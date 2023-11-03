Эксперт Ефимов о том, почему России нельзя терять бойцов и будет ли зимнее наступление под Херсоном
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления на херсонском направлении. Однако общий прогноз прост — зимой армию ждут позиционные бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие месяцы Россия может добиться тактических успехов. Эти высказывания носят провокационный характер и скорее всего связаны с трендом по замене Владимира Зеленского, рассказал аналитик.
Россия верит в свои силы на поле боя. Но важно учесть, что неподготовленное наступление может привести к огромным потерям, добавил он.
"Нам людей сейчас терять нельзя. Это залог нестабильности социально-политической обстановки, которую недружественные нам страны через свои спецслужбы и агентуру влияния активно раскачивают", - подчеркнул Ефимов.
Назначение нового командующего группировки "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского может свидетельствовать о подготовке наступления ВС РФ на херсонском направлении после того, как на реке встанет лёд, отметил собеседник издания Украина.ру.
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