https://ukraina.ru/20231102/1050711370.html

Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"

Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку" - 02.11.2023 Украина.ру

Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"

Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье для британского журнала Economist написал об угрозе перехода к позиционной войне в Новороссии. Однако под Авдеевкой такой "угрозы" точно нет — российская армия продолжает брать город в окружение

2023-11-02T15:54

2023-11-02T15:54

2023-11-02T17:44

александр "варяг" матюшин

эксклюзив

авдеевка

сво

спецоперация

валерий залужный

алексей арестович

владимир зеленский

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Российские силы медленно, но все же наступают.На севере от Авдеевки российские подразделения продвигаются к населённому пункту Новокалиново, который обороняют мобилизованные украинские теробороновцы. Также ВС РФ снова подошли к Степовому/Степному, перейдя железную дорогу.«Если сначала наши ее взяли, потом отступили за нее, затем она стала серой зоной, то теперь мы снова за нее перешли и закрепились.ВСУ опять штурмовали террикон, где закрепились наши, но безуспешно. Наше командование прекрасно понимает, что террикон надо держать и не сдавать, так как это ключ к коксохиму. Если возьмем коксохим, то авдеевский гарнизон попадет в оперативное окружение», — рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин.На юге от Авдеевки продолжается продвижение российских подразделений из населённого пункта Водяное в направлении Тоненького.«Единственное место, где пока идут позиционные бои, — это украинский укреп рядом с рестораном "Царская охота". Но продолжается штурм воинской части ПВО, из которой сделали укреп, и позиции под названием "Чебурашка". Это такая шахтная башня в двумя балконами, похожа на героя Эдуарда Успенского. Также наши наступают на квартал "Химик" на юге Авдеевки.Если ВСУ оставят "Чебурашку", им придется уйти из части ПВО, а затем и из "Царской охоты". В общем, оборона юга Авдеевки посыплется», — рассказал Матюшин.По его словам, расстояние между северным и южным флангами российских войск позволяет бить из 120-мм минометов по тылам ВСУ без опасения, что мина перелетит на российские позиции.«Сейчас наши дроноводы соревнуются между собой, кто больше "Леопардов", которые перебросили с Запорожского фронта, подобьет. Кстати, с помощью дрона-камикадзе мы смогли на юге Авдеевки уничтожить украинскую телекоммуникационную вышку, оставив одну из украинских воинских частей без связи.Примечательно, что во время радиоперехватов наши слышат польскую и испанскую речь», — сообщил Матюшин.«Будете смеяться, разговаривал с нашими ребятами под Авдеевкой. Все поддерживают выводы Арестовича*, что нечего Зеленскому цепляться за Авдеевку — все равно возьмем. Лучше всего не делать из нее очередную "фортецю", а просто вывести из нее ВСУ. Командный состав же уже вывели, пусть и рядовой состав выводят», — говорит Матюшин.У Украины заканчиваются ракеты, которыми она бьет по российским городам и воинским частям. Об этом в разговоре с изданием Украина.ру сообщил донецкий военный аналитик с позывным «Оцелот».«За октябрь Россия перехватила 207 дальнобойных снарядов всех видов (HIMARS, "Ураган", ATACMS, Storm Shadow, управляемые авиабомбы и так далее), в среднем это 6,7 ракеты в сутки. Эти цифры, несмотря на расширение "ассортимента", сопоставимы с количеством ракет, перехваченных после оставления Херсона.А вот до оставления Херсона, со второй половины августа 2022 года, было постоянно двузначное число: в какой-то месяц даже больше 20 перехваченных ракет в сутки.При этом, с моей точки зрения, Россия сейчас умеет лучше перехватывать ракеты и снаряды, чем годом ранее. Вывод: значит, у Украины просто не так много таких ракет, если перехватов в 3 раза меньше», — сообщил Оцелот.* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма.

https://ukraina.ru/20231101/1050651958.html

https://ukraina.ru/20231030/1050620391.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

александр "варяг" матюшин, эксклюзив, авдеевка, сво, спецоперация, валерий залужный, алексей арестович, владимир зеленский