Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке - 02.11.2023 Украина.ру
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Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке
Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке - 02.11.2023 Украина.ру
Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке
У Совета безопасности РФ есть вопрос к США и странам Запада, как поставленное оружие на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
2023-11-02T07:43
2023-11-02T08:01
оружие
зарубежье
ближний восток
новости
совбез
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"К США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока", - сказал Венедиктов.На днях сообщалось, что к палестинским боевикам ХАМАС транзитом через Киев попали ракетные комплексы НАТО. После этого киевские власти признали, что не контролируют потоки западной помощи и не могут озвучить примерные объемы воровства оружия.
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оружие, зарубежье, ближний восток, новости, совбез
оружие, Зарубежье, Ближний Восток, Новости, Совбез

Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке

07:43 02.11.2023 (обновлено: 08:01 02.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних силВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны
ВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
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У Совета безопасности РФ есть вопрос к США и странам Запада, как поставленное оружие на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
"К США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока", - сказал Венедиктов.
На днях сообщалось, что к палестинским боевикам ХАМАС транзитом через Киев попали ракетные комплексы НАТО. После этого киевские власти признали, что не контролируют потоки западной помощи и не могут озвучить примерные объемы воровства оружия.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 20:55
Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – TimeУкраинской армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников Киева. На нехватку личного состава пожаловался помощник Владимира Зеленского журналистам Time
 
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