ВСУ потеряли на Донецком направлении до 115 военнослужащих – МО РФ

"Часть высот на юге утрачена": военный эксперт о том, как бывшие "вагнеровцы" снова бьются за Артемовск

ВСУ частично удалось решить некоторые тактические задачи в районе Клещеевки. При этом российские войска продвигаются на Авдеевском направлении, идут бои за коксохимический завод. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов