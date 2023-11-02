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Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова

Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру

Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова

К организациям беспорядков в Дагестане "причастны киевские спецслужбы, которые финансируют из-за рубежа – Западом". Поэтому "тем или иным способом Запад к этому причастен", констатировала на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-11-02T13:55

2023-11-02T13:55

2023-11-02T13:55

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Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о причинах беспорядков в аэропорту дагестанской Махачкалы. Представители официального Вашингтона сравнили произошедшее с еврейскими погромами."Заявления Белого дома – это очередная провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств и мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуацию у нас в стране", — заявила представитель МИД РФ.Заявления официального Вашингтона официальный представитель МИД РФ охарактеризовала как "аллюзии" и "ложь, ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств".Заявления со сравнениями беспорядков в аэропорту Махачкалы с еврейскими погромами сделали представители Белого дома Джон Кирби и Госдепартамента США и Мэттью Миллер. Российский посол в США Анатолий Антонов так прокомментировал такие параллели: "Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки".

https://ukraina.ru/20221201/1041430968.html

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новости, мария захарова, мид рф, информационная война, брифинги, сша, госдеп сша, белый дом, русофобия, спецслужбы, украина, запад