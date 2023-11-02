Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру
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Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова - 02.11.2023 Украина.ру
Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
К организациям беспорядков в Дагестане "причастны киевские спецслужбы, которые финансируют из-за рубежа – Западом". Поэтому "тем или иным способом Запад к этому причастен", констатировала на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-11-02T13:55
2023-11-02T13:55
новости
мария захарова
мид рф
информационная война
брифинги
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белый дом
русофобия
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Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о причинах беспорядков в аэропорту дагестанской Махачкалы. Представители официального Вашингтона сравнили произошедшее с еврейскими погромами."Заявления Белого дома – это очередная провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств и мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуацию у нас в стране", — заявила представитель МИД РФ.Заявления официального Вашингтона официальный представитель МИД РФ охарактеризовала как "аллюзии" и "ложь, ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств".Заявления со сравнениями беспорядков в аэропорту Махачкалы с еврейскими погромами сделали представители Белого дома Джон Кирби и Госдепартамента США и Мэттью Миллер. Российский посол в США Анатолий Антонов так прокомментировал такие параллели: "Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки".
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новости, мария захарова, мид рф, информационная война, брифинги, сша, госдеп сша, белый дом, русофобия, спецслужбы, украина, запад
Новости, Мария Захарова, МИД РФ, информационная война, брифинги, США, Госдеп США, Белый дом, Русофобия, спецслужбы, Украина, Запад

Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова

13:55 02.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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К организациям беспорядков в Дагестане "причастны киевские спецслужбы, которые финансируют из-за рубежа – Западом". Поэтому "тем или иным способом Запад к этому причастен", констатировала на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о причинах беспорядков в аэропорту дагестанской Махачкалы. Представители официального Вашингтона сравнили произошедшее с еврейскими погромами.
"Заявления Белого дома – это очередная провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств и мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуацию у нас в стране", — заявила представитель МИД РФ.
Заявления официального Вашингтона официальный представитель МИД РФ охарактеризовала как "аллюзии" и "ложь, ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств".
Заявления со сравнениями беспорядков в аэропорту Махачкалы с еврейскими погромами сделали представители Белого дома Джон Кирби и Госдепартамента США и Мэттью Миллер. Российский посол в США Анатолий Антонов так прокомментировал такие параллели: "Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство РФ. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки".
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