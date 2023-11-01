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Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику

Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику - 01.11.2023 Украина.ру

Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику

Александр Лукашенко и Владимир Путин 1 ноября по телефону обсудили предстоящий в ноябре саммит глав государств ОДКБ, а также другие вопросы международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-11-01T14:44

2023-11-01T14:44

2023-11-01T14:44

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"Лидеры стран обсудили и тематику двустороннего сотрудничества с акцентом на основных направлениях, включая энергетику и проекты в области импортозамещения, - сказано в официальном сообщении. - Александр Лукашенко и Владимир Путин также сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".Накануне, 31 октября Александр Лукашенко принял с докладами белорусских чиновников и поставил вопрос о взыскании "компенсации" с Росатома за срыв сроков ввода АЭС в Гродненской области (Западная Белоруссия). Он отметил, что "мы закончили строительные и пусконаладочные работы" и поинтересовался, "достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны"."У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях", - сказал Лукашенко.Российская госкорпорация напомнила про пандемию, западные санкции и другие обстоятельства строительства БелАЭС. Росатом построил первую белорусскую атомную электростанцию за счёт льготного кредита правительства РФ ($10 млрд), часть которого ($3 млрд) официальный Минск решил использовать на другие цели. Платежи по кредиту из Минска до сих пор не поступали.БелАЭС мощностью 2400 МВт поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200 (АЭС-2006) работает с 2020 года с одним из двух проектных энергоблоков. Евросоюз объявил бойкот импорту белорусской электроэнергии.

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