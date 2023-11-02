https://ukraina.ru/20231102/1050704481.html

Нарковойны в Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 ноября

Нарковойны в Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 ноября - 02.11.2023 Украина.ру

Нарковойны в Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 ноября

В Швейцарии сожгли дом подозреваемому в связях с украинским наркокартелем одесситу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-11-02T13:00

2023-11-02T13:00

2023-11-02T14:30

хроники

эксклюзив

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В ночь на 2 ноября под Цюрихом сожгли дом и автомобиль, которыми пользовался беженец из Одессы, поэт и активист Станислав Домбровский, которого подозревают в связях с украинским наркокартелем «Химпром». Сам Домбровский обвинил в пожаре замглавы СБУ Поклада, а также Егора Буркина — главу наркокартеля «Химпром».«Я не сломаюсь, Александр Валентинович и Егор Буркин. Я не сломаюсь даже после этого я не сломаюсь. Вы можете сломать всех вокруг меня. Даже после этого я стану только сильнее. Помогите, люди! Вот это — это власть Украины. Это начальник контрразведки Александр Валентинович Поклад. Это — глава наркокартеля Егор Буркин. Это — Александр Фёдорович Дубовой, это — Мазепа, это — коррупция. И это — друзья. Так называемые друзья: Женя Гавриленко. Боритесь, пожалуйста, несмотря ни на что. Я вас прошу», — заявил Домбровский на видео, которое записывал на фоне горящего дома.Александр Дубовой — бывший нардеп от партии «Батківщина», который совместно с третьим президентом Украины Виктор Ющенко записывал видеообращение к Буркину с призывом возвращаться на Украину. Евгений Гавриленко — бывший напарник Домбровского, монтажёр некоторых его видео.На другом видео Домбровский рассказывал о пожаре.«Сожгли всё, напали, дом, машину — всё полностью. С детьми. Женя дал Гавриленко адрес», — отмечал Домбровский.Егор Буркин — 34-летний уроженец Стерлитамака, что в Башкортостане. По информации СМИ, преступная группировка «Химпром», занятая распространением наркотиков — мефедрона и так называемых солей, была создана в 2012 году. В 2014 году Буркина взяли под стражу, однако после того, как в качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде, Буркин бежал на Украину, где сменил фамилию на Левченко и продолжил заниматься торговлей наркотиками.С Украины он расширил торговлю наркотиками на Белоруссию и Казахстан. Кроме того, под контроль Буркина-Левченко попали некоторые мошеннические кол-центры.При этом «Химпром» тесно сотрудничал с украинскими спецслужбами. Однако в 2019 году после ряда преступлений на Украине попытались бороться с картелем. Но после начала спецоперации ВС РФ вражда между украинскими правоохранителями и наркоторговцами была прекращена. Более того, СБУ использовала курьеров «Химпрома» в России.«Сначала цифры. В 2014 году синтетические наркотики ("спиды" и "соли") составляли всего 5% незаконного наркооборота, а в прошлом году — уже 60%. Основным поставщиком синтетики стали украинцы: 47 из 67 сотрудников наркосиндиката "Химпром", ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта. В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объёмы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз. Созданные украинцами лаборатории работают на полную мощность: всего одна лаборатория позволяет получить до 30 кг наркотиков (до 300 000 разовых доз) в течение суток — это огромный потенциал и колоссальные чëрные деньги. Может показаться, что речь идëт о типичной криминальной истории: украинцы, доведëнные своим правительством до отчаяния, встали на кривую дорожку распространения нарковеществ, но не всë так однозначно. Выясняется, что каждый из задержанных на территории нашей страны "курьеров", "закладчиков" и "фабрикантов" из Украины прошëл через одну и ту же процедуру, прежде чем оформить командировку в Россию: беседу с куратором из СБУ», — заявила в июне 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В сентябре текущего года украинский медиаэксперт Анатолий Шарий начал выпускать посвящённые «Химпрому» расследования. Помимо Буркина-Левченко, Дубового и Поклада их фигурантом был и Домбровский.После очередного видео о «Химпроме» неизвестные забросали дом Шария в Испании коктейлями Молотова. Примечательно, что дата поджога — 24 октября — совпала с Днём рождения Буркина-Левченко.Однако это не остановило медиаэксперта. Он продолжил расследование.«Итак, у меня есть, по сути, база сотрудников наркокартеля "Химпром", работающих в РФ и Беларуси. И да, Беларусь наравне с РФ и Украиной (а сейчас уже вовсю заходит ЕС) — в теме солей. Удачно так вышло. Тысячи людей», — писал он в своём телеграм-канале.Кроме того, Шарий опубликовал несколько фотографий паспортов тех, кто, по его информации, задействован в распространении наркотиков.Также Шарий уже прокомментировал пожар под Цюрихом. Он уверен, что поджог был совершён самим Домбровским.«Облезлый старый пудель "Химпрома" сжёг дом, который любезно предоставила ему Швейцария, благосклонная ко всем наркобарыгам. Жест отчаяния, конечно, истерика, сидеть не хочет. Хорошо мы его загнали. "Лёгкого ранения в руку" не хватает, а так все выглядит очень трагично», — отметил он.В другой записи Шарий отметил, что в пожаре сгорело не имущество Домбровского, а предоставленные последнему Швейцарией автомобиль и дом, а также напомнил, что одессит угрожал его близким после того, как медиаэксперт начал публиковать расследование по «Химпрому». По словам Шария, Домбровский получал от картеля $ 15 тыс. ежемесячно.Тем временем европейские СМИ начинают публиковать материалы об украинском наркокартеле. Пожар под Цюрихом может обратить внимание на происходящее и спецслужб Швейцарии.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 44 удара по этому региону России.«На Донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в т. ч. с кассетной боевой частью, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на Горловском — 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Светлодарском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на Ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпущено 155 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Луганское, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).«Поступили сведения о гибели гражданского лица, девушки, в Куйбышевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Луганском, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 26 снарядов калибром 152 мм, 9 кассетных снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 17 снарядов калибром 155 мм, по Гольмовскому — 3 снаряда калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области» вчера ВСУ выпустили по этому региону России 70 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 11; Алёшки — 15; Раденск — 7; Корсунка — 10; Старая Збурьевка — 8; Саги — 10; Казачьи Лагеря — 9», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка.Утром 2 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены 31 артиллерийский снаряд и 31 гранатомётный выстрел. Над селом Новая Деревня системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа, над селом Солнцевка – два БПЛА противника. ...В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Казачье-Рудченское — зафиксировано 6 прилётов. ...В Валуйском городском округе по селу Долгое выпущено 16 артиллерийских и 20 миномётных снарядов», — писал Гладков.Во всех районах пострадавших и разрушений не было.Также в Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Пороз — было установлено 7 прилётов. По окраине села Заречье-Первое выпущено два миномётных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО "Град". Есть пострадавший — после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий. Также повреждены два легковых автомобиля. В районе поселка Батрацкая Дача системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. По селу Новая Таволжанка выпущено 5 танковых снарядов, также на территории села с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. Под артиллерийский обстрел попало село Середа — зафиксировано 4 прилёта. Также в Середе противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По хутору Балки выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Муром и МАПП "Шебекино" — 5 и 3 миномётных снаряда соответственно. В данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет», — указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив