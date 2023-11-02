Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны РФ применило модернизированный боеприпас "Ланцет" по ВСУ
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Бойцы Западного военного округа ВС РФ уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом сообщил один из разведчиков ЗВО, передает 2 ноября РИА Новости
"Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", - рассказал боец.
В августе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак жаловался, что российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы ВСУ.
28 октября, 09:36Российские "Ланцеты" являются "кошмаром" для польских САУ - InteriaРоссийские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожают большое количество польских самоходных гаубиц Krab на Украине, что вынуждает артиллеристов ВСУ модернизировать защиту этих артиллерийские установки. Об этом пишет Interia