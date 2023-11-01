Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику - 01.11.2023 Украина.ру
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Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику - 01.11.2023 Украина.ру
Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
Александр Лукашенко и Владимир Путин 1 ноября по телефону обсудили предстоящий в ноябре саммит глав государств ОДКБ, а также другие вопросы международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-11-01T14:44
2023-11-01T14:44
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"Лидеры стран обсудили и тематику двустороннего сотрудничества с акцентом на основных направлениях, включая энергетику и проекты в области импортозамещения, - сказано в официальном сообщении. - Александр Лукашенко и Владимир Путин также сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".Накануне, 31 октября Александр Лукашенко принял с докладами белорусских чиновников и поставил вопрос о взыскании "компенсации" с Росатома за срыв сроков ввода АЭС в Гродненской области (Западная Белоруссия). Он отметил, что "мы закончили строительные и пусконаладочные работы" и поинтересовался, "достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны"."У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях", - сказал Лукашенко.Российская госкорпорация напомнила про пандемию, западные санкции и другие обстоятельства строительства БелАЭС. Росатом построил первую белорусскую атомную электростанцию за счёт льготного кредита правительства РФ ($10 млрд), часть которого ($3 млрд) официальный Минск решил использовать на другие цели. Платежи по кредиту из Минска до сих пор не поступали.БелАЭС мощностью 2400 МВт поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200 (АЭС-2006) работает с 2020 года с одним из двух проектных энергоблоков. Евросоюз объявил бойкот импорту белорусской электроэнергии.
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новости, белоруссия, россия, союзное государство, белаэс, атомная электростанция, атомная энергетика, белорусская аэс, кредит, финансовая помощь, международные отношения, владимир путин, лукашенко, росатом, новости белоруссии
Новости, Белоруссия, Россия, Союзное государство, БелАЭС, атомная электростанция, атомная энергетика, Белорусская АЭС, кредит, финансовая помощь, международные отношения, Владимир Путин, Лукашенко, Росатом, Новости Белоруссии

Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику

14:44 01.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
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Александр Лукашенко и Владимир Путин 1 ноября по телефону обсудили предстоящий в ноябре саммит глав государств ОДКБ, а также другие вопросы международных отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Лидеры стран обсудили и тематику двустороннего сотрудничества с акцентом на основных направлениях, включая энергетику и проекты в области импортозамещения, - сказано в официальном сообщении. - Александр Лукашенко и Владимир Путин также сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".
Накануне, 31 октября Александр Лукашенко принял с докладами белорусских чиновников и поставил вопрос о взыскании "компенсации" с Росатома за срыв сроков ввода АЭС в Гродненской области (Западная Белоруссия). Он отметил, что "мы закончили строительные и пусконаладочные работы" и поинтересовался, "достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны".
"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях", - сказал Лукашенко.
Российская госкорпорация напомнила про пандемию, западные санкции и другие обстоятельства строительства БелАЭС. Росатом построил первую белорусскую атомную электростанцию за счёт льготного кредита правительства РФ ($10 млрд), часть которого ($3 млрд) официальный Минск решил использовать на другие цели. Платежи по кредиту из Минска до сих пор не поступали.
БелАЭС мощностью 2400 МВт поколения III+ с реакторами ВВЭР-1200 (АЭС-2006) работает с 2020 года с одним из двух проектных энергоблоков. Евросоюз объявил бойкот импорту белорусской электроэнергии.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 20:01
Лукашенко желает российской "компенсации" за срыв запуска БелАЭСОфициальный Минск всегда выдвигал жёсткие требования и теперь намерен взыскать российскую компенсацию за срыв сроков ввода в эксплуатацию первой белорусской АЭС. Об этом 31 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
 
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