Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050721736.html
Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном
Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном - 03.11.2023 Украина.ру
Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении. Однако общий прогноз прост — зимой армию ждут позиционные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
2023-11-03T05:40
2023-11-03T05:40
новости
наступление
россия
джон кирби
зима
всу
владимир зеленский
херсонское направление
херсон
днепр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/83/1033288318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_979ef4d6fad4b668da3168710e06d83a.jpg
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы Россия может добиться тактических успехов. Эти высказывания носят провокационный характер и скорее всего связаны с трендом по замене Владимира Зеленского, рассказал аналитик.Россия верит в свои силы на поле боя. Но важно учесть, что неподготовленное наступление может привести к огромным потерям, добавил он.Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления ВС РФ на херсонском направлении после того, как на реке встанет лёд, отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/83/1033288318_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30ca0af73c203314c1563d7e39458109.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, россия, джон кирби, зима, всу, владимир зеленский, херсонское направление, херсон, днепр
Новости, наступление, Россия, Джон Кирби, зима, ВСУ, Владимир Зеленский, Херсонское направление, Херсон, Днепр

Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном

05:40 03.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении. Однако общий прогноз прост — зимой армию ждут позиционные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы Россия может добиться тактических успехов. Эти высказывания носят провокационный характер и скорее всего связаны с трендом по замене Владимира Зеленского, рассказал аналитик.
Россия верит в свои силы на поле боя. Но важно учесть, что неподготовленное наступление может привести к огромным потерям, добавил он.
"Нам людей сейчас терять нельзя. Это залог нестабильности социально-политической обстановки, которую недружественные нам страны через свои спецслужбы и агентуру влияния активно раскачивают", - подчеркнул Ефимов.
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления ВС РФ на херсонском направлении после того, как на реке встанет лёд, отметил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
Вчера, 16:05
Евгений Федоров: Россия не победит ВСУ, пока США душат ее "Кольцом Анаконды" и высокими процентамиСтратегия, что нам нужно продолжать СВО долго – проигрышная. Она вынужденная. Нам нужно переходить к использованию советского метода ядерного сдерживания. Нам нужна комплексная безопасность, а не отдельная ядерная безопасность, как сейчас по декларации 1994 и 2023 годов
 
НовостинаступлениеРоссияДжон КирбизимаВСУВладимир ЗеленскийХерсонское направлениеХерсонДнепр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния