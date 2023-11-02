Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
К организациям беспорядков в Дагестане "причастны киевские спецслужбы, которые финансируют из-за рубежа – Западом". Поэтому "тем или иным способом Запад к этому причастен", констатировала на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о причинах беспорядков в аэропорту дагестанской Махачкалы. Представители официального Вашингтона сравнили произошедшее с еврейскими погромами.
"Заявления Белого дома – это очередная провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств и мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуацию у нас в стране", — заявила представитель МИД РФ.
Заявления официального Вашингтона официальный представитель МИД РФ охарактеризовала как "аллюзии" и "ложь, ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств".
Заявления со сравнениями беспорядков в аэропорту Махачкалы с еврейскими погромами сделали представители Белого дома Джон Кирби и Госдепартамента США и Мэттью Миллер. Российский посол в США Анатолий Антонов так прокомментировал такие параллели: "Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки".
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