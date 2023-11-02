https://ukraina.ru/20231102/1050699464.html

Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении

Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении - 02.11.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили американский броневик на Купянском направлении

Бойцы Западного военного округа ВС РФ уничтожили американский бронеавомобиль Humvee ВСУ на Купянском участке фронта. Об этом сообщил один из разведчиков ЗВО, передает 2 ноября РИА Новости

2023-11-02T11:37

2023-11-02T11:37

2023-11-02T11:37

"ланцет"

новости

бронеавтомобили

уничтожение

всу

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"Разведка 1-й гвардейской танковой армии обнаружила бронированный автомобиль Humvee прибывший на позиции ВСУ. Беспилотным барражирующим боеприпасом "Ланцет" машина была уничтожена", - рассказал боец.В августе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак жаловался, что российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы ВСУ.

https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html

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2023

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"ланцет", новости, бронеавтомобили, уничтожение, всу