https://ukraina.ru/20231102/1050723242.html

США ввел санкции против российского разработчика барражирующего беспилотника "Ланцет"

США ввел санкции против российского разработчика барражирующего беспилотника "Ланцет" - 02.11.2023 Украина.ру

США ввел санкции против российского разработчика барражирующего беспилотника "Ланцет"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) расширило список антироссийских санкций. Список опубликован сегодня на сайте ведомства

2023-11-02T18:13

2023-11-02T18:13

2023-11-02T18:14

новости

сша

"ланцет"

антироссийские санкции

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В обновленном санкционном списке 30 физических и около 200 юридических лиц. Среди них российский конструктор Александр Захаров, разрабатывавший барражирующий беспилотник "Ланцет", и члены его семьи. Также под санкциями теперь и предприятие ZALA Aero, производящее эти боеприпасы.В реестр внесена заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко, а также замы министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.Что касается финансовых организаций, то под санкции попали "Почта Банк", Всероссийский банк развития регионов, "Русский стандарт", "Абсолют банк" и "ХКФ банк".В санкционные списки внесены "Арктик СПГ 2", Санкт-Петербургская биржа, научно-технический центр "Газпром нефти" и "Газпром нефть — каталитические системы", АФК "Система", корпорация "AEON", ее создатель Глеб Троценко и связанные с нею структуры, ФАУ "Роскапстрой", МГТУ им. Баумана. Также санкции затронули компанию Mvision из Узбекистана.В министерстве финансов США заявили, что действия этих организаций противоречат идеям национальной безопасности Штатов и поэтому накладываются запрет на поставку им любых американских технологий и товаров, находящихся под экспортным контролем США. Аналогичный запрет Штаты накладывают на экспорт товаров из третьих стран, если они изготавливались с применением американских технологий.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, "ланцет", антироссийские санкции