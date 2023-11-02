Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:54 02.11.2023 (обновлено: 17:44 02.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 19 мотострелковой дивизии на Запорожском направлении
Главком ВСУ Валерий Залужный в своей недавней статье для британского журнала Economist написал об угрозе перехода к позиционной войне в Новороссии. Однако под Авдеевкой такой "угрозы" точно нет — российская армия продолжает брать город в окружение
Российские силы медленно, но все же наступают.
На севере от Авдеевки российские подразделения продвигаются к населённому пункту Новокалиново, который обороняют мобилизованные украинские теробороновцы. Также ВС РФ снова подошли к Степовому/Степному, перейдя железную дорогу.
«Если сначала наши ее взяли, потом отступили за нее, затем она стала серой зоной, то теперь мы снова за нее перешли и закрепились.
ВСУ опять штурмовали террикон, где закрепились наши, но безуспешно. Наше командование прекрасно понимает, что террикон надо держать и не сдавать, так как это ключ к коксохиму.
Если возьмем коксохим, то авдеевский гарнизон попадет в оперативное окружение», — рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин.
На юге от Авдеевки продолжается продвижение российских подразделений из населённого пункта Водяное в направлении Тоненького.
1 ноября, 04:53Илон Маск помогает ВСУ оборонять Авдеевку. А детские самолеты сбивают дроны-разведчики ВСУРоссийское продвижение под Авдеевкой, ставящее своей целью полностью окружить город, продолжается. На севере оно идет быстрее, чем на юге, где за последние 9 лет украинцы создали мощную линию обороны
«Единственное место, где пока идут позиционные бои, — это украинский укреп рядом с рестораном "Царская охота". Но продолжается штурм воинской части ПВО, из которой сделали укреп, и позиции под названием "Чебурашка". Это такая шахтная башня в двумя балконами, похожа на героя Эдуарда Успенского. Также наши наступают на квартал "Химик" на юге Авдеевки.
Если ВСУ оставят "Чебурашку", им придется уйти из части ПВО, а затем и из "Царской охоты". В общем, оборона юга Авдеевки посыплется», — рассказал Матюшин.
По его словам, расстояние между северным и южным флангами российских войск позволяет бить из 120-мм минометов по тылам ВСУ без опасения, что мина перелетит на российские позиции.
«Сейчас наши дроноводы соревнуются между собой, кто больше "Леопардов", которые перебросили с Запорожского фронта, подобьет. Кстати, с помощью дрона-камикадзе мы смогли на юге Авдеевки уничтожить украинскую телекоммуникационную вышку, оставив одну из украинских воинских частей без связи.
Примечательно, что во время радиоперехватов наши слышат польскую и испанскую речь», — сообщил Матюшин.
«Будете смеяться, разговаривал с нашими ребятами под Авдеевкой. Все поддерживают выводы Арестовича*, что нечего Зеленскому цепляться за Авдеевку — все равно возьмем. Лучше всего не делать из нее очередную "фортецю", а просто вывести из нее ВСУ. Командный состав же уже вывели, пусть и рядовой состав выводят», — говорит Матюшин.
У Украины заканчиваются ракеты, которыми она бьет по российским городам и воинским частям. Об этом в разговоре с изданием Украина.ру сообщил донецкий военный аналитик с позывным «Оцелот».
«За октябрь Россия перехватила 207 дальнобойных снарядов всех видов (HIMARS, "Ураган", ATACMS, Storm Shadow, управляемые авиабомбы и так далее), в среднем это 6,7 ракеты в сутки. Эти цифры, несмотря на расширение "ассортимента", сопоставимы с количеством ракет, перехваченных после оставления Херсона.
А вот до оставления Херсона, со второй половины августа 2022 года, было постоянно двузначное число: в какой-то месяц даже больше 20 перехваченных ракет в сутки.
30 октября, 18:09Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от ДонецкаПод Авдеевкой в последние дни установилась хорошая погода – ясная и сухая: в воскресенье было 22 градуса тепла, в понедельник – 17 градусов. Это позволило возобновить полёты БПЛА, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, что в свою очередь вновь привело в движение весь фронт
При этом, с моей точки зрения, Россия сейчас умеет лучше перехватывать ракеты и снаряды, чем годом ранее. Вывод: значит, у Украины просто не так много таких ракет, если перехватов в 3 раза меньше», — сообщил Оцелот.
* Лицо, внесённое Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма.