Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении - 02.11.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении
Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении - 02.11.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении
Бойцы Западного военного округа ВС РФ уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом сообщил один из разведчиков ЗВО, передает 2 ноября РИА Новости
2023-11-02T11:37
2023-11-02T11:37
"ланцет"
новости
бронеавтомобили
уничтожение
всу
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"Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", - рассказал боец.В августе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак жаловался, что российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы ВСУ.
https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"ланцет", новости, бронеавтомобили, уничтожение, всу
"Ланцет", Новости, бронеавтомобили, уничтожение, ВСУ

Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении

11:37 02.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны РФ применило модернизированный боеприпас "Ланцет" по ВСУ
Минобороны РФ применило модернизированный боеприпас Ланцет по ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Бойцы Западного военного округа ВС РФ уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом сообщил один из разведчиков ЗВО, передает 2 ноября РИА Новости
"Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", - рассказал боец.
В августе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак жаловался, что российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы ВСУ.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 09:36
Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - InteriaРоссийские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских самоходных гаубиц Krab на Украине, что вынуждает артиллеристов ВСУ модернизировать защиту этих артиллерийские установки. Об этом пишет Interia
 
"Ланцет"НовостибронеавтомобилиуничтожениеВСУ
 
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