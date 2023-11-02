Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке
07:43 02.11.2023 (обновлено: 08:01 02.11.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних силВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
У Совета безопасности РФ есть вопрос к США и странам Запада, как поставленное оружие на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости
"К США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока", - сказал Венедиктов.
На днях сообщалось, что к палестинским боевикам ХАМАС транзитом через Киев попали ракетные комплексы НАТО. После этого киевские власти признали, что не контролируют потоки западной помощи и не могут озвучить примерные объемы воровства оружия.