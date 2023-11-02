https://ukraina.ru/20231102/1050715783.html

Сергей Баранов: Денацификация невозможна без полного устранения украинского национализма

Сергей Баранов: Денацификация невозможна без полного устранения украинского национализма - 02.11.2023 Украина.ру

Сергей Баранов: Денацификация невозможна без полного устранения украинского национализма

Почему режим Зеленского нужно называть либерал-фашизмом и что нужно сделать для полной денацификации Украины, в интервью Украина.ру рассказал аналитик-консультант Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат социологических наук Сергей Баранов

2023-11-02T17:19

2023-11-02T17:19

2023-11-02T17:19

эксклюзив

денацификация

национализм

украина

опыт

история

нацисты

фашизм

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Денацификация и демилитаризация Украины – это две основные цели специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Эти цели в своем обращении к гражданам страны от 24 февраля 2022 года обозначил президент Владимир Путин. Если демилитаризации можно добиться достижениями на поле боя и закреплением договоренностей между заинтересованными странами, для денацификации недостаточно просто победить режим в КиевеИсторический опыт денацификации и методы ее проведения обсудят участники Всероссийской научной конференции "Денацификация: история и современность", которую в ноябре проведет Центр этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета.Почему для проведения денацификации важно бороться не только с очевидными формами нацизма и радикального национализма, в интервью Украина.ру рассказывает один из будущих участников конференции Сергей Баранов.- Сергей Дмитриевич, расскажите более подробно о задачах предстоящей конференции.– Понятие денацификации мы будем рассматривать в более широком контексте.Представление о денацификации складывается из исторического опыта. Поэтому участники конференции сосредоточатся в том числе на изучении опыта денацификации по итогам Второй мировой войны в различных странах. Это касается и нацистской Германии, и других стран Европы и тех территорий Украины, которые также подвергались масштабной денацификации в ходе Великой Отечественной войны.Ряд докладов будет посвящен тому, как нацистский проект и, в более широком плане, фашистский проект сложился на Украине. Будет изучен опыт формирования украинского национализма и опыт формирования украинского националистического государства.Здесь понятие денацификации расширяется. Оно касается не только борьбы с явно нацистскими структурами, которые есть на Украине, но и с другими похожими на них структурами радикально-националистического типа, которые собственно и порождают нацизм. Это либерал-фашистский режим Зеленского, который сложился на Украине уже при Порошенко, начиняя с переворота в феврале 2014 года.- На основании каких критериев мы можем определить режим Зеленского как либерал-фашистский? Что подразумевает такое определение?– Нужно сравнить режим Зеленского с тем, что было на Украине до 2014 года, до переворота. С конца Великой Отечественной войны и до этого момента там не было фашистских режимов. Режимы Ющенко и Януковича не были фашистскими, хотя режим Ющенко и Тимошенко был радикально-националистическим, этнократическим режимом, подавляющим этнические меньшинства, в первую очередь русских, хотя они на Украине не являлись меньшинством – скорее большинством.Сложившийся режим Зеленского обладает рядом свойств. Это массированный террор против инакомыслящих, а именно людей, которые придерживаются русской идентичности. Это и языковой террор за отказ говорить на украинском языке в социальной сфере. Это убийства инакомыслящих, как со стороны государственных структур, так и со стороны нацистских группировок, это уголовные дела и реальные сроки за мыслепреступления.Имеет также место сегрегация по национальному признаку – носители русского языка выдавливаются из всех сфер, хотя их очень много, в том числе среди деятелей этого режима. Тем не менее, люди, которые осмеливаются в открытую заявлять о своих правах, подвергаются сегрегации.Один из критериев – это террор в отношении представителей тех регионов, которые отказались поддерживать этот либерал-фашистский режим. Он использует при этом нацистские методы и нацистские формирования. По сути, он с ним сросся.- Именно поэтому чаще всего режим Зеленского называют нацистским…- Называть его полностью нацистским будет неправильно. Особенно с учетом того, что этот режим создан на Украине США и Великобританией. Они являются такими рассадниками либерал-фашизма в современном мире, но в более мягкой форме. На Украине он создан в жесткой форме, а там он в более размытой – с элементами демократии, с более мягкими формами правления.Мне кажется, что перечисленных характеристик достаточно, чтобы называть режим Зеленского либерал-фашистским. В том числе из-за открытой войны, которая была объявлена жителям Донбасса.- Теперь Донбасс, так же, как и Запорожская и Херсонская области, являются частью России. Можем ли мы говорить о том, что денацификация на освобожденных территориях уже завершена?- Когда речь идет об освобожденных территориях и территориях, вошедших в состав РФ, денацификация там немыслима без полного устранения национализма в любых его формах. В том числе в мягких. Это одна из целей денацификации в широком смысле слова.Если мы уничтожим нацистские формирования, такие как Азов*, осудим их, мы не сможем решить проблему в корне. Мягкий национализм культивируется и потом превращается в более жесткий. Меняется ситуация, и человек может радикализироваться. Например, он был сторонником мягкого национализма, потом наступили трудные времена, он подвергается массированной психологической обработке, становится радикалом и идет убивать жителей Донбасса, Крыма… Этот переход – очень быстрый. Если не устранить нацизм целиком, мы опять будем иметь дело с теми же нацистами. Эта ситуация очень важна, в первую очередь на освобожденных территориях, там, где это возможно проделать.Все это влечет за собой целый комплекс мер – пересмотр истории Южной России, истории Украины, обсуждение многих вопросов с участием экспертов. Поэтому здесь нужна именно научная деятельность. Я хочу подчеркнуть, что деятельность Центра, который организует предстоящую конференцию в Донецке, носит научно-экспертный характер.- Какие еще сферы общества должны быть задействованы в процессе денацификации?- Денацификация касается целого комплекса областей, в том числе государственной политики, государственного регулирования. Это и сфера высшего и среднего образования, дошкольного воспитания. Это и сфера культуры, культурная политика, производство различной культурной продукции и финансирование различных культурных учреждений. Конечно, это и историческая политика – история и внедрение ее в сознание. У нас создаются такие культурные институты, хотя мы намного отстаем от того, что создано в Польше, на Западе или в той же Украине.Это и деятельность различного рода правоохранительных органов, сфера СМИ, медиапродукции, которая не просто сводится к пропаганде, но и к каким-то более качественным продуктам, к фильмам. Это и деятельность различных общественных институтов, которые должны помочь в проведении данной работы. Это волонтерские движения, церковь. Я думаю, что Русская православная церковь и те епархии, которые относятся к Украинской православной церкви Московского Патриархата, тоже должны помочь. Это большое общее дело.- Вы упомянули роль СМИ. Как, по вашему мнению, СМИ сегодня справляются с этой задачей?- Оценить сложно. С одной стороны, этот вопрос очевидно поставлен. СМИ довольно часто показывают преступления киевского режима, преступления нацистов. С другой стороны, не всегда есть глубокое понимание этого процесса, касающееся простых людей. Важно людей, которые оказались под прессом киевского режима и его пропаганды, разделить на группы.Есть люди убежденные, которые сами являются деятелями режима. Они перешли на его сторону и готовы противостоять, вредить. Есть вторая группа - это люди, которых удалось перековать за девять лет с начала Майдана, и они перешли на ту сторону, потому что они должны выживать в этих условиях, справляться с внешним давлением. Да, они перешли, но они одновременно являются жертвами – их психика сломана. Есть очень важный психотерапевтический момент. Их нужно вернуть в прежнее состояние, какими они были до этого. Особенно это важно для регионов Юго-востока с русской идентичностью. И третья группа – это наши сторонники. Им нужно помочь, чтобы они не чувствовали себя подавленными, чтобы они были защищены.Здесь речь идет о борьбе с украинским национализмом в широком понимании этого слова. Это важно, потому что в противном случае это непонятная игра. Либо всех, кто так или иначе придерживается украинского проекта, надо объявлять нацистами, либо отказываться от работы с ними и идти по верхам, отслеживая наиболее токсичных людей.В этом, кстати, отличие он того, что происходило в Германии после Второй мировой войны. Там происходила денацификация только деятелей гитлеровского нацистского режима, и то не всех. Многие потом были на свободе и занимали важные должности. У нас ситуация – совершенно другая, и другие задачи.*Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://ukraina.ru/20230907/1049231348.html

https://ukraina.ru/20231005/1049945531.html

https://ukraina.ru/20231021/1050380307.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, денацификация, национализм, украина, опыт, история, нацисты, фашизм