https://ukraina.ru/20231102/1050696689.html

ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК

ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК - 02.11.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки десять ракет из РСЗО. Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-02T09:47

2023-11-02T09:47

2023-11-02T09:48

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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 08:15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.О типе РСЗО и последствиях обстрела информации пока нет.Ранее Никитовский район Горловка подвергся массированному обстрелу из артиллерии калибром 152 мм. За пять минут – с 7:50 до 7:55 – по городу было выпущено семь снарядов.Украинские военные за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего по Горловке, Донецку, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 155 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231102/1050689077.html

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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, рсзо, всу