Украина.ру
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ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ
ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ - 03.11.2023 Украина.ру
ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ
ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-03T06:19
2023-11-03T06:20
новости
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"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и десантной горно-штурмовой бригад противника в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки. На данном направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley, четыре автомобиля", - сказал Астафьев.Российская артиллерия также поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и гаубицу Д-20.
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новости, россия, днр, донецкое направление, вс рф, сво, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, ВС РФ, СВО, потери ВСУ

ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ

06:19 03.11.2023 (обновлено: 06:20 03.11.2023)
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP / Andriy Andriyenko
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ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и десантной горно-штурмовой бригад противника в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки. На данном направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley, четыре автомобиля", - сказал Астафьев.
Российская артиллерия также поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и гаубицу Д-20.
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
05:50
"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за АртемовскВСУ частично удалось решить некоторые тактические задачи в районе Клещеевки. При этом российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, идут бои за коксохимический завод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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