https://ukraina.ru/20231102/1050694232.html

Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке

Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке - 02.11.2023 Украина.ру

Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем Востоке

У Совета безопасности РФ есть вопрос к США и странам Запада, как поставленное оружие на Украину и Афганистан оказалось на черном рынке Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов, передает 2 ноября РИА Новости

2023-11-02T07:43

2023-11-02T07:43

2023-11-02T08:01

оружие

зарубежье

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"К США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока", - сказал Венедиктов.На днях сообщалось, что к палестинским боевикам ХАМАС транзитом через Киев попали ракетные комплексы НАТО. После этого киевские власти признали, что не контролируют потоки западной помощи и не могут озвучить примерные объемы воровства оружия.

https://ukraina.ru/20231030/1050624644.html

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оружие, зарубежье, ближний восток, новости, совбез