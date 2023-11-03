https://ukraina.ru/20231103/1050721736.html

Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном

Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном - 03.11.2023 Украина.ру

Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном

Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении. Однако общий прогноз прост — зимой армию ждут позиционные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов

2023-11-03T05:40

2023-11-03T05:40

2023-11-03T05:40

новости

наступление

россия

джон кирби

зима

всу

владимир зеленский

херсонское направление

херсон

днепр

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы Россия может добиться тактических успехов. Эти высказывания носят провокационный характер и скорее всего связаны с трендом по замене Владимира Зеленского, рассказал аналитик.Россия верит в свои силы на поле боя. Но важно учесть, что неподготовленное наступление может привести к огромным потерям, добавил он.Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления ВС РФ на херсонском направлении после того, как на реке встанет лёд, отметил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050712746.html

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новости, наступление, россия, джон кирби, зима, всу, владимир зеленский, херсонское направление, херсон, днепр