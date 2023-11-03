ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ
06:19 03.11.2023 (обновлено: 06:20 03.11.2023)
© AP / Andriy Andriyenko
© AP / Andriy Andriyenko
ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
"На Донецком направлении подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили атаку штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки. Нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных и десантной горно-штурмовой бригад противника в районах Раздоловки, Звановки и Андреевки. На данном направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley, четыре автомобиля", - сказал Астафьев.
Российская артиллерия также поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки, склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и гаубицу Д-20.
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