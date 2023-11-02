Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку" - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050711370.html
Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку" - 02.11.2023 Украина.ру
Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье для британского журнала Economist написал об угрозе перехода к позиционной войне в Новороссии. Однако под Авдеевкой такой "угрозы" точно нет — российская армия продолжает брать город в окружение
2023-11-02T15:54
2023-11-02T17:44
александр "варяг" матюшин
эксклюзив
авдеевка
сво
спецоперация
валерий залужный
алексей арестович
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695750_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_079175ae19c511f65f6dd1f1a62b6db4.jpg
Российские силы медленно, но все же наступают.На севере от Авдеевки российские подразделения продвигаются к населённому пункту Новокалиново, который обороняют мобилизованные украинские теробороновцы. Также ВС РФ снова подошли к Степовому/Степному, перейдя железную дорогу.«Если сначала наши ее взяли, потом отступили за нее, затем она стала серой зоной, то теперь мы снова за нее перешли и закрепились.ВСУ опять штурмовали террикон, где закрепились наши, но безуспешно. Наше командование прекрасно понимает, что террикон надо держать и не сдавать, так как это ключ к коксохиму. Если возьмем коксохим, то авдеевский гарнизон попадет в оперативное окружение», — рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин.На юге от Авдеевки продолжается продвижение российских подразделений из населённого пункта Водяное в направлении Тоненького.«Единственное место, где пока идут позиционные бои, — это украинский укреп рядом с рестораном "Царская охота". Но продолжается штурм воинской части ПВО, из которой сделали укреп, и позиции под названием "Чебурашка". Это такая шахтная башня в двумя балконами, похожа на героя Эдуарда Успенского. Также наши наступают на квартал "Химик" на юге Авдеевки.Если ВСУ оставят "Чебурашку", им придется уйти из части ПВО, а затем и из "Царской охоты". В общем, оборона юга Авдеевки посыплется», — рассказал Матюшин.По его словам, расстояние между северным и южным флангами российских войск позволяет бить из 120-мм минометов по тылам ВСУ без опасения, что мина перелетит на российские позиции.«Сейчас наши дроноводы соревнуются между собой, кто больше "Леопардов", которые перебросили с Запорожского фронта, подобьет. Кстати, с помощью дрона-камикадзе мы смогли на юге Авдеевки уничтожить украинскую телекоммуникационную вышку, оставив одну из украинских воинских частей без связи.Примечательно, что во время радиоперехватов наши слышат польскую и испанскую речь», — сообщил Матюшин.«Будете смеяться, разговаривал с нашими ребятами под Авдеевкой. Все поддерживают выводы Арестовича*, что нечего Зеленскому цепляться за Авдеевку — все равно возьмем. Лучше всего не делать из нее очередную "фортецю", а просто вывести из нее ВСУ. Командный состав же уже вывели, пусть и рядовой состав выводят», — говорит Матюшин.У Украины заканчиваются ракеты, которыми она бьет по российским городам и воинским частям. Об этом в разговоре с изданием Украина.ру сообщил донецкий военный аналитик с позывным «Оцелот».«За октябрь Россия перехватила 207 дальнобойных снарядов всех видов (HIMARS, "Ураган", ATACMS, Storm Shadow, управляемые авиабомбы и так далее), в среднем это 6,7 ракеты в сутки. Эти цифры, несмотря на расширение "ассортимента", сопоставимы с количеством ракет, перехваченных после оставления Херсона.А вот до оставления Херсона, со второй половины августа 2022 года, было постоянно двузначное число: в какой-то месяц даже больше 20 перехваченных ракет в сутки.При этом, с моей точки зрения, Россия сейчас умеет лучше перехватывать ракеты и снаряды, чем годом ранее. Вывод: значит, у Украины просто не так много таких ракет, если перехватов в 3 раза меньше», — сообщил Оцелот.* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма.
https://ukraina.ru/20231101/1050651958.html
https://ukraina.ru/20231030/1050620391.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050695750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_211ecc5a5e6c1d8e615994ae36432391.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр "варяг" матюшин, эксклюзив, авдеевка, сво, спецоперация, валерий залужный, алексей арестович, владимир зеленский
Александр "Варяг" Матюшин, Эксклюзив, Авдеевка, СВО, Спецоперация, Валерий Залужный, Алексей Арестович, Владимир Зеленский

Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"

15:54 02.11.2023 (обновлено: 17:44 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье для британского журнала Economist написал об угрозе перехода к позиционной войне в Новороссии. Однако под Авдеевкой такой "угрозы" точно нет — российская армия продолжает брать город в окружение
Российские силы медленно, но все же наступают.
На севере от Авдеевки российские подразделения продвигаются к населённому пункту Новокалиново, который обороняют мобилизованные украинские теробороновцы. Также ВС РФ снова подошли к Степовому/Степному, перейдя железную дорогу.
«Если сначала наши ее взяли, потом отступили за нее, затем она стала серой зоной, то теперь мы снова за нее перешли и закрепились.
ВСУ опять штурмовали террикон, где закрепились наши, но безуспешно. Наше командование прекрасно понимает, что террикон надо держать и не сдавать, так как это ключ к коксохиму.
Если возьмем коксохим, то авдеевский гарнизон попадет в оперативное окружение», — рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин.
На юге от Авдеевки продолжается продвижение российских подразделений из населённого пункта Водяное в направлении Тоненького.
1 ноября, 04:53
Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУРоссийское продвижение под Авдеевкой, ставящее своей целью полностью окружить город, продолжается. На севере оно идет быстрее, чем на юге, где за последние 9 лет украинцы создали мощную линию обороны
«Единственное место, где пока идут позиционные бои, — это украинский укреп рядом с рестораном "Царская охота". Но продолжается штурм воинской части ПВО, из которой сделали укреп, и позиции под названием "Чебурашка". Это такая шахтная башня в двумя балконами, похожа на героя Эдуарда Успенского. Также наши наступают на квартал "Химик" на юге Авдеевки.
Если ВСУ оставят "Чебурашку", им придется уйти из части ПВО, а затем и из "Царской охоты". В общем, оборона юга Авдеевки посыплется», — рассказал Матюшин.
По его словам, расстояние между северным и южным флангами российских войск позволяет бить из 120-мм минометов по тылам ВСУ без опасения, что мина перелетит на российские позиции.
«Сейчас наши дроноводы соревнуются между собой, кто больше "Леопардов", которые перебросили с Запорожского фронта, подобьет. Кстати, с помощью дрона-камикадзе мы смогли на юге Авдеевки уничтожить украинскую телекоммуникационную вышку, оставив одну из украинских воинских частей без связи.
Примечательно, что во время радиоперехватов наши слышат польскую и испанскую речь», — сообщил Матюшин.
«Будете смеяться, разговаривал с нашими ребятами под Авдеевкой. Все поддерживают выводы Арестовича*, что нечего Зеленскому цепляться за Авдеевку — все равно возьмем. Лучше всего не делать из нее очередную "фортецю", а просто вывести из нее ВСУ. Командный состав же уже вывели, пусть и рядовой состав выводят», — говорит Матюшин.
У Украины заканчиваются ракеты, которыми она бьет по российским городам и воинским частям. Об этом в разговоре с изданием Украина.ру сообщил донецкий военный аналитик с позывным «Оцелот».
«За октябрь Россия перехватила 207 дальнобойных снарядов всех видов (HIMARS, "Ураган", ATACMS, Storm Shadow, управляемые авиабомбы и так далее), в среднем это 6,7 ракеты в сутки. Эти цифры, несмотря на расширение "ассортимента", сопоставимы с количеством ракет, перехваченных после оставления Херсона.
А вот до оставления Херсона, со второй половины августа 2022 года, было постоянно двузначное число: в какой-то месяц даже больше 20 перехваченных ракет в сутки.
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 18:09
Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от ДонецкаПод Авдеевкой в последние дни установилась хорошая погода – ясная и сухая: в воскресенье было 22 градуса тепла, в понедельник – 17 градусов. Это позволило возобновить полёты БПЛА, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, что в свою очередь вновь привело в движение весь фронт
При этом, с моей точки зрения, Россия сейчас умеет лучше перехватывать ракеты и снаряды, чем годом ранее. Вывод: значит, у Украины просто не так много таких ракет, если перехватов в 3 раза меньше», — сообщил Оцелот.
* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма.
 
Александр "Варяг" МатюшинЭксклюзивАвдеевкаСВОСпецоперацияВалерий ЗалужныйАлексей АрестовичВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния