ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК - 02.11.2023 Украина.ру
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ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК
ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК - 02.11.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки десять ракет из РСЗО. Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-02T09:47
2023-11-02T09:48
новости
россия
днр
горловка
обстрелы
рсзо
всу
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 08:15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.О типе РСЗО и последствиях обстрела информации пока нет.Ранее Никитовский район Горловка подвергся массированному обстрелу из артиллерии калибром 152 мм. За пять минут – с 7:50 до 7:55 – по городу было выпущено семь снарядов.Украинские военные за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего по Горловке, Донецку, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 155 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, рсзо, всу
Новости, Россия, ДНР, Горловка, обстрелы, РСЗО, ВСУ

ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО – СЦКК

09:47 02.11.2023 (обновлено: 09:48 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов населенных пунктов в Донбассе украинскими силовиками
Последствия обстрелов населенных пунктов в Донбассе украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки десять ракет из РСЗО. Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 08:15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
О типе РСЗО и последствиях обстрела информации пока нет.
Ранее Никитовский район Горловка подвергся массированному обстрелу из артиллерии калибром 152 мм. За пять минут – с 7:50 до 7:55 – по городу было выпущено семь снарядов.
Украинские военные за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего по Горловке, Донецку, Луганскому, Ясиноватскому району было выпущено 155 единиц различных боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
05:40
Эксперт объяснил, нужна ли России для наступления новая мобилизация или хватит добровольцев Российское наступление должно быть обдуманным, а не бездумным, чтобы идти вперед без больших потерь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий
 
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